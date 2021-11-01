Дизайн Фриланса полностью обновлен! - страница 26
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В списке работ фриланса или отображение времени создания сломалось или сортировка
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В списке работ фриланса или отображение времени создания сломалось или сортировка
Да, такое происходит в процессе работе и показивает только текуший день( последняя активность: 2020.06.22, на самом деле заказчик общался назад минут 5) .
Да, такое происходит в процессе работе и показивает только текуший день( последняя активность: 2020.06.22, на самом деле заказчик общался назад минут 5) .
пример...
Добрый день разработчикам сервиса Фриланс.
Обратите пожалуйста внимание на чат с заказчиком. Он перестал обновляться. Появляются только мои сообщения. А чтобы увидеть ответ собеседника, нужно обновить всю страницу.
Кстати, и очень неудобно сделаны оповещения о новых сообщениях. Если я по нему перехожу, то вижу только самое старое из непрочитанных сообщений собеседника. И чтобы увидеть следующее, нужно опять нажать на оповещение. Или обновить страницу, тогда покажутся все сообщения.
Очень неудобно. Перехожу я к примеру по оповещению о новом сообщении в шапке страницы, и вижу:
собеседник: Не могу настроить то-то и то-то (((
Я ему отвечаю-объясняю. Ведь я должен ответить перед тем как снова нажать на значок оповещения. Иначе, если я нажму, меня может перекинуть в другой чат, где есть новые сообщения. Отвечаю значит, нажимаю отправить. Показываются все его сообщения, и оказывается следующее оно было:
собеседник: Извините за беспокойство, я уже разобрался )))
Занятная ситуация, правда!? Я не специалист в этой области, но почему бы не взять движок любого мессенджера: Скайп, Телега, Ватсап. Зачем изобретать велосипед, если всё давно придумано и отлично работает.
И ещё одно. Об этом уже писали, но ничего не изменилось. Часть заказов текущего дня теперь показываются просто датой. А часть возрастом в часах или минутах.
Вот заказ в минутах. Он был выложен в 10:43, а страница обновлена в 13:16. Возраст заказа 2 часа 33 минуты.
Видимо на заказах выше получается отрицательное значение возраста заказа, из-за этого выводится просто дата.
Значит не учитывается поправка на время (часовой пояс) клиентского компьютера.
Такая же ошибка и в разделе "Платежи". Имеется несоответствие во времени оставшемся до разморозки платежей клиентов.
выдает следующее сообщение "Чтобы создать новую адресную заявку, отмените уже созданную ранее адресную заявку". Хотя других заявок нет. Или подскажите где у меня создана адресная заявка? Добавлять заявку, чтоб видели ее все, я не хочу.
Наконец-то мы завершили все работы по верстке новой версии Фриланса и рады представить его вам...
Добрый день, уважаемые разработчики.
Есть ещё одно небольшое, но важное пожелание. Если добавите эту функцию, будет вообще огонь.
Хотелось бы чтобы сайт оповещал звуком не только о личных сообщениях, но и о новых сообщениях от заказчиков/исполнителей во фрилансе. А в идеале ещё и о появлении новых заказов. Оповещения можно сделать отключаемые.
Добрый день, уважаемые разработчики.
Есть ещё одно небольшое, но важное пожелание. Если добавите эту функцию, будет вообще огонь.
Хотелось бы чтобы сайт оповещал звуком не только о личных сообщениях, но и о новых сообщениях от заказчиков/исполнителей во фрилансе. А в идеале ещё и о появлении новых заказов. Оповещения можно сделать отключаемые.
Давно есть. Поставьте приложение на телефон, и будут приходить уведомления.