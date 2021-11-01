Дизайн Фриланса полностью обновлен! - страница 30

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я поробовал. всталяю ник заказчика из последней работы ничего не находит.в английской части если что.

посню что я пытаюсь сделать.

по нику закачика найти все работы которые я для него делал

 
Aleksei Beliakov:

я поробовал. всталяю ник заказчика из последней работы ничего не находит.в английской части если что.

посню что я пытаюсь сделать.

по нику закачика найти все работы которые я для него делал

Вот так это работает.



Для поиска ваших заказов, которых быть не может, надо в поиск вставить «Aleksei Beliakov». Конечно без кавычек.

 
Alexey Viktorov:

Вот так это работает.



Для поиска ваших заказов, которых быть не может, надо в поиск вставить «Aleksei Beliakov». Конечно без кавычек.

Спасибо я делал абсолютно тоже самое но сразу сдесь 

https://www.mql5.com/en/job

а потом я догадался по виду твоих скиншотов что ты делаешь наверное хдесь

https://www.mql5.com/en/job/works

и все заработало.

Спасибо мил человек

Trading applications for MetaTrader 5 to order
Trading applications for MetaTrader 5 to order
  • 2021.08.24
  • www.mql5.com
The largest freelance service with MQL5 application developers
 

Взял вчера работу, средства локировались у заказчика, следующий шаг демонстрация с моей стороны.
Но работа нигде не значится. У меня нет её в разделе моих работ. И в профиле указанно как будто я не выполняю ни одной работы в данный момент.

https://www.mql5.com/en/job/153342

Freelance service at MQL5.com: Convert mq4 to mq5 file
Freelance service at MQL5.com: Convert mq4 to mq5 file
  • 2021.08.24
  • www.mql5.com
Hello, i want to convert the following indicator into mql5 The indicator have to calculate the same way like the old one. I don´t want to see any warnings or a too slow indicator. The indicator have to be as fast as the old one. The indicator shouldn´t lag. Thank you - en
Файлы:
Screenshot_2.jpg  121 kb
 

И что-то с личными сообщениями. Вчера полдня висел значок что есть непрочитанное сообщение. Но новых сообщений я не видел. И вообще, при нажатии на значок сообщений очень долго думал сайт.

Посмотрите пожалуйста, все ли норм у меня с сообщениями. А то напишет кто-нить, я не отвечу, плохо получится.

 
На форуме при цитировании лишняя информация вместо имени цитируемого.
 
PapaYozh PapaYozh 4253 комментария, 10 тем:
На форуме при цитировании лишняя информация вместо имени цитируемого.

вот

 
PapaYozh PapaYozh 4254 комментария, 10 тем:

вот

К фрилансу это никак не относится. Надо было сюда писать.

Как Вам новое оформление сайта?
Как Вам новое оформление сайта?
  • 2021.08.24
  • www.mql5.com
Общее обсуждение: Как Вам новое оформление сайта?
 
PapaYozh:

вот

вот, нормально цитирует
(firefox)
 
Sergey Golubev:
вот, нормально цитирует
(firefox)

Поправили же уже.

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