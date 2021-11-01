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я поробовал. всталяю ник заказчика из последней работы ничего не находит.в английской части если что.
посню что я пытаюсь сделать.
по нику закачика найти все работы которые я для него делал
я поробовал. всталяю ник заказчика из последней работы ничего не находит.в английской части если что.
посню что я пытаюсь сделать.
по нику закачика найти все работы которые я для него делал
Вот так это работает.
Для поиска ваших заказов, которых быть не может, надо в поиск вставить «Aleksei Beliakov». Конечно без кавычек.
Вот так это работает.
Для поиска ваших заказов, которых быть не может, надо в поиск вставить «Aleksei Beliakov». Конечно без кавычек.
Спасибо я делал абсолютно тоже самое но сразу сдесь
https://www.mql5.com/en/job
а потом я догадался по виду твоих скиншотов что ты делаешь наверное хдесь
https://www.mql5.com/en/job/works
и все заработало.
Спасибо мил человек
Взял вчера работу, средства локировались у заказчика, следующий шаг демонстрация с моей стороны.
Но работа нигде не значится. У меня нет её в разделе моих работ. И в профиле указанно как будто я не выполняю ни одной работы в данный момент.
https://www.mql5.com/en/job/153342
И что-то с личными сообщениями. Вчера полдня висел значок что есть непрочитанное сообщение. Но новых сообщений я не видел. И вообще, при нажатии на значок сообщений очень долго думал сайт.
Посмотрите пожалуйста, все ли норм у меня с сообщениями. А то напишет кто-нить, я не отвечу, плохо получится.
На форуме при цитировании лишняя информация вместо имени цитируемого.
вот
вот
К фрилансу это никак не относится. Надо было сюда писать.
вот
(firefox)
вот, нормально цитирует
(firefox)
Поправили же уже.