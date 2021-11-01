Дизайн Фриланса полностью обновлен! - страница 24
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... Только можно пошире сделать. ... Область слева вообще не используется, ...
уже расширили -- область слева можно убрать:
уже расширили -- область слева можно убрать:
Спасибо. Не видел. Это порадовало.
Пожалуйста, дайте возможность скрывать левую колонку (Все заказы, Мои заказы ...) и правую колонку (Информация о проекте ...).
Это даст возможность нормально писать и читать сообщения во вкладке "Обсуждение". На данный момент места во вкладке "Обсуждение" очень мало, текст очень трудно воспринимать.
Пожалуйста, дайте возможность скрывать левую колонку (Все заказы, Мои заказы ...) и правую колонку (Информация о проекте ...).
Это даст возможность нормально писать и читать сообщения во вкладке "Обсуждение". На данный момент места во вкладке "Обсуждение" очень мало, текст очень трудно воспринимать.
Увеличивать надо не ширину этой щели для просмотра букаф, а высоту. И высоту поля для ввода текста тоже
Увеличивать надо не ширину этой щели для просмотра букаф, а высоту. И высоту поля для ввода текста тоже
Ширину обязательно надо увеличивать - для заказчика это просто дно.
Не догадался бы. При сворачивании не хватает всплывающих надписей при наведении на пиктограммы. И, почему бы не сделать такое же сворачивание для правой части? Ну и как то глобально запомнить это дело в профиле или через кукисы...
О как. Я и не заметил. Вероятно я не заметил потому что данная кнопка не в совсем традиционном месте. Я ожидал увидеть кнопку здесь: