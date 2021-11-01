Дизайн Фриланса полностью обновлен! - страница 24

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Vasiliy Pushkaryov:

... Только можно пошире сделать. ... Область слева вообще не используется, ...

уже расширили -- область слева можно убрать:




 
Andrey F. Zelinsky:

уже расширили -- область слева можно убрать:

Спасибо. Не видел. Это порадовало.

 
У заказчика пишется "Количество арбитражей" равное числу обращений в арбитраж, но это обстоятельство не отражает сути дела - как часто заказчик закрывал работу по арбитражу. Поэтому прошу Вас либо убрать данную информацию, либо указывать число завершенных арбитражей - закрытых работ по арбитражу.
 

Пожалуйста, дайте возможность скрывать левую колонку (Все заказы, Мои заказы ...) и правую колонку (Информация о проекте ...).

Это даст возможность нормально писать и читать сообщения во вкладке "Обсуждение". На данный момент места во вкладке "Обсуждение" очень мало, текст очень трудно воспринимать.

 
Vladimir Karputov:

Пожалуйста, дайте возможность скрывать левую колонку (Все заказы, Мои заказы ...) и правую колонку (Информация о проекте ...).

Это даст возможность нормально писать и читать сообщения во вкладке "Обсуждение". На данный момент места во вкладке "Обсуждение" очень мало, текст очень трудно воспринимать.

Увеличивать надо не ширину этой щели для просмотра букаф, а высоту. И высоту поля для ввода текста тоже

 
Alexander Puzanov:

Увеличивать надо не ширину этой щели для просмотра букаф, а высоту. И высоту поля для ввода текста тоже

Ширину обязательно надо увеличивать - для заказчика это просто дно.

 



 
Renat Fatkhullin:

Не догадался бы. При сворачивании не хватает всплывающих надписей при наведении на пиктограммы. И, почему бы не сделать такое же сворачивание для правой части? Ну и как то глобально запомнить это дело в профиле или через кукисы...

 
Renat Fatkhullin:



О как. Я и не заметил. Вероятно я не заметил потому что данная кнопка не в совсем традиционном месте. Я ожидал увидеть кнопку здесь:


 
Перестала работать вкладка Execute на смартфоне. При нажатии просто перезагружается страница работы. Из-за этого невозможно оперативно принять новый заказ, только с компа возможно. Андроид. Хром.
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