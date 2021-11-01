Дизайн Фриланса полностью обновлен! - страница 25

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Сейчас вложения, после нажатия кнопки "Отправить", визуально задваиваются:

После обновления страницы становиться опять одно вложение:



У кого-то еще такое происходит?

 
Vasiliy Pushkaryov:

Сейчас вложения после нажатия кнопки отправить визуально задваиваются

После обновления страницы становиться опять одно



У кого-то еще такое происходит?

да, так же

 

Раньше сообщение серым исчезало

 
Aleksei Beliakov:

Раньше сообщение серым исчезало

Спасибо. Исправили, будет доступно с выкладкой сайта.

 

Ув разработчики, обратите внимание на этот пост, пожалуйста - https://www.mql5.com/en/forum/233692/page5#comment_13752452

Новые и неновые заказчики приходят в недоумение если их посылают почитать или посмотреть 'инструкцию по пользованию' фриланс-сервисом

https://www.mql5.com/ru/articles/117

https://youtu.be/zo_WweSyFfg?list=PLltlMLQ7OLeJtk0k1TFjU6eHAwqfQpcFs

https://www.mql5.com/ru/job/rules

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Посмотрите, есть небольшой баг (не критичный :)


 
Mikhail Zhitnev:

Посмотрите, есть небольшой баг:


разные часовые пояса. у вас, вашего собеседника, сервера и cloudflare

 
Да, 12 часов разница. Но вроде это должно учитываться в чате автоматически, не?
 
- теперь разработчику можно подавать ограниченное кол-во заявок в сутки 

- узнать о том, что заказчик уже начал оформлять работу с кем-то из кодеров можно только после подачи своей заявки

Т.е. разработчик тратит эту лимитированную заявку вслепую, не зная что шансов уже нет или почти нет

Сделайте, пожалуйста, какую-ть метку о том что заказчик уже кого-то выбрал. В идеале - выделить рамкой выбранного. Но можно, напр, изменить цвет или добавить значёк к названию работы

Если потенциальный исполнитель будет знать что шансов минимум, будет подавать заявку на свой риск. А в текущей реализации это типа ржавый капкан - может отгрызёт заявку, может нет. Или это так и запланировано?
 
Alexander Puzanov:
- теперь разработчику можно подавать ограниченное кол-во заявок в сутки 

- узнать о том, что заказчик уже начал оформлять работу с кем-то из кодеров можно только после подачи своей заявки

Т.е. разработчик тратит эту лимитированную заявку вслепую, не зная что шансов уже нет или почти нет

Сделайте, пожалуйста, какую-ть метку о том что заказчик уже кого-то выбрал. В идеале - выделить рамкой выбранного. Но можно, напр, изменить цвет или добавить значёк к названию работы

Если потенциальный исполнитель будет знать что шансов минимум, будет подавать заявку на свой риск. А в текущей реализации это типа ржавый капкан - может отгрызёт заявку, может нет. Или это так и запланировано?
Уже несколько лет точно можно максимум 10 заявок
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