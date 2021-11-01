Дизайн Фриланса полностью обновлен! - страница 25
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
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Сейчас вложения, после нажатия кнопки "Отправить", визуально задваиваются:
После обновления страницы становиться опять одно вложение:
У кого-то еще такое происходит?
Сейчас вложения после нажатия кнопки отправить визуально задваиваются
После обновления страницы становиться опять одно
У кого-то еще такое происходит?
да, так же
Раньше сообщение серым исчезало
Раньше сообщение серым исчезало
Спасибо. Исправили, будет доступно с выкладкой сайта.
Ув разработчики, обратите внимание на этот пост, пожалуйста - https://www.mql5.com/en/forum/233692/page5#comment_13752452
Новые и неновые заказчики приходят в недоумение если их посылают почитать или посмотреть 'инструкцию по пользованию' фриланс-сервисом
https://www.mql5.com/ru/articles/117
https://youtu.be/zo_WweSyFfg?list=PLltlMLQ7OLeJtk0k1TFjU6eHAwqfQpcFs
https://www.mql5.com/ru/job/rules
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Посмотрите, есть небольшой баг (не критичный :)
Посмотрите, есть небольшой баг:
разные часовые пояса. у вас, вашего собеседника, сервера и cloudflare