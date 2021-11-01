Дизайн Фриланса полностью обновлен! - страница 22
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Я тоже предлагал это уже: https://www.mql5.com/en/forum/233692#comment_6945175
1.Ребят ну обновите видео и инструкции как сделать заказ во фрилансе.
2. Протосто для уверенноисти я могу давать заказчику мой профиль здесь до начала работы https://www.mql5.com/en/users/goverkms/feedbacks ?не спрашивайте почему я не знаю зачем это нужно заказчику
2. Протосто для уверенноисти я могу давать заказчику мой профиль здесь до начала работы https://www.mql5.com/en/users/goverkms/feedbacks ?
Это будет нарушение анонимности
1.Ребят ну обновите видео и инструкции как сделать заказ во фрилансе.
Какие вопросы чаще всего задают? Есть ветка, где я собирал частые вопросы - https://www.mql5.com/ru/forum/225490
Мы уже подготовили ответы на 30-40 ответов, осталось только встроить. Опыт показывает, что все равно люди не любят сами читать статьи - им проще задать вопрос. Поэтому мы хотим внедрить шаблоны готовых ответов прямо во Фриланс - Исполнители лучше знают как ответить, они просто быстро вставят ответ на любой вопрос Заказчика
Статью обновим скоро - как только устаканится интерфейс
В новой системе статистика стала ещё прикольней
17 работ, 6 проигранных арбитражей из 6 = 18 отзывов '5 звёзд'
19 работ, 4 проигранных арбитража из 4 = 20 отзывов '5 звёзд'
А кто угадает по какому принципу отсортированы заявки, тому форекс по колено будет
Но раньше с количеством работ было лучше, я сейчас "это очень большое и не всем понятное":)
У меня к примеру 1 текущая работа, я делаю заявку и мне пишут, а как вы можете сделать если вы сейчас заняты
Как по мне, это вещь особо не нужная, если у фрилансера есть время, то он делает заявки, в ином случае доделывает текущие работы
В общем перестарались тут)