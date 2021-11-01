Дизайн Фриланса полностью обновлен! - страница 22

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Каждый второй заказчик не может понять, что куда нажимать, что-бы сделать необходимые шаги в работе.

Есть видео, но оно устарело. 

Как объяснить заказчику, что ему делать? 
 
Arkadii Zagorulko:
Каждый второй заказчик не может понять, что куда нажимать, что-бы сделать необходимые шаги в работе.

Есть видео, но оно устарело. 

Как объяснить заказчику, что ему делать? 

Я тоже предлагал это уже: https://www.mql5.com/en/forum/233692#comment_6945175

Freelance design thoroughly revised!
Freelance design thoroughly revised!
  • 2018.03.29
  • www.mql5.com
We have finally completed our work on the new Freelance layout and are pleased to present it to you...
 

1.Ребят ну обновите видео и инструкции как сделать заказ во фрилансе.

2. Протосто для уверенноисти я могу давать заказчику мой профиль здесь до начала работы https://www.mql5.com/en/users/goverkms/feedbacks ?не спрашивайте почему  я не знаю зачем это нужно заказчику 

 
Aleksei Beliakov:

2. Протосто для уверенноисти я могу давать заказчику мой профиль здесь до начала работы https://www.mql5.com/en/users/goverkms/feedbacks ?

Это будет нарушение анонимности

 
Aleksei Beliakov:

1.Ребят ну обновите видео и инструкции как сделать заказ во фрилансе.

Статью обновим скоро - как только устаканится интерфейс
 
Arkadii Zagorulko:
Каждый второй заказчик не может понять, что куда нажимать, что-бы сделать необходимые шаги в работе.

Какие вопросы чаще всего задают? Есть ветка, где я собирал частые вопросы - https://www.mql5.com/ru/forum/225490

Мы уже подготовили ответы на 30-40 ответов, осталось только встроить. Опыт показывает, что все равно люди не любят сами читать статьи - им проще задать вопрос. Поэтому мы хотим внедрить шаблоны готовых ответов прямо во Фриланс - Исполнители лучше знают как ответить, они просто быстро вставят ответ на любой вопрос Заказчика

Шаблоны во Фрилансе: как общаться с Заказчиком и не сойти с ума
Шаблоны во Фрилансе: как общаться с Заказчиком и не сойти с ума
  • 2018.01.23
  • www.mql5.com
Новая версия Фриланса уже на подходе, осталось совсем немного...
 
Rashid Umarov:
Статью обновим скоро - как только устаканится интерфейс
Сделайте пожалуйста, что бы можно было видеть свой рейтинг, просроченные работы, арбитраж %
 

В новой системе статистика стала ещё прикольней

17 работ, 6 проигранных арбитражей из 6 = 18 отзывов '5 звёзд'

19 работ, 4 проигранных арбитража из 4 = 20 отзывов '5 звёзд'

А кто угадает по какому принципу отсортированы заявки, тому форекс по колено будет


 
...по времени заявки
 

Но раньше с количеством работ было лучше, я сейчас "это очень большое и не всем понятное":)

У меня к примеру 1 текущая работа, я делаю заявку и мне пишут, а как вы можете сделать если вы сейчас заняты

Как по мне, это вещь особо не нужная, если у фрилансера есть время, то он делает заявки, в ином случае доделывает текущие работы

В общем перестарались тут)

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