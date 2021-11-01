Дизайн Фриланса полностью обновлен! - страница 21

Новый комментарий
 
Aleksey Vyazmikin:

Понятно, просто удивило, что это в "другое" отнесено, а не на ровне с двумя другими видами программ.

Скрипты реально занимают минимальную долю в заказах

 
Rashid Umarov:

Скрипты реально занимают минимальную долю в заказах

Интересно. А может поделитесь статистикой, думаю всем будет интересно узнать, что пользуется спросом, на чем можно больше заработать, что делается по времени дольше...

 

У меня в "Сообщения" пусто, все что было исчезло.

Несколько людей пытались выйти на связь через сообщения, мне ничего не пришло, нашли через почту.

Это в сервисдеск писать?


 
Dmytro Zelenskyy:

У меня в "Сообщения" пусто, все что было исчезло.

Несколько людей пытались выйти на связь через сообщения, мне ничего не пришло, нашли через почту.

Это в сервисдеск писать?

Здравставуйте!

Да, напишите пожалуйста в Сервисдеск. Будем разбираться с вашей проблемой.

 
Да, приватные сообщения работают как-то нестабильно. Бывает все пропадает, а потом все появляется... 
Впрочем вопрос другой - сегодня я обнаружил новый заказ, и была выставлена цена $10+. Это как? Ведь минимальная стоимость 30$ была.
 
Mikhail Zhitnev:
Да, приватные сообщения работают как-то нестабильно. Бывает все пропадает, а потом все появляется... 
Впрочем вопрос другой - сегодня я обнаружил новый заказ, и была выставлена цена $10+. Это как? Ведь минимальная стоимость 30$ была.

Возможно это категория "Перевод текста"?

 
Vladimir Karputov:

Возможно это категория "Перевод текста"?

Требовалось модифицировать код совы, устранить ошибки.
 
Mikhail Zhitnev:
Требовалось модифицировать код совы, устранить ошибки.

Значит сознательно под перевод закосили. URL работы есть?

 

Как насчёт автосохранения в этой новой версии? Тест:

1. Пишу сообщение заказчику

2. В меню 'Автосохранение текста' выбираю 'Сохранить текущий текст'

3. Перезагружаю страницу

Пункт 'Загрузить сохранённый текст' неактивен

 
Mikhail Zhitnev:
... и была выставлена цена $10+. Это как? Ведь минимальная стоимость 30$ была.

Минимальная стоимость 30$ - это не для всех категориях.

Mikhail Zhitnev:
Требовалось модифицировать код совы, устранить ошибки.

Просто, там использован немного хитрость... :)

1...141516171819202122232425262728...33
Новый комментарий