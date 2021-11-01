Дизайн Фриланса полностью обновлен! - страница 21
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Понятно, просто удивило, что это в "другое" отнесено, а не на ровне с двумя другими видами программ.
Скрипты реально занимают минимальную долю в заказах
Скрипты реально занимают минимальную долю в заказах
Интересно. А может поделитесь статистикой, думаю всем будет интересно узнать, что пользуется спросом, на чем можно больше заработать, что делается по времени дольше...
У меня в "Сообщения" пусто, все что было исчезло.
Несколько людей пытались выйти на связь через сообщения, мне ничего не пришло, нашли через почту.
Это в сервисдеск писать?
У меня в "Сообщения" пусто, все что было исчезло.
Несколько людей пытались выйти на связь через сообщения, мне ничего не пришло, нашли через почту.
Это в сервисдеск писать?
Здравставуйте!
Да, напишите пожалуйста в Сервисдеск. Будем разбираться с вашей проблемой.
Да, приватные сообщения работают как-то нестабильно. Бывает все пропадает, а потом все появляется...
Возможно это категория "Перевод текста"?
Возможно это категория "Перевод текста"?
Требовалось модифицировать код совы, устранить ошибки.
Значит сознательно под перевод закосили. URL работы есть?
Как насчёт автосохранения в этой новой версии? Тест:
1. Пишу сообщение заказчику
2. В меню 'Автосохранение текста' выбираю 'Сохранить текущий текст'
3. Перезагружаю страницу
Пункт 'Загрузить сохранённый текст' неактивен
Минимальная стоимость 30$ - это не для всех категориях.
Mikhail Zhitnev:
Требовалось модифицировать код совы, устранить ошибки.
Просто, там использован немного хитрость... :)