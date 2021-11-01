Дизайн Фриланса полностью обновлен! - страница 19

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Aleksey Vyazmikin:

Да, выглядит очень круто!

Спасибо.

 
Mikhail Zhitnev:

Понял...  я, как заказчик еще не участвовал ни разу :)

Тогда нет смысла менять, пускай остается все как есть.

Извините, на самом деле это имеет смысл.


 
Shukurjon Beknazarov:

Да, выглядит очень круто!

Спасибо.

Пожалуйста. Выглядит круто, но я на это не гляжу :)

 
Не знаю куда написать, но такая ситуация, пишу я в быстрый чат портала, и бац, приходит уведомление об обновлении в работах (а при этом открыта страница с той работой) и всё что я писал в чате слетело напрочь - печально. Я так понял, что произошло событие обновления страницы, как через F5, что не есть хорошо.
 
Aleksey Vyazmikin:
Не знаю куда написать, но такая ситуация, пишу я в быстрый чат портала, и бац, приходит уведомление об обновлении в работах (а при этом открыта страница с той работой) и всё что я писал в чате слетело напрочь - печально. Я так понял, что произошло событие обновления страницы, как через F5, что не есть хорошо.

Воспроизвели, разберемся. Спасибо!

 
Aleksey Vyazmikin:
Не знаю куда написать, но такая ситуация, пишу я в быстрый чат портала, и бац, приходит уведомление об обновлении в работах (а при этом открыта страница с той работой) и всё что я писал в чате слетело напрочь - печально. Я так понял, что произошло событие обновления страницы, как через F5, что не есть хорошо.


такое же  в маркете. Уже писал об этом. 

если поставить на проверку набирать текст модератору - например править описание - то после завершения проверки - весь текст слетает. 

 

Пожалуйста УБЕРИТЕ левую и правую КОЛОНКИ! Они сжирают полезную площадь - с этими колонками НЕВОЗМОЖНО читать и писать сообщения в чате, тем более когда в чате есть картинки. Например на мониторе 17 дюймов ощущение, что чат - это узкое ущелье окружённое слева и справа горами.

 
Vladimir Karputov:

Пожалуйста УБЕРИТЕ левую и правую КОЛОНКИ! Они сжирают полезную площадь - с этими колонками НЕВОЗМОЖНО читать и писать сообщения в чате, тем более когда в чате есть картинки. Например на мониторе 17 дюймов ощущение, что чат - это узкое ущелье окружённое слева и справа горами.

Поддерживаю, сейчас понимаешь насколько ранее с широкой площадью было удобно и наглядно. И плюс страницы, конечно.

Также то, что бегунок прокрутки то появляется, то исчезает, обращает на себя внимание и отвлекает. Уж лучше все время оставался бы видимым.

 

Поле чата очень маленькое. Настройка масштаба в системе - 100%. В браузере масштаб 100%. На 17 дюймовом мониторе, для того, чтобы показались дополнительные кнопки в редакторе (переводчик и HTML) нужно в браузере делать масштаб 90%. От постоянного переключения масштаба глаза как у 


 
Vladimir Karputov:

Пожалуйста УБЕРИТЕ левую и правую КОЛОНКИ! Они сжирают полезную площадь - с этими колонками НЕВОЗМОЖНО читать и писать сообщения в чате, тем более когда в чате есть картинки. Например на мониторе 17 дюймов ощущение, что чат - это узкое ущелье окружённое слева и справа горами.

Очень поддерживаю!

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