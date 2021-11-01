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и после этого у меня в профиле появится такая кнопка как подчёркнута красным? Если да, то спасибо ответ найден.
Я не гарантирую - я предполагаю :)
Случайно в профиле у одного из форумчан увидел такую кнопку.
Как так сделать?) Не нашёл в настройках ничего похожего.
Вот так:
Вот так:
большое спасибо) И просьба, добавить в контакты возможность вставлять ссылку на телеграмм.
большое спасибо) И просьба, добавить в контакты возможность вставлять ссылку на телеграмм.
Да, самого популярного мессенджера почему-то нет.
Да, самого популярного мессенджера почему-то нет.
ТикТок не нужно? Там тоже вся братия сидит, с которых можно драть.
Не знаю что это.
ТикТок не нужно? Там тоже вся братия сидит, с которых можно драть.
Речь же не о том чтобы убрать какую то систему. А добавить. Просто добавить поле в профиль и каждый сам выберет свой мессенджер/сеть.
Снова та-же проблема, арбитраж увеличился на +1
Прошу исправить!
Здравствуйте
Поскольку Заказчик и Исполнитель не видят друг друга, хорошо бы сделать возможность занесения в черный список. Причем, даже до оформления работы. Т.е. иметь возможность заносить не зная логин.
Это бы позволило не натыкаться каждый раз на людей с которыми нет желания сотрудничать.
Я думаю, это было бы полезно для обеих сторон. Позволило бы экономить время и избежать возможных конфликтных ситуаций.
Т.е. чтобы не видеть работы тех кто в черном списке у меня или у кого я в нем. Или видеть работу, но не иметь возможности подать заявку. Чтобы не тратить время на оценку работы и обсуждение.
Но при этом чтобы сохранилась возможность общения в уже созданных ранее работах, т.е. в тех на которые уже ранее подана была заявка. И чтобы была возможность убирания из черного списка. Т.е. чтобы была возможность обсудить возникшие когда-то ранее разногласия и при урегулировании спорных моментов продолжить сотрудничество.
Но хочу подчеркнуть еще раз, если уже занесен Заказчик в черный список, то не должно быть возможности подать заявку на его работу или вообще ее не видеть. А не так что неделю обсуждали тз, а потом оказалось что работу нельзя принять из-за черного списка.
Здравствуйте
Поскольку Заказчик и Исполнитель не видят друг друга, хорошо бы сделать возможность занесения в черный список. Причем, даже до оформления работы. Т.е. иметь возможность заносить не зная логин.
Это бы позволило не натыкаться каждый раз на людей с которыми нет желания сотрудничать.
Я думаю, это было бы полезно для обеих сторон. Позволило бы экономить время и избежать возможных конфликтных ситуаций.
Т.е. чтобы не видеть работы тех кто в черном списке у меня или у кого я в нем. Или видеть работу, но не иметь возможности подать заявку. Чтобы не тратить время на оценку работы и обсуждение.
Но при этом чтобы сохранилась возможность общения в уже созданных ранее работах, т.е. в тех на которые уже ранее подана была заявка. И чтобы была возможность убирания из черного списка. Т.е. чтобы была возможность обсудить возникшие когда-то ранее разногласия и при урегулировании спорных моментов продолжить сотрудничество.
Но хочу подчеркнуть еще раз, если уже занесен Заказчик в черный список, то не должно быть возможности подать заявку на его работу или вообще ее не видеть. А не так что неделю обсуждали тз, а потом оказалось что работу нельзя принять из-за черного списка.
Или если проще, то вывесить предупреждение о внесении в черный список чтобы сразу увидеть не подавать заявку на эту работу.
Ну как проще и удобнее будет.