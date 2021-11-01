Дизайн Фриланса полностью обновлен! - страница 28
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Вы забыли еще 2 работы в Арбитраже. Итого 8
Пришёл ответ, наконец-то выяснили в чём именно причина. Непредоставление исходного кода в крайней арбитражной работе. Я его уже предоставил позавчера, 9-го. заказчик принял работу 7-го. Пару дней потрачены на то чтобы вспомнить всё и протестировать крайний вариант кода, немудрено что за время сколько длится арбитраж всё забывается.
СНИМИТЕ ПОЖАЛУЙСТА БЛОКИРОВКУ!
Не не абсурд разве, пока рассмотрения арбитража ждали 2+ месяца, всё нормально. Но когда заказчик по факту признал что он не прав и принял эту работу, тогда меня блокируют, и непонятно при этом что делать.
За что блокировка, за то что я не в ту же секунду код скинул через два месяца ожидания арбитража?
Ох уж это страшное слово "последний" ...
я слава богу суевериями не страдаю пока, тьфу-тьфу ))
Блокировку сняли в тот день. Спасибо!
я слава богу суевериями не страдаю пока, тьфу-тьфу ))
Блокировку сняли в тот день. Спасибо!
Спасибо, что через полгода таки начали исправлять баг с датировкой заказов во фрилансе. Надо понимать, несоответствие дат в общем списке и в описании работы осталось на новое полугодие?
Часто бывает надо найти работу в 'завершённых' а никаких средств для этого нет. Ясен пень просить у разрабов сделать там полноценный поиск бесполезно, но есть дешевое решение которое сильно упростит задачу - сделать сортировку по нику заказчика. А штатные сортировки по сроку, стоимости, названию там честно говоря вообще не в тему, за столько лет ни разу не пригодились
Дорогая редакция, добавьте плз сортировку по заказчику (исполнителю) на страницу завершённых работ
Часто бывает надо найти работу в 'завершённых' а никаких средств для этого нет. Ясен пень просить у разрабов сделать там полноценный поиск бесполезно, но есть дешевое решение которое сильно упростит задачу - сделать сортировку по нику заказчика. А штатные сортировки по сроку, стоимости, названию там честно говоря вообще не в тему, за столько лет ни разу не пригодились
Дорогая редакция, добавьте плз сортировку по заказчику (исполнителю) на страницу завершённых работ
Для примера заказчик появляется через несколько лет и говорит а помнишь ты для меня делал ..., Найти работу очень сложно. Как вариант можно сделать чтобы было видно какие работы ты делал для заказчика.
Я думаю у любого заказчика меньше заказов чем работ у исполнителя. Соответственно ему достаточно легко найти свой заказ и там обратиться с предложением что-то сделать\исправить заключив новое соглашение. Не раздувайте из мухи слона…
Я думаю у любого заказчика меньше заказов чем работ у исполнителя. Соответственно ему достаточно легко найти свой заказ и там обратиться с предложением что-то сделать\исправить заключив новое соглашение. Не раздувайте из мухи слона…