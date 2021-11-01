Дизайн Фриланса полностью обновлен! - страница 33

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Отослал три файла - человек не может скомпилировать, так как оказалось, что сайт снова своевольничает и меняет имена МОИХ фалов - он заменяет знак пробела знаком '_' в имени файла.

Пожалуйста запретите сайту менять имена МОИХ фалов. Я создал файл - почему сайт меняет имя МОЕГО файла?

 
Vladimir Karputov #:

Отослал три файла - человек не может скомпилировать, так как оказалось, что сайт снова своевольничает и меняет имена МОИХ фалов - он заменяет знак пробела знаком '_' в имени файла.

Пожалуйста запретите сайту менять имена МОИХ фалов. Я создал файл - почему сайт меняет имя МОЕГО файла?

Так было всегда. И при загрузке в CodeBase так-же, и в маркет. Просто не надо своевольничать и ставить проверку имени файла…

 
Alexey Viktorov #:

Так было всегда. И при загрузке в CodeBase так-же, и в маркет. Просто не надо своевольничать и ставить проверку имени файла…

Я всегда ставлю проверку имени файлов.

Использовать пробел, не совсем хороший тон, один файл - одно имя с нижним подчёркиванием.

Сейчас вопрос в том, что если переименован инклудник, то это уже проблемы. Хотя, проблему себе создаёт тот, кто использует пробел в названии, то есть даёт файлу 2 имени - нужно уйти от этой дурной привычки. Один файл - одно имя.

 
Vladimir Karputov #:

Отослал три файла - человек не может скомпилировать, так как оказалось, что сайт снова своевольничает и меняет имена МОИХ фалов - он заменяет знак пробела знаком '_' в имени файла.

Пожалуйста запретите сайту менять имена МОИХ фалов. Я создал файл - почему сайт меняет имя МОЕГО файла?

Пробелы в именах - это сильно.
 
С взаимосвязанными именами лучше не шутить) Дорого иногда до фатального)))
 

Показывать индекс в массиве вместо счётчика - это такой чисто программистский прикол от сайтостроителей MQ?



 
Alexander Puzanov #:

Показывать индекс в массиве вместо счётчика - это такой чисто программистский прикол от сайтостроителей MQ?



да нет, это у вас неправильно показывает почему-то, у всех остальных нормально 

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