Дизайн Фриланса полностью обновлен! - страница 33
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Отослал три файла - человек не может скомпилировать, так как оказалось, что сайт снова своевольничает и меняет имена МОИХ фалов - он заменяет знак пробела знаком '_' в имени файла.
Пожалуйста запретите сайту менять имена МОИХ фалов. Я создал файл - почему сайт меняет имя МОЕГО файла?
Отослал три файла - человек не может скомпилировать, так как оказалось, что сайт снова своевольничает и меняет имена МОИХ фалов - он заменяет знак пробела знаком '_' в имени файла.
Пожалуйста запретите сайту менять имена МОИХ фалов. Я создал файл - почему сайт меняет имя МОЕГО файла?
Так было всегда. И при загрузке в CodeBase так-же, и в маркет. Просто не надо своевольничать и ставить проверку имени файла…
Так было всегда. И при загрузке в CodeBase так-же, и в маркет. Просто не надо своевольничать и ставить проверку имени файла…
Я всегда ставлю проверку имени файлов.
Использовать пробел, не совсем хороший тон, один файл - одно имя с нижним подчёркиванием.
Сейчас вопрос в том, что если переименован инклудник, то это уже проблемы. Хотя, проблему себе создаёт тот, кто использует пробел в названии, то есть даёт файлу 2 имени - нужно уйти от этой дурной привычки. Один файл - одно имя.
Отослал три файла - человек не может скомпилировать, так как оказалось, что сайт снова своевольничает и меняет имена МОИХ фалов - он заменяет знак пробела знаком '_' в имени файла.
Пожалуйста запретите сайту менять имена МОИХ фалов. Я создал файл - почему сайт меняет имя МОЕГО файла?
Показывать индекс в массиве вместо счётчика - это такой чисто программистский прикол от сайтостроителей MQ?
Показывать индекс в массиве вместо счётчика - это такой чисто программистский прикол от сайтостроителей MQ?
да нет, это у вас неправильно показывает почему-то, у всех остальных нормально