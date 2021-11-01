Дизайн Фриланса полностью обновлен! - страница 18

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Или исполнители у которых предложения вне диапазона внизу списка другим цветом.
 
Dmytro Zelenskyy:

Может у заказчика пусть будет опция вкл., четкий диапазон  цены, если он прям жестко в диапазоне от и до, тогда исполнителей не много но дешево.  Если выкл (по умолчанию), то подтянуться больше исполнителей, возможно более продвинутых.

То же и с сроком выполнения опция жестко от и до ... дней   или выкл как предложат. 

Это самое оптимальное предложение.

 
Vitaly Muzichenko:

Это самое оптимальное предложение.

Этот выключатель может быть не явным.

Например если в заявке указана цена 30+ то можно предлагать свою цену. А если поставлено от 30 до 50, к примеру, то больше 50 сервис не будет пропускать.

А когда заказчик созреет и повысит цену, то можно снять свою заявку и подать новую по новой цене.

 

Заказчик вообще ничего не видит? Прикольно....

Исполнители имеют некую инфу о заказчике. Если я не ошибаюсь то ....



 
Shukurjon Beknazarov:

Исполнитель станут видно после подтверждение шаг "Согласование ТЗ".

до обновления -- сразу после заявки исполнителя задаешь ему вопрос. когда он отвечает видно его профиль. сейчас может и нет так
 

На странице обсуждение рейтинга не видно, его видно на странице описание

Там видно все как и раньше

 

Когда перехожу из описание в обсуждение, то сразу открывается чат с тем, кого я перенес в "отклоненные" - так в спешке и работу можно дать не тому. Из-за обезличивание уже раз вел разговор не с тем, с кем думал....


 
Shukurjon Beknazarov:

Интересно, зачем вам эти статистики?

По новому, теперь не имеет смысл никакого все такие статистики(число арбитражи, сред. срок и цена, отзывы заказчики)!

Все исполнители показано абсолютно одинаково без всяких статистики и информации.


Теперь заказчики выбирают по самый удобной ценой а не статистики исполнителя.

Понял...  я, как заказчик еще не участвовал ни разу :)

Тогда нет смысла менять, пускай остается все как есть.

 
Mikhail Zhitnev:

Понял...  я, как заказчик еще не участвовал ни разу :)

Тогда нет смысла менять, пускай остается все как есть.

Vladimir Mametov:

На странице обсуждение рейтинга не видно, его видно на странице описание

Там видно все как и раньше

Неужели я пропустил что-то? 

 
Shukurjon Beknazarov:

Неужели я пропустил что-то? 

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