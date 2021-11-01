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Может у заказчика пусть будет опция вкл., четкий диапазон цены, если он прям жестко в диапазоне от и до, тогда исполнителей не много но дешево. Если выкл (по умолчанию), то подтянуться больше исполнителей, возможно более продвинутых.
То же и с сроком выполнения опция жестко от и до ... дней или выкл как предложат.
Это самое оптимальное предложение.
Это самое оптимальное предложение.
Этот выключатель может быть не явным.
Например если в заявке указана цена 30+ то можно предлагать свою цену. А если поставлено от 30 до 50, к примеру, то больше 50 сервис не будет пропускать.
А когда заказчик созреет и повысит цену, то можно снять свою заявку и подать новую по новой цене.
Заказчик вообще ничего не видит? Прикольно....
Исполнители имеют некую инфу о заказчике. Если я не ошибаюсь то ....
Исполнитель станут видно после подтверждение шаг "Согласование ТЗ".
На странице обсуждение рейтинга не видно, его видно на странице описание
Там видно все как и раньше
Когда перехожу из описание в обсуждение, то сразу открывается чат с тем, кого я перенес в "отклоненные" - так в спешке и работу можно дать не тому. Из-за обезличивание уже раз вел разговор не с тем, с кем думал....
Интересно, зачем вам эти статистики?
По новому, теперь не имеет смысл никакого все такие статистики(число арбитражи, сред. срок и цена, отзывы заказчики)!
Все исполнители показано абсолютно одинаково без всяких статистики и информации.
Теперь заказчики выбирают по самый удобной ценой а не статистики исполнителя.
Понял... я, как заказчик еще не участвовал ни разу :)
Тогда нет смысла менять, пускай остается все как есть.
Понял... я, как заказчик еще не участвовал ни разу :)
Тогда нет смысла менять, пускай остается все как есть.
На странице обсуждение рейтинга не видно, его видно на странице описание
Там видно все как и раньше
Неужели я пропустил что-то?
Неужели я пропустил что-то?