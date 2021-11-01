Дизайн Фриланса полностью обновлен! - страница 31

Новый комментарий
 
PapaYozh:

Поправили же уже.

Видно тестировали новый функционал:


 
Случайно в профиле у одного из форумчан увидел такую кнопку.

Как так сделать?) Не нашёл в настройках ничего похожего.

 
Pavel Verveyko #:
Случайно в профиле у одного из форумчан увидел такую кнопку.

Как так сделать?) Не нашёл в настройках ничего похожего.

Нужно к ссылке на новую работу добавить параметр prefered у которого значение логин

Например:

https://www.mql5.com/ru/job/new?prefered=_money_maker_

 
Ilia Ashirov #:

Нужно к ссылке на новую работу добавить параметр prefered у которого значение логин

Например:

https://www.mql5.com/ru/job/new?prefered=_money_maker_

большое спасибо(сохраню ссылку), а как в профиль добавить? чтобы с чемоданчиком получилось) и так как на фото подчёркнуто красным.

 
Pavel Verveyko #:

большое спасибо(сохраню ссылку), а как в профиль добавить? чтобы с чемоданчиком получилось) и так как на фото подчёркнуто красным.

Наверное нужно чтобы по этой ссылке кто-то заказал работу...

 
Vladimir Karputov #:

Наверное нужно чтобы по этой ссылке кто-то заказал работу...

Это когда знаешь что кто то хочет заказать работу . Можно просто дать эту ссылку. (Хотя ссылка с именем и фамилией больше внушала бы доверия)

А я хочу добавить в профиль такую ссылку.

 
Pavel Verveyko #:

Это когда знаешь что кто то хочет заказать работу . Можно просто дать эту ссылку. (Хотя ссылка с именем и фамилией больше внушала бы доверия)

А я хочу добавить в профиль такую ссылку.

Написано же:

Значит по этой ссылке кто-то должен заказать работу и тогда заветная кнопочка появится.

 
Vladimir Karputov #:

Написано же:


Значит по этой ссылке кто-то должен заказать работу и тогда заветная кнопочка появится.

Прошу прощения я наверно что то не понимаю..
На моём фото, выделил красным. 
Это в профиле так , там где все контакты(это не у меня).
Ссылка заменена текстом и имеет иконку. Такую же иконку как facebook icq и прочие..
Вопрос заключается в следующем как в свой профиль добавить такую ссылку. Что бы внешний вид был такой же как на фото.

 
Pavel Verveyko #:

Прошу прощения я наверно что то не понимаю..
На моём фото, выделил красным. 
Это в профиле так , там где все контакты(это не у меня).
Ссылка заменена текстом и имеет иконку. Такую же иконку как facebook icq и прочие..
Вопрос заключается в следующем как в свой профиль добавить такую ссылку. Что бы внешний вид был такой же как на фото.

Третий раз озвучу своё виденье: по такой ссылке кто то должен заказать работу. Другого пути нет.

 
Vladimir Karputov #:

Третий раз озвучу своё виденье: по такой ссылке кто то должен заказать работу. Другого пути нет.

и после этого у меня в профиле появится такая кнопка как подчёркнута красным? Если да, то спасибо ответ найден.

1...24252627282930313233
Новый комментарий