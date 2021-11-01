Дизайн Фриланса полностью обновлен! - страница 31
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Поправили же уже.
Видно тестировали новый функционал:
Как так сделать?) Не нашёл в настройках ничего похожего.
Случайно в профиле у одного из форумчан увидел такую кнопку.
Как так сделать?) Не нашёл в настройках ничего похожего.
Нужно к ссылке на новую работу добавить параметр prefered у которого значение логин
Например:
https://www.mql5.com/ru/job/new?prefered=_money_maker_
Нужно к ссылке на новую работу добавить параметр prefered у которого значение логин
Например:
https://www.mql5.com/ru/job/new?prefered=_money_maker_
большое спасибо(сохраню ссылку), а как в профиль добавить? чтобы с чемоданчиком получилось) и так как на фото подчёркнуто красным.
большое спасибо(сохраню ссылку), а как в профиль добавить? чтобы с чемоданчиком получилось) и так как на фото подчёркнуто красным.
Наверное нужно чтобы по этой ссылке кто-то заказал работу...
Наверное нужно чтобы по этой ссылке кто-то заказал работу...
Это когда знаешь что кто то хочет заказать работу . Можно просто дать эту ссылку. (Хотя ссылка с именем и фамилией больше внушала бы доверия)
А я хочу добавить в профиль такую ссылку.
Это когда знаешь что кто то хочет заказать работу . Можно просто дать эту ссылку. (Хотя ссылка с именем и фамилией больше внушала бы доверия)
А я хочу добавить в профиль такую ссылку.
Написано же:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Дизайн Фриланса полностью обновлен!
Ilia Ashirov, 2021.09.06 08:03
Нужно к ссылке на новую работу добавить параметр prefered у которого значение логин
Например:
https://www.mql5.com/ru/job/new?prefered=_money_maker_
Значит по этой ссылке кто-то должен заказать работу и тогда заветная кнопочка появится.
Написано же:
Значит по этой ссылке кто-то должен заказать работу и тогда заветная кнопочка появится.
Прошу прощения я наверно что то не понимаю..
На моём фото, выделил красным.
Это в профиле так , там где все контакты(это не у меня).
Ссылка заменена текстом и имеет иконку. Такую же иконку как facebook icq и прочие..
Вопрос заключается в следующем как в свой профиль добавить такую ссылку. Что бы внешний вид был такой же как на фото.
Прошу прощения я наверно что то не понимаю..
На моём фото, выделил красным.
Это в профиле так , там где все контакты(это не у меня).
Ссылка заменена текстом и имеет иконку. Такую же иконку как facebook icq и прочие..
Вопрос заключается в следующем как в свой профиль добавить такую ссылку. Что бы внешний вид был такой же как на фото.
Третий раз озвучу своё виденье: по такой ссылке кто то должен заказать работу. Другого пути нет.
Третий раз озвучу своё виденье: по такой ссылке кто то должен заказать работу. Другого пути нет.
и после этого у меня в профиле появится такая кнопка как подчёркнута красным? Если да, то спасибо ответ найден.