Canvas - это круто! - страница 63
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Библиотеки: Easy Canvas
Nikolai Semko, 2020.02.17 05:15
Хочу прояснить заинтерисованным программистам важным момент работы канваса в режиме тестера.
Ко мне обратился один известный программист в этом сообществе с таким вопросом:
- Почему в режиме тестера панель, созданная на объектах перерисовывается на порядок быстрее, чем реализованная на канвасе, тогда как в обычном режиме со скоростью канваса все в порядке?
Разобравшись, понял причину и решение данной проблемы.
Дело в том, что при объектах перерисовка происходит вместе с перерисовкой всего экрана, а экран в тестере перерисовывается не чаще, чем 30 кадров с секунду.
Объекты - это в конечном счете тот же канвас (внутренний), но когда вы изменяете своиства объекта, то канвас объекта не формируется(не пересчитывается), а формируется лишь в момент обновления экрана (ChartRedraw), что происходит в тестере (да и в обычном режиме тоже) не чаще, чем способен различить изменения наш глаз, т.е. не чаще ~ 32 кадров в секунду.
Допустим панель меняется каждый тик. Тогда и в тестере по умолчанию канвас будет пересчитываться каждый тик, но перерисовка в тестере происходит все равно не чаще ~30 милисекунд (~30 кадров в секунду).
Другими словами канвас будет пересчитываться гораздо чаще, чем будет происходить реальный вывод его на экран, поэтому и происходит несоразмерный перерасход ресурсов.
Решением данной проблемы будет контроль пересчета и перерисовывания канваса не чаще, чем раз в 15-30 милисекунд компьютерного времени, тогда и не будет лишних циклов пустых персчетов.
Например так:
Всем привет, появилось желание углубить свои знания в Canvas
но даже не знаю с чего начать. Сейчас представляю что канва это сложные логарифмические формулы и все в этом духе.
Подскажите на примере, как на канве сделать кнопку как ниже. Для понимания нужен код.
Всем привет, появилось желание углубить свои знания в Canvas
но даже не знаю с чего начать. Сейчас представляю что канва это сложные логарифмические формулы и все в этом духе.
Подскажите на примере, как на канве сделать кнопку как ниже. Для понимания нужен код.
проще использовать готовый элемент. (как Png картинку)
А так это линия с поворотом еще линия еще поворот и т.д. - потом еще по меньше с заливкой в виде градиента (прям так заливка и назначаеться)
В канвасе в вашем распоряжении только примитивные полоски прямоугольники и кругляшки с возможностью нарисовать контур нашей фигуры или линии, или закрасить её.
Поэтому по умолчанию доступен прямоугольник который сразу закрашивается.....
Также есть холст с точками чтобы свои примитивы расписать (расширить класс)
На верное много того написал что уже знаете.
Еще есть 3д канва с векторными матрицами