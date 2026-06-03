Canvas - это круто! - страница 87

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Alexey Viktorov #:

Среди моих файлов, где я экспериментировал с такой вставкой файлов, нашёлся файл созданный в ноябре 2019г. А заинтересовало это меня ещё раньше. К сожалению я не нашёл тот скрипт где из такого массива сохранялся файл изображения.

А вот, скорее всего именно у вас, я и скопипастил идею)))

Там ещё в качестве картинки был чей то флаг.

Не помню где на просторах этого форума это было выложено.


ЗЫ. Нашёл)))  Вот здесь скопипастил.

 
Alexey Viktorov #:

Среди моих файлов, где я экспериментировал с такой вставкой файлов, нашёлся файл созданный в ноябре 2019г. А заинтересовало это меня ещё раньше. К сожалению я не нашёл тот скрипт где из такого массива сохранялся файл изображения.

Я это в статьях по библиотеке освещал. Давно
 
Aleksandr Slavskii #:

А вот, скорее всего именно у вас, я и скопипастил идею)))

Там ещё в качестве картинки был чей то флаг.

Не помню где на просторах этого форума это было выложено.


ЗЫ. Нашёл)))  Вот здесь скопипастил.

Спасибо, а я уже восстановил такой скрипт.

Файлы:
File_png.mq5  9 kb
 
Artyom Trishkin #:
Я это в статьях по библиотеке освещал. Давно

Артём я никогда не сомневался в твоей компетентности, но ты же знаешь, что я читать плохо умею.

 
Alexey Viktorov #:

Артём я никогда не сомневался в твоей компетентности, но ты же знаешь, что я читать плохо умею.

Тогда напомню, что ещё и звуковые файлы можно запаковать так же в ex4, ex5
 
Пример зашития в исходник не бинарного файла, а текстового.
 

Николай. Заметил, что если использовать картинку с градиентом PNG, то отчётливо видны квадраты, если не менять размер.


Возможно это смешивание цвета или ещё какой эффект. С BMP правда такого нет.

Это точно не артефакты картинки. При приближении можно увидеть границы более мелких квадратов. Есть ли мысли на сей счёт?

И чот немного задумался над тем, где поменять папку Files на Images

Файлы:
cubes.png  574 kb
 

Ещё заметил ошибку

2023.10.02 12:03:24.509 TestResizeCanvasAndImage USDCHF,M15: zero divide in 'png.mqh' (453,22)

Эта картинка вызвала ошибку. Это точно PNG, но у неё в данных нет DPI

//upd. В некоторых тоже нет PDI данных, но они работают

 

И был ещё один прикол, когда картинка отображалась в 1,5 раза больше изначального размера, но там DPI не влиял, я его менял, но ни что это не влияло.

Картинка выдавалась выше исходного разрешения. Бывают картинки, что отображаются меньше исконных размеров. В общем ещё есть над чем подумать.

//Как будто в картинке есть помимо PDI и размера ещё что-то, что влияет на ошибку размера

Файлы:
Horse.png  72 kb
 

С такими навыками графического отображения можно панельки писать свои на переключение и настройку индикаторов....

типа такого

предполагаю что на ура в маркете уйдет

 
Vitaliy Kuznetsov #:

Николай. Заметил, что если использовать картинку с градиентом PNG, то отчётливо видны квадраты, если не менять размер.

Я попробовал. Заметил квадраты только в случае ресайза. Поэтому, наверное мой алгоритм ресайза не совершенен. Уже писал как-то, что этот алгоритм был создан на скорую руку буквально за полдня весьма давно. Сейчас бы я сделал этот алгоритм совсем по другому. Но, к сожалению, пока времени нет. 

ЗЫ в текущем алгоритме для решения этой проблемы нужно скорей всего какой-то знак  < поменять на <= или наоборот

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