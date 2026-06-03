Canvas - это круто! - страница 60

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Dmitry Fedoseev:

Избавиться от главного меню и панели инструментов - очень плохая идея. 

Я к этому не призывал.

 
Nikolai Semko:


Поэтому я и говорил о внешнем дизайне, чартов с линиями, состоящих из квадратных пикселей.

А на мой взгляд обывателю в других платформах интересны встроенные кластера, футпринты и стакан с расширенным функционалом.

У меня на работе десятка, и до сих пор от неё тошнит - дома отдыхаешь на семерке...

 
Nikolai Semko:

Я к этому не призывал.

А тогда, что можно увидеть на тех картинках? Смотрю на картинки Метатрейдера и примерно понимаю, что с ним делать, а смотрю на те картинки и... где там на что нажимать?

 
Dmitry Fedoseev:

Как раз только что хотел привести в качестве примера Адоб - что даже они, разработчики программ для дизайнеров и художников (любителей рюшечек и завитушечек), не извращаются с внешним видом элементов управления и за это им спасибо. 

Это Adobe

 
Nikolai Semko:

Это Adobe

Черная цветовая схема и все. А если ее сделать серой...

 
Dmitry Fedoseev:

Черная цветовая схема и все.

нет, не все.

 
Nikolai Semko:

нет, не все.

Давайте, прямо сейчас, этот же скриншот сделайте с серой цветовой схемой.

 
Maxim Kuznetsov:

да ну к чёрту...советник ради прибыли это неспортивно.

а вот советник с менюшками, формочками и свистоперделками создаёт видимость управления потерей депозита и чуствовать себя римским цезарем :-)

Кому как, решить трудную задачку, да ещё в полном объёме, это намного интереснее!!!

 
Nikolai Semko:

Я все же хочу сделать чарт для примера, чтобы продемонстрировать как можно сделать круто для глаза, а также удобней и практичнее. На это уйдет много времени. Но сделаю, чтобы не быть голословным. И буду ждать реакции сообщества. 
Не могу я, Ренат, согласиться с Вашей консервативной, в плане внешнего дизайна, позицией. 

Вот взять, к примеру, Corel  и Adobe. В прошлом две компании, конкурирующие между собой.  Corel как раз сделал ставку на консервативность в дизайне, а Adobe очень много уделял сил и средств внешнему современному виду, стал практиковать темные темы, полностью перелопатил интерфейс своих программ. 
И каков результат? Corel сдулся совсем, сейчас многие даже не знают о его существовании. Живя в Оттаве, я лично это наблюдаю. У них здесь головной офис, большое задние с большой вывеской COREL. Было. Года уже три этой вывески нет. А Adobe знают все. И тоже в Оттаве не очень далеко от бывшего офиса Corel стоит еще большее здание с вывеской Adobe, причем это не головной офис, а лишь региональное представительство.

Следствие (смерть компании) вы знаете, но вот в причине конечно же заблуждаетесь, приписывая консервативность в дизайне. А Адоб известен не только Фотошопом, который даже из узкой ниши профессиональных игроков вымывается массой полубесплатных решений высокого уровня. Текущий Adobe Creative Suite со своим наглым лаунчером превратился в ненавидимый всеми навязчивый плохо удаляемый монстроидальный нарост. Видимо - это вершина дизайна.

Была одна группа товарищей, которая больше 10 лет назад точно так же заявляла про несовременность МТ4, люто ненавидела и фишкой своей платформы сделала "красивые градиентные графики". Понятно, что даже года не продержались и сгинули. Не понимали, в чем реальные причины востребованности и задачи платформы.


Про нашу "консервативность" говорят: наши ресурсы, практически ежедневные беты и вся история релизов на https://www.metatrader5.com/ru/releasenotes

Что нового в MetaTrader 5?
Что нового в MetaTrader 5?
  • www.metatrader5.com
MetaTrader 5 build 2280 Terminal Исправлена ошибка, не позволявшая удалить эксперта с графика, для которого нет данных. Исправлено отображения заголовков графиков при работе под Wine.Ускорена загрузка и компиляция MQL5 программ. Теперь при двойном клике на графике MQL5-программе передается событие одиночного клика. Ранее такие события не...
 
Nikolai Semko:

Я все же хочу сделать чарт для примера, чтобы продемонстрировать как можно сделать круто для глаза, а также удобней и практичнее. На это уйдет много времени. Но сделаю, чтобы не быть голословным. И буду ждать реакции сообщества. 
Не могу я, Ренат, согласиться с Вашей консервативной, в плане внешнего дизайна, позицией. 

Вот взять, к примеру, Corel  и Adobe. В прошлом две компании, конкурирующие между собой.  Corel как раз сделал ставку на консервативность в дизайне, а Adobe очень много уделял сил и средств внешнему современному виду, стал практиковать темные темы, полностью перелопатил интерфейс своих программ. 
И каков результат? Corel сдулся совсем, сейчас многие даже не знают о его существовании. Живя в Оттаве, я лично это наблюдаю. У них здесь головной офис, большое задние с большой вывеской COREL. Было. Года уже три этой вывески нет. А Adobe знают все. И тоже в Оттаве не очень далеко от бывшего офиса Corel стоит еще большее здание с вывеской Adobe, причем это не головной офис, а лишь региональное представительство.

PS Ренат, посмотрите, пожалуйста, личку.

Всё что доступно, это изменение темы в виндовс.
И то, темы не совсем ровно ложатся на терминал.

 


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