Canvas - это круто! - страница 60
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Избавиться от главного меню и панели инструментов - очень плохая идея.
Я к этому не призывал.
Поэтому я и говорил о внешнем дизайне, чартов с линиями, состоящих из квадратных пикселей.
А на мой взгляд обывателю в других платформах интересны встроенные кластера, футпринты и стакан с расширенным функционалом.
У меня на работе десятка, и до сих пор от неё тошнит - дома отдыхаешь на семерке...
Я к этому не призывал.
А тогда, что можно увидеть на тех картинках? Смотрю на картинки Метатрейдера и примерно понимаю, что с ним делать, а смотрю на те картинки и... где там на что нажимать?
Как раз только что хотел привести в качестве примера Адоб - что даже они, разработчики программ для дизайнеров и художников (любителей рюшечек и завитушечек), не извращаются с внешним видом элементов управления и за это им спасибо.
Это Adobe
Это Adobe
Черная цветовая схема и все. А если ее сделать серой...
Черная цветовая схема и все.
нет, не все.
нет, не все.
Давайте, прямо сейчас, этот же скриншот сделайте с серой цветовой схемой.
да ну к чёрту...советник ради прибыли это неспортивно.
а вот советник с менюшками, формочками и свистоперделками создаёт видимость управления потерей депозита и чуствовать себя римским цезарем :-)
Кому как, решить трудную задачку, да ещё в полном объёме, это намного интереснее!!!
Я все же хочу сделать чарт для примера, чтобы продемонстрировать как можно сделать круто для глаза, а также удобней и практичнее. На это уйдет много времени. Но сделаю, чтобы не быть голословным. И буду ждать реакции сообщества.
Не могу я, Ренат, согласиться с Вашей консервативной, в плане внешнего дизайна, позицией.
Вот взять, к примеру, Corel и Adobe. В прошлом две компании, конкурирующие между собой. Corel как раз сделал ставку на консервативность в дизайне, а Adobe очень много уделял сил и средств внешнему современному виду, стал практиковать темные темы, полностью перелопатил интерфейс своих программ.
И каков результат? Corel сдулся совсем, сейчас многие даже не знают о его существовании. Живя в Оттаве, я лично это наблюдаю. У них здесь головной офис, большое задние с большой вывеской COREL. Было. Года уже три этой вывески нет. А Adobe знают все. И тоже в Оттаве не очень далеко от бывшего офиса Corel стоит еще большее здание с вывеской Adobe, причем это не головной офис, а лишь региональное представительство.
Следствие (смерть компании) вы знаете, но вот в причине конечно же заблуждаетесь, приписывая консервативность в дизайне. А Адоб известен не только Фотошопом, который даже из узкой ниши профессиональных игроков вымывается массой полубесплатных решений высокого уровня. Текущий Adobe Creative Suite со своим наглым лаунчером превратился в ненавидимый всеми навязчивый плохо удаляемый монстроидальный нарост. Видимо - это вершина дизайна.
Была одна группа товарищей, которая больше 10 лет назад точно так же заявляла про несовременность МТ4, люто ненавидела и фишкой своей платформы сделала "красивые градиентные графики". Понятно, что даже года не продержались и сгинули. Не понимали, в чем реальные причины востребованности и задачи платформы.
Про нашу "консервативность" говорят: наши ресурсы, практически ежедневные беты и вся история релизов на https://www.metatrader5.com/ru/releasenotes
Я все же хочу сделать чарт для примера, чтобы продемонстрировать как можно сделать круто для глаза, а также удобней и практичнее. На это уйдет много времени. Но сделаю, чтобы не быть голословным. И буду ждать реакции сообщества.
Не могу я, Ренат, согласиться с Вашей консервативной, в плане внешнего дизайна, позицией.
Вот взять, к примеру, Corel и Adobe. В прошлом две компании, конкурирующие между собой. Corel как раз сделал ставку на консервативность в дизайне, а Adobe очень много уделял сил и средств внешнему современному виду, стал практиковать темные темы, полностью перелопатил интерфейс своих программ.
И каков результат? Corel сдулся совсем, сейчас многие даже не знают о его существовании. Живя в Оттаве, я лично это наблюдаю. У них здесь головной офис, большое задние с большой вывеской COREL. Было. Года уже три этой вывески нет. А Adobe знают все. И тоже в Оттаве не очень далеко от бывшего офиса Corel стоит еще большее здание с вывеской Adobe, причем это не головной офис, а лишь региональное представительство.
PS Ренат, посмотрите, пожалуйста, личку.
Всё что доступно, это изменение темы в виндовс.
И то, темы не совсем ровно ложатся на терминал.