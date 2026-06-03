Canvas - это круто! - страница 61
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Самый лучший терминал тот, который зарабатывает деньги ;)
Итак, который самый лучший?
Всё что доступно, это изменение темы в виндовс.
И то, темы не совсем ровно ложатся на терминал.
Давайте будем честными - изменение тем в Windows вообще практически ни на одну программу не ложатся и не могут ложиться.
Цветовая тема - это сложная работа дизайнеров по выбору правильных и непротиворечивых цветов для десятков параметров, участвующих в сотнях и тысячах взаимосвязей. Поэтому практически нельзя придумать новую глобальную тему операционки и наложить ее потом на приложения.
Рабочей остается одна базовая проработанная тема + свобода на свой вкус поменять несколько параметров, заведомо ухудшая общий баланс, но вытягивая 1-2 нужных тебе параметра типа размера шрифта при плохом зрении или контрастность вывести.
К возможности внедрить в операционку вторую рабочую тему шли не один десяток лет и вот только сейчас Аппл как пионер смог сделать глобальную темную схему для MacOS. А Windows даже HiDPI не вполне может пережевать, к сожалению.
Схему чартов Green on Black я еще в 1999 году ввел в FX Charts, 20 лет назад. Так как это реально спасало глаза при длительной работе. И сейчас схема зеленого на черном является дефолтной в MetaTrader.
Очень жаль что тема скатилась очередной раз к "членомерству" и к обсуждению не связанных с темой вопросов.
Николай всего лишь хотел показать ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ возможности канваса.
Точно так же как и сами разработчики различными примерами показывают возможности и работу тех или иных возможностей программы.
А в итоге скатились: нужно, не нужно...
Если уж визуализация не нужна, тогда для чего разработчики придумали канвас?
Раз уж он есть, значит с точки зрения разработчиков он требуется. А раз требуется, то стоит рассмотреть его возможности с различных сторон.
Те, кто не заинтересован или просто не знает где можно применить возможности канваса - просто пройдите мимо! Не нужно показывать свою ограниченность! Если вам не нужно - это не значит что никому не нужно! У вас есть свою точка зрения на этот вопрос - здорово! Оставьте ее при себе и идите дальше!
А заинтересованные лица продолжат обсуждать возможности и высказывать свои точки зрения.
Очень жаль что тема скатилась очередной раз к "членомерству" и к обсуждению не связанных с темой вопросов.
Николай всего лишь хотел показать ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ возможности канваса.
Точно так же как и сами разработчики различными примерами показывают возможности и работу тех или иных возможностей программы.
А в итоге скатились: нужно, не нужно...
Если уж визуализация не нужна, тогда для чего разработчики придумали канвас?
Раз уж он есть, значит с точки зрения разработчиков он требуется. А раз требуется, то стоит рассмотреть его возможности с различных сторон.
Те, кто не заинтересован или просто не знает где можно применить возможности канваса - просто пройдите мимо! Не нужно показывать свою ограниченность! Если вам не нужно - это не значит что никому не нужно! У вас есть свою точка зрения на этот вопрос - здорово! Оставьте ее при себе и идите дальше!
А заинтересованные лица продолжат обсуждать возможности и высказывать свои точки зрения.
Работа канваса распространяется только на рабочую область графика, а не на весь интерфейс терминала.
Если новый тип программ модуль, будет иметь возможность интегрировать графический модуль в интерфейс терминала, как обзор рынка, навигатор и т.д.
тогда с помощью канваса действительно можно будет делать классные модули. Но общий стандартный интерфейс, все равно будет вносить свой колорит.
Работа канваса распространяется только на рабочую область графика, а не на весь интерфейс терминала.
Если новый тип программ модуль, будет иметь возможность интегрировать графический модуль в интерфейс терминала, как обзор рынка, навигатор и т.д.
тогда с помощью канваса действительно можно будет делать классные модули. Но общий стандартный интерфейс, все равно будет вносить свой колорит.
Ну вообще-то абсолютно все инструменты, доступные в МЕ, распространяются на рабочую область графика, вернее на окно графика, и никак не затрагивают сам интерфейс терминала.
Все потому что эти инструменты и разрабатываются для работы с графиками, и канвас тут не исключение.
Ну вообще-то абсолютно все инструменты, доступные в МЕ, распространяются на рабочую область графика, вернее на окно графика, и никак не затрагивают сам интерфейс терминала.
Все потому что эти инструменты и разрабатываются для работы с графиками, и канвас тут не исключение.
Тип программы Сервисы, не относится к рабочей области графика, но имеет косвенную возможность с ним работать.
Подозреваю что модуль будет работать по схожему принципу, но возможно и ошибаюсь, так как Ренат не как не хочет открывать тайну модулей :))
Это не пессимизм, а знание реальности. Я просто розовые очки с других снимаю и обьясняю причины.
Мы как работали, так и продолжаем работать и обучать трейдеров.
Ждите новых крутых фич в ближайших бетах и релизах.
Ренат, каждый должен заниматься своим делом, и обучать трейдеров работе с библиотеками по типу Канваса - ну это уж извините. Этому нужно обучать программистов, а трейдера пусть торгуют.
Это всё-равно, что начать обучать водителей ремонту автомобилей, к примеру сменить шаровую, или заменить стартер. Водителю вообще безразлично как устроен автомобиль под "капотом", для этого есть другая категория - СТО и автомастера.
У меня товарищ работает на шиномонтаже: меняет резину, клеит дырки, ровняет диски, так вот он машину вообще водить не может - он её боится, не может даже после смены резины перегнать её на отстой, чтоб освободить место для других ожидающих.
По логике вещей, если он работает на СТО и меняет диски и колёса, то обязан уметь водить авто? НЕТ, совсем не обязан, оно ему совершенно не нужно, для этого есть другая категория - водителя.
Терминал то называется "Торговый", значит желательно добавлять в него по-умолчанию всякие "новых крутых фич"(с) для трейдеров, а не только для программистов.
P.S. Ну это так, лирика, Вы уж извините!
P.S. Когда Костик приходит на рынок торговать, заряжает реальный счёт на N-сумму, хочет видеть свечи в выбранном масштабе, то он не имеет этой возможности, потому что они или большие, или совсем маленькие и не читабельные, прям как 10 лет назад.
Предложения по типу "Дайте возможность выбора в меню" отклоняются, мол сядь и напиши индикатор, только соль в том, что он на рынок пришёл торговать, а не писать индикаторы для тех вещей, которые должны идти с коробки.
Ренат, каждый должен заниматься своим делом, и обучать трейдеров работе с библиотеками по типу Канваса - ну это уж извините. Этому нужно обучать программистов, а трейдера пусть торгуют.
Это всё-равно, что начать обучать водителей ремонту автомобилей, к примеру сменить шаровую, или заменить стартер. Водителю вообще безразлично как устроен автомобиль под "капотом", для этого есть другая категория - СТО и автомастера.
У меня товарищ работает на шиномонтаже: меняет резину, клеит дырки, ровняет диски, так вот он машину вообще водить не может - он её боится, не может даже после смены резины перегнать её на отстой, чтоб освободить место для других ожидающих.
По логике вещей, если он работает на СТО и меняет диски и колёса, то обязан уметь водить авто? НЕТ, совсем не обязан, оно ему совершенно не нужно, для этого есть другая категория - водителя.
Терминал то называется "Торговый", значит желательно добавлять в него по-умолчанию всякие "новых крутых фич"(с) для трейдеров, а не только для программистов.
P.S. Ну это так, лирика, Вы уж извините!
На самом деле суть идеологии МетаTrader (направление в котором двигается терминал) заключается в другом. МТ можно сравнить c UNIX-подобной операционной системой, из которой программисты могут собирать пакет программного обеспечения под конкретные нужды пользователей. Разве UNIX-подобные системы кто то считает сугубо для программистов? iOs-macOs, Linux (всё многообразие сборок для удовлетворения потребностей от домохозяек до серверных решений), Android? И эта идеология появилась с выходом МТ5.
Но, дизайн приложений, безусловно, играет важную роль при выборе для новичков, с thinkorswim я пересел на МТ (тогда ещё 4) только благодаря наличию языка MQL и далеко не сразу, но при выборе платформ ориентировался вначале именно на дизайн а не на функционал.
Гораздо проще и эффективней дать возможность программистам (что и делает MQ) создавать всё что требуется пользователям, чем эти потребности пользователей удовлетворять посредством бесконечной переделки интерфейса терминала, создать целую экосистему, в которой любой найдет для себя что ему необходимо. Не удивлюсь, если со временем МТ станет полноценной ОS для установки на PC, превратившись в нечто большее, чем просто терминал, и это хорошо.
Обучение - это широкое понятие в рамках миллионов пользователей.
Если создадите по масштабу нечто, похожее на мультиязычный www.mql5.com, то осознаете. Не нужно упрощать до «учите канвасу».
Задача обучения широкая и мы ее решаем достаточно успешно.
За «должны идти из коробки» отдельное спасибо. С технической точки зрения это сверхнаглость с вашей стороны на фоне 12 000 программ в кодобазе и около 14 000 программ в маркете. Вот такие у нас «требователи» в форуме. Игнорирующие реальность и считающие нормой «дай любой каприз».
пс: обсуждение уже выродилось в воду, не интересно продолжать