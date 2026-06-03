Canvas - это круто! - страница 69

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Nikolai Semko:

т.е. у Вас нет такой картинки?



Тогда скачайте этот архив. 
https://drive.google.com/file/d/1ISGvHlgqkYnD6Cev6qm-spt0bphdD8oN/view?usp=sharing

Всё, нормально, понял! Я Просто не тот индекс открыл! Спасибо.
 

Возможно не по теме форума MQL5, но зато по теме этой ветки. 
Просто делюсь для общего развития с теми, кто в теме.
Последние пару месяцев занимаюсь одним интересным web - проектом (Django + YouTube Data AP + MongoDB +JS), в котором больше половины кода это фронтенд на Canvas Vanilla JS.
Приятно удивила скорость JavaScript.
Напомню, что JS - это язык программирования, "вшитый" в браузер вместе с ядром, который является такой атомной смесью компилятора с интерпретатором
Возникло желание сравнить его по быстродействию с MQL5 на примере того скрипта, который породил эту ветку. 
Представляю код JS (вшит в один файл index.html) и тот же самый код (точнее алгоритм) на mql5. 
Ожидал преимущество MQL5 в разы, но MQL5 выигрывает всего на 10-20 % (если подогнать размер окон одинаковыми).
Теперь я понимаю, почему самый распространенный IDE VS Code написан на JS, да и поговаривают, что Microsoft 365 (Office) большей частью написан тоже на JS. 


Файлы:
LSD2.mq5  5 kb
index.zip  2 kb
 
Nikolai Semko:

Возможно не по теме форума MQL5, но зато по теме этой ветки. 
Просто делюсь для общего развития с теми, кто в теме.
Последние пару месяцев занимаюсь одним интересным web - проектом (Django + YouTube Data AP + MongoDB +JS), в котором больше половины кода это фронтенд на Canvas Vanilla JS.
Приятно удивила скорость JavaScript.
Напомню, что JS - это язык программирования, "вшитый" в браузер вместе с ядром, который является такой атомной смесью компилятора с интерпретатором
Возникло желание сравнить его по быстродействию с MQL5 на примере того скрипта, который породил эту ветку. 
Представляю код JS (вшит в один файл index.html) и тот же самый код (точнее алгоритм) на mql5. 
Ожидал преимущество MQL5 в разы, но MQL5 выигрывает всего на 10-20 % (если подогнать размер окон одинаковыми).
Теперь я понимаю, почему самый распространенный IDE VS Code написан на JS, да и поговаривают, что Microsoft 365 (Office) большей частью написан тоже на JS. 


Как это использовать в торговле или анализе данных?

Лучше бы координатную масштабируемую сетку написали с разрешением 1 миллисекунда.

Вот это будет Круто и в торговле(анализе) всем нужно будет!

 
prostotrader:

Как это использовать в торговле или анализе данных?

Лучше бы координатную масштабируемую сетку написали с разрешением 1 миллисекунда.

Вот это будет Круто и в торговле(анализе) всем нужно будет!

Для медитации в случае потери депозита.
 
Aliaksandr Hryshyn:
Для медитации в случае потери депозита.

Соболезную...

 
prostotrader:

Как это использовать в торговле или анализе данных?

Лучше бы координатную масштабируемую сетку написали с разрешением 1 миллисекунда.

Вот это будет Круто и в торговле(анализе) всем нужно будет!

Сделайте. Николай тут очень много показал возможностей и способов их реализации.

Никак. Всем понятно, что это лишь абстрактный пример. Правда, как оказывается, не очень всем.

 
prostotrader:

Как это использовать в торговле или анализе данных?

Лучше бы координатную масштабируемую сетку написали с разрешением 1 миллисекунда.

Вот это будет Круто и в торговле(анализе) всем нужно будет!

А вы что, больше ничем в жизни не занимаетесь? Только еда, сон и форекс? Ой! ФОРТС!

 
prostotrader:

Как это использовать в торговле или анализе данных?

Лучше бы координатную масштабируемую сетку написали с разрешением 1 миллисекунда.

Вот это будет Круто и в торговле(анализе) всем нужно будет!

Много раз здесь уже отвечал на это. Если коротко, то для готовых решений есть много других обсуждений на этом форуме. Эта же ветка - обсуждение инструмента для поиска решений.
Но этот мой последний пост в большой степени адресован разработчикам в вопросе про МЕ. Ну очень он отстаёт от современных стандартов IDE. 
Но с С++ очень трудно слезть. Я понимаю. 
 
Да, забыл упомянуть, что аналогичное сравнение с Java уже тоже делал:

 
Artyom Trishkin:

Сделайте. Николай тут очень много показал возможностей и способов их реализации.


Некогда мне, дом строю...

По мне бы, для торговли, нужен только API.

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