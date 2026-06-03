Canvas - это круто! - страница 69
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https://drive.google.com/file/d/1ISGvHlgqkYnD6Cev6qm-spt0bphdD8oN/view?usp=sharing
Возможно не по теме форума MQL5, но зато по теме этой ветки.
Просто делюсь для общего развития с теми, кто в теме.
Последние пару месяцев занимаюсь одним интересным web - проектом (Django + YouTube Data AP + MongoDB +JS), в котором больше половины кода это фронтенд на Canvas Vanilla JS.
Приятно удивила скорость JavaScript.
Напомню, что JS - это язык программирования, "вшитый" в браузер вместе с ядром, который является такой атомной смесью компилятора с интерпретатором.
Возникло желание сравнить его по быстродействию с MQL5 на примере того скрипта, который породил эту ветку.
Представляю код JS (вшит в один файл index.html) и тот же самый код (точнее алгоритм) на mql5.
Ожидал преимущество MQL5 в разы, но MQL5 выигрывает всего на 10-20 % (если подогнать размер окон одинаковыми).
Теперь я понимаю, почему самый распространенный IDE VS Code написан на JS, да и поговаривают, что Microsoft 365 (Office) большей частью написан тоже на JS.
Возможно не по теме форума MQL5, но зато по теме этой ветки.
Просто делюсь для общего развития с теми, кто в теме.
Последние пару месяцев занимаюсь одним интересным web - проектом (Django + YouTube Data AP + MongoDB +JS), в котором больше половины кода это фронтенд на Canvas Vanilla JS.
Приятно удивила скорость JavaScript.
Напомню, что JS - это язык программирования, "вшитый" в браузер вместе с ядром, который является такой атомной смесью компилятора с интерпретатором.
Возникло желание сравнить его по быстродействию с MQL5 на примере того скрипта, который породил эту ветку.
Представляю код JS (вшит в один файл index.html) и тот же самый код (точнее алгоритм) на mql5.
Ожидал преимущество MQL5 в разы, но MQL5 выигрывает всего на 10-20 % (если подогнать размер окон одинаковыми).
Теперь я понимаю, почему самый распространенный IDE VS Code написан на JS, да и поговаривают, что Microsoft 365 (Office) большей частью написан тоже на JS.
Как это использовать в торговле или анализе данных?
Лучше бы координатную масштабируемую сетку написали с разрешением 1 миллисекунда.
Вот это будет Круто и в торговле(анализе) всем нужно будет!
Как это использовать в торговле или анализе данных?
Лучше бы координатную масштабируемую сетку написали с разрешением 1 миллисекунда.
Вот это будет Круто и в торговле(анализе) всем нужно будет!
Для медитации в случае потери депозита.
Соболезную...
Как это использовать в торговле или анализе данных?
Лучше бы координатную масштабируемую сетку написали с разрешением 1 миллисекунда.
Вот это будет Круто и в торговле(анализе) всем нужно будет!
Сделайте. Николай тут очень много показал возможностей и способов их реализации.
Никак. Всем понятно, что это лишь абстрактный пример. Правда, как оказывается, не очень всем.
Как это использовать в торговле или анализе данных?
Лучше бы координатную масштабируемую сетку написали с разрешением 1 миллисекунда.
Вот это будет Круто и в торговле(анализе) всем нужно будет!
А вы что, больше ничем в жизни не занимаетесь? Только еда, сон и форекс? Ой! ФОРТС!
Как это использовать в торговле или анализе данных?
Лучше бы координатную масштабируемую сетку написали с разрешением 1 миллисекунда.
Вот это будет Круто и в торговле(анализе) всем нужно будет!
Сделайте. Николай тут очень много показал возможностей и способов их реализации.
Некогда мне, дом строю...
По мне бы, для торговли, нужен только API.