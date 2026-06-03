Canvas - это круто! - страница 57

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Что вы все про интерфейсы темы разводите, когда все давно сделано и есть в стандартной библиотеке в виде аналога MFC, включая примеры:


Банально же вы обсуждаете, не зная существования библиотеки построения аккуратных и профессионально выглядящих панелей. Они живые, таскаются, минимизируются, реагируют на эвенты и тд.

Какие еще графические конструктуры, когда воронка теряет конверсию на первом этапе "никто даже не подозревает о существовании решения". Любого решения. Не читают, не знают и знать не хотят. А там 13 мб исходников на MQL5 в стандартной библиотеке. Кто в здравом уме пойдет там разбираться?

Приятнее обсуждать, выдавать советы и думать, что ты понимаешь проблематику...

Документация по MQL5: Стандартная библиотека
Документация по MQL5: Стандартная библиотека
  • www.mql5.com
Стандартная библиотека MQL5 написана на языке MQL5 и предназначена для облегчения написания программ (индикаторов, скриптов, экспертов) конечным пользователям. Библиотека обеспечивает удобный доступ к большинству внутренних функций MQL5.
 

Просто в душе все хотят чтобы библиотеки были как Siri - всё понимающими с полуслова))) 

а серьезно - действительно не припомню IDE, в которых что то было существенно более высокоуровневое, кроме узкоспециализированных. (ну не драг-н-дропом же живём)

может кто приведёт пример
 
Человек он умный, но чтоб умно поступать — одного ума мало
 
Roman:

Это при том, что есть ещё CCanvas3D, с которым вряд ли вообще кто то разбирался, кроме Николая

:))

 Что толку всем рисовать примитивы, если серьезные вещи почти никому недоступны? ))

Кстати, библиотека Анатолия в основе содержит концепцию стандартой библиотеки, но идет дальше. Он начал переводить элементы на канвас, хотя и не закончил. Библиотека дает хорошие возможности. 
 
Renat Fatkhullin:

Что вы все про интерфейсы темы разводите, когда все давно сделано и есть в стандартной библиотеке в виде аналога MFC, включая примеры:


Банально же вы обсуждаете, не зная существования библиотеки построения аккуратных и профессионально выглядящих панелей. Они живые, таскаются, минимизируются, реагируют на эвенты и тд.

Какие еще графические конструктуры, когда воронка теряет конверсию на первом этапе "никто даже не подозревает о существовании решения". Любого решения. Не читают, не знают и знать не хотят. А там 13 мб исходников на MQL5 в стандартной библиотеке. Кто в здравом уме пойдет там разбираться?

Приятнее обсуждать, выдавать советы и думать, что ты понимаешь проблематику...

Ренат, поведайте пожалуйста о предстоящих модулях, чего нам ожидать от этого типа программ?
Просто сейчас думаю над составлением плана проекта, и хотелось бы узнать возможности модуля, и если это те модули о которых я думаю,
то стразу включить их в состав плана разработки, и уже под них планировать необходимую логику,
чтоб не завязывать логику на текущее решение, а потом при выходе модуля в релиз, всё переделывать.  

 
Сделано очень много за последние 4 года, что я здесь. Очень много. Но, сколько из этого люди используют в маркет-приложениях? Есть ли хоть какое то концетуальное обогащение советников? Есть ли сдвиг в их развитии? Чем они круче советников 10-ти летней давности? Язык и платформа развиваются, а советники? Возникает ощущение отчужденности советников от технического прогресса платформы. Почему так, не знаю. Не думаю, что кто то в этом виноват. Просто это так.
 
Реter Konow:
Сделано очень много за последние 4 года, что я здесь. Очень много. Но, сколько из этого люди используют в маркет-приложениях? Есть ли хоть какое то концетуальное обогащение советников? Есть ли сдвиг в их развитии? Чем они круче советников 10-ти летней давности? Язык и платформа развиваются, а советники? Возникает ощущение отчужденности советников от технического прогресса платформы. Почему так, не знаю. Не думаю, что кто то в этом виноват. Просто это так.

Потому что это не очень-то и нужно советнику. Для советника важнее быстро тестироваться.

 
Dmitry Fedoseev:

Потому что это не очень-то и нужно советнику. Для советника важнее быстро тестироваться.

Зато очень нужно трейдеру. Особенно его (советника) доходность!

 
aleger:

Зато очень нужно трейдеру. Особенно его (советника) доходность!

Не замечал такой потребности у трейдеров. Не про доходность разговор, а про всякие побрякушки у советника. 

 
aleger:

Зато очень нужно трейдеру. Особенно его (советника) доходность!

Ну да. Классический советник - три индикатора для генерации сигнала на покупку/продажу, и пара формул для стопов.Чего еще? Это грустно.
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