Canvas - это круто! - страница 65
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Ну если очень коротко, Артем, то раньше я воспринимал пиксель как квадрат с вычислением его весового участия в пикселе нового масштаба через площадь, то сейчас бы воспринимал, как круг с вычислением весового участия через расстояние до центра пикселя новго масштаба.
Здесь приводил пример кода. Правда код далёк от совершенства. Сейчас бы сделал все совсем по другому.
Обалдеть! Я малость изменил код. Вытащил функцию ресайза из класса в отдельный файл для универсального использования и добавил возможность непропорционального изменения размеров.
Ну на самом деле алгоритм ужасный. Помню, что его написал за один день чисто для проверки, чтобы работал и посмотреть как цвет сохраняется при трансформации.
Он очень медленный (видны моргания и помню были глюки), но есть большой потенциал ускорить его многократно.
Сейчас, чтобы заново написать этот ресайз уже исходя из тех знаний и опыта, который я приобрел после этого кода, мне понадобится, думаю, три дня.
Но может правильнее будет найти уже что-нибудь готовое и не изобретать велосипед.
Например вот свободная библиотека на C++, правда старенькая, но вполне рабочая.
https://drive.google.com/file/d/1BceTk-OrtQza0Hpozhm1nqAcNkRdeNH5/view?usp=sharing
Посмотрите демонстрационный пример image_perspective.
Ну на самом деле алгоритм ужасный. Помню, что его написал за один день чисто для проверки, чтобы работал и посмотреть как цвет сохраняется при трансформации.
Он очень медленный (видны моргания и помню были глюки), но есть большой потенциал ускорить его многократно.
Сейчас, чтобы заново написать этот ресайз уже исходя из тех знаний и опыта, который я приобрел после этого кода, мне понадобится, думаю, три дня.
Но может правильнее будет найти уже что-нибудь готовое и не изобретать велосипед.
Например вот свободная библиотека на C++, правда старенькая, но вполне рабочая.
https://drive.google.com/file/d/1BceTk-OrtQza0Hpozhm1nqAcNkRdeNH5/view?usp=sharing
Посмотрите демонстрационный пример image_perspective.
Ну, собственно говоря, так оно и предполагалось делать, но, как оно оказалось, что именно по этой теме конкретно в интернете всю информацию как-то моль почикала. За ссылку спасибо, но она запароленная и даст ли владелец ссылки разрешение на скачку - непонятно.
Исправил. Открывается без пароля.
я согласен с Ренатом, что даже использование CPU для вывода графики покрывает более 99% всех графических задач в области задач MQL5.
У меня сильно грузит процессор GUI самого Терминала.
Исправил. Открывается без пароля.
У меня сильно грузит процессор GUI самого Терминала.
Ryzen 3700x и GTX1060 тоже есть разница свернуть или нет, разработчики идут в ногу со временем уменьшают отклик ближе к реалтайму, пора менять тебе древний процессор, 2700К вроде?
Ryzen 3700x и GTX1060 тоже есть разница свернуть или нет, разработчики идут в ногу со временем уменьшают отклик ближе к реалтайму, пора менять тебе древний процессор, 2700К вроде?
Да. Не думаю, что разработчики когда-нибудь запускают пять Терминалов параллельно, где в Обзоре рынка с высокой частотой поступают котиры по сотне символов.
Очень глупо выходит, когда банальная минимизация таких Терминалов уменьшает большую нагрузку на CPU почти до нуля. Зачем такой нерационально кушающий GUI - непонятно.
Да. Не думаю, что разработчики когда-нибудь запускают пять Терминалов параллельно, где в Обзоре рынка с высокой частотой поступают котиры по сотне символов.
Очень глупо выходит, когда банальная минимизация таких Терминалов уменьшает большую нагрузку на CPU почти до нуля. Зачем такой нерационально кушающий GUI - непонятно.
они соблюдают дресскод, в гугле есть невероятное кол-во очевидных всем недостатков, но все пропускается, MQ очень стремится быть похожа на этих гигантов