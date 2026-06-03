Canvas - это круто! - страница 103

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fxsaber #:
Знать бы сайты с обсуждением темы.


Складывается впечатление, что по некоторым темам самые сильные результаты именно на MQL5 созданы. Например, выложенный сегодня компрессор.

На хабре можно найти теорию по сжатию. Смысл обобщить наиболее компактно все что повторяется, а дальше зависит от фантазии. Это может быть бинарное представление или текстовое.

При сжатии аудио, сигнал делят на детерминированную и не детерминированную составляющую, первую представляют формулой, вторую сжимают.

В видео выделяют ключевые кадры и получают изменения от них. 

При сжатии с потерями используют БПФ или вейвлеты, удаляя незначительные коэффициенты. 

Собирается статистика по числу повторов, строится словарь для кодирования наиболее частых значений наименьшим числом бит.

НС так же можно использовать для сжатия.
 
Rorschach #:

На хабре можно найти теорию по сжатию.

Формулировка задачи.
 

тайм-серии и тики в том числе, сейчас модно-современно писать/обмениваться через parquet https://parquet.apache.org/

его все знают и поддерживают; он и сам по себе компактный а из-за того что колонко-ориентирован (однородные данные лежат рядышком) ещё и сжимается великолепно. 

а изобретать ещё один формат,  так себе удовольствие..если только времени до вола

Parquet
Parquet
  • parquet.apache.org
Apache Parquet Documentation Releases Apache Parquet is an open source, column-oriented data file format designed for efficient data storage and retrieval. It provides high performance compression and encoding schemes to handle complex data in bulk and is supported in many programming languages and analytics tools.
 
Maxim Kuznetsov #:

тайм-серии и тики в том числе, сейчас модно-современно писать/обмениваться через parquet https://parquet.apache.org/

его все знают и поддерживают; он и сам по себе компактный а из-за того что колонко-ориентирован (однородные данные лежат рядышком) ещё и сжимается великолепно. 

а изобретать ещё один формат,  так себе удовольствие..если только времени до вола

Интересная штука, использует те же SNAPPY, BROTLI, LZ4, ZSTD

 

Форум о трейдинге, автоматизированных торговых системах и тестировании торговых стратегий

Возможности холста.

Сергей Голубев, 2026.02.25 02:52

Торговые инструменты на MQL5 (часть 20): построение графиков на холсте со статистической корреляцией и регрессионным анализом

Торговые инструменты MQL5 (часть 20): построение графиков на холсте с помощью статистического корреляционного и регрессионного анализа

В нашей предыдущей статье (часть 19) мы создали интерактивную палитру инструментов на языке MetaQuotes Language 5 (MQL5) для построения графиков с перетаскиваемыми панелями, изменением размера, переключением тем и кнопками для различных инструментов анализа. В части 20 мы создаем инструмент построения графиков на основе холста для статистической корреляции и линейной регрессии между двумя переменными, с перетаскиваемыми/изменяемыми элементами, динамическими тиками и отображением статистики. Эта визуализация помогает понять суть парной торговли с помощью линий регрессии, точек данных и таких показателей, как наклон и R-квадрат.

 

делюсь своими экспериментами в области 3D визуализации файловой системы на языке Rust.
Давно хотел реализовать подобие 3D файлового менеджера, в котором головные директории изображены в виде деревье. Ветки - подкаталоги. Листья - файлы. Цвет от зеленого до красного через желтый говорит о возрасте файлы, зеленый - молодой, красный - старый. Размер листьев зависит от размера самого файла. Все естественно в логарифмическом масштабе. 
Вот что получилось в прототипе для моей папки c:\Users\UserName\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal 



Если изобразить таким образом весь мой диск C, то количество файлов более 3 млн, а каталогов несколько сот тысяч. Лет 20-30 назад эти цифры были раз в 100 меньше. 
Основной размер конечно - это папка User. (в конце видео)

Практическую целесообразность пока не ясна четко, но судя по всему это первая такая визуализация файловой системы.
Есть множество 3D файловых менеджеров, но они очень убогие и имееют псевдо 3D, а не реальные 3D. 

 


  Total dirs:        617,220
  Total files:       3,360,942
  Total size:        496.53 GB
  Top-level trees:   50
  Max depth reached: 23

  Largest top-level folders:
     275.39 GB  (2,984,614 items)  Users
      83.12 GB  (388,909 items)  Windows
      62.67 GB  (319,754 items)  Program Files
      19.35 GB  (97,450 items)  Program Files (x86)
      16.60 GB  (22,531 items)  ProgramData


 
Nikolai Semko #:
делюсь своими экспериментами в области 3D визуализации файловой системы на языке Rust.
Давно хотел реализовать подобие 3D файлового менеджера, в котором головные директории изображены в виде деревье. Ветки - подкаталоги. Листья - файлы. Цвет от зеленого до красного через желтый говорит о возрасте файлы, зеленый - молодой, красный - старый. Размер листьев зависит от размера самого файла. Все естественно в логарифмическом масштабе. 
Вот что получилось в прототипе для моей папки c:\Users\UserName\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal 

Если изобразить таким образом весь мой диск C, то количество файлов более 3 млн, а каталогов несколько сот тысяч. Лет 20-30 назад эти цифры были раз в 100 меньше. 
Основной размер конечно - это папка User. 

Практическую целесообразность пока не ясна четко, но судя по всему это первая такая визуализация файловой системы.
Есть множество 3D файловых менеджеров, но они очень убогие и имееют псевдо 3D, а не реальные 3D. 

 

перепиши на С/С++ (с MQL близки, но эффективнее на JS) будет прок - может быть кто-то найдёт себе полезным.

MQL - нишевой язык внутри терминала исключительно форекс, с такой-же числом аудиторий

 
Maxim Kuznetsov #:

перепиши на С/С++ (с MQL близки, но эффективнее на JS) будет прок - может быть кто-то найдёт себе полезным.

MQL - нишевой язык внутри терминала исключительно форекс, с такой-же числом аудиторий

я писал же, что написано на Rust. Переключаюсь с C++ на Rust ввиду аналогичной производительности, большей безопасности и кроссплатформенности
 
Nikolai Semko #:
писал же, что написано на Rust. Переключаюсь с C++ на Rust

извиняюсь, про то что это Rust уже пост-фактум прочитал, привык что "Canvas круто" это MQL-ная тема

 
Maxim Kuznetsov #:

извиняюсь, про то что это Rust уже пост-фактум прочитал, привык что "Canvas круто" это MQL-ная тема

да сорян за оффтоп, но зато про графику. 
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