Canvas - это круто! - страница 103
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Знать бы сайты с обсуждением темы.
Складывается впечатление, что по некоторым темам самые сильные результаты именно на MQL5 созданы. Например, выложенный сегодня компрессор.
На хабре можно найти теорию по сжатию. Смысл обобщить наиболее компактно все что повторяется, а дальше зависит от фантазии. Это может быть бинарное представление или текстовое.
При сжатии аудио, сигнал делят на детерминированную и не детерминированную составляющую, первую представляют формулой, вторую сжимают.
В видео выделяют ключевые кадры и получают изменения от них.
При сжатии с потерями используют БПФ или вейвлеты, удаляя незначительные коэффициенты.
Собирается статистика по числу повторов, строится словарь для кодирования наиболее частых значений наименьшим числом бит.НС так же можно использовать для сжатия.
На хабре можно найти теорию по сжатию.
тайм-серии и тики в том числе, сейчас модно-современно писать/обмениваться через parquet https://parquet.apache.org/
его все знают и поддерживают; он и сам по себе компактный а из-за того что колонко-ориентирован (однородные данные лежат рядышком) ещё и сжимается великолепно.
а изобретать ещё один формат, так себе удовольствие..если только времени до вола
тайм-серии и тики в том числе, сейчас модно-современно писать/обмениваться через parquet https://parquet.apache.org/
его все знают и поддерживают; он и сам по себе компактный а из-за того что колонко-ориентирован (однородные данные лежат рядышком) ещё и сжимается великолепно.
а изобретать ещё один формат, так себе удовольствие..если только времени до вола
Интересная штука, использует те же SNAPPY, BROTLI, LZ4, ZSTD
Форум о трейдинге, автоматизированных торговых системах и тестировании торговых стратегий
Возможности холста.
Сергей Голубев, 2026.02.25 02:52
Торговые инструменты на MQL5 (часть 20): построение графиков на холсте со статистической корреляцией и регрессионным анализом
делюсь своими экспериментами в области 3D визуализации файловой системы на языке Rust.
Давно хотел реализовать подобие 3D файлового менеджера, в котором головные директории изображены в виде деревье. Ветки - подкаталоги. Листья - файлы. Цвет от зеленого до красного через желтый говорит о возрасте файлы, зеленый - молодой, красный - старый. Размер листьев зависит от размера самого файла. Все естественно в логарифмическом масштабе.
Вот что получилось в прототипе для моей папки c:\Users\UserName\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal
Если изобразить таким образом весь мой диск C, то количество файлов более 3 млн, а каталогов несколько сот тысяч. Лет 20-30 назад эти цифры были раз в 100 меньше.
Основной размер конечно - это папка User. (в конце видео)
Практическую целесообразность пока не ясна четко, но судя по всему это первая такая визуализация файловой системы.
Есть множество 3D файловых менеджеров, но они очень убогие и имееют псевдо 3D, а не реальные 3D.
делюсь своими экспериментами в области 3D визуализации файловой системы на языке Rust.
Давно хотел реализовать подобие 3D файлового менеджера, в котором головные директории изображены в виде деревье. Ветки - подкаталоги. Листья - файлы. Цвет от зеленого до красного через желтый говорит о возрасте файлы, зеленый - молодой, красный - старый. Размер листьев зависит от размера самого файла. Все естественно в логарифмическом масштабе.
Вот что получилось в прототипе для моей папки c:\Users\UserName\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal
Если изобразить таким образом весь мой диск C, то количество файлов более 3 млн, а каталогов несколько сот тысяч. Лет 20-30 назад эти цифры были раз в 100 меньше.
Основной размер конечно - это папка User.
Практическую целесообразность пока не ясна четко, но судя по всему это первая такая визуализация файловой системы.
Есть множество 3D файловых менеджеров, но они очень убогие и имееют псевдо 3D, а не реальные 3D.
перепиши на С/С++ (с MQL близки, но эффективнее на JS) будет прок - может быть кто-то найдёт себе полезным.
MQL - нишевой язык внутри терминала исключительно форекс, с такой-же числом аудиторий
перепиши на С/С++ (с MQL близки, но эффективнее на JS) будет прок - может быть кто-то найдёт себе полезным.
MQL - нишевой язык внутри терминала исключительно форекс, с такой-же числом аудиторий
писал же, что написано на Rust. Переключаюсь с C++ на Rust
извиняюсь, про то что это Rust уже пост-фактум прочитал, привык что "Canvas круто" это MQL-ная тема
извиняюсь, про то что это Rust уже пост-фактум прочитал, привык что "Canvas круто" это MQL-ная тема