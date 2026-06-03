Canvas - это круто! - страница 68
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https://www.mql5.com/ru/forum/227736/page3#comment_6585119
Никто не спорит с прогрессом, я Вам уже высказал свое мнение, Вы обещали сделать в январе.
А январь-то уже почти закончился
Сразу написал.
как тики поступают сейчас, через индикатор шпион?через id?
как тики поступают сейчас, через индикатор шпион?
CopyTicks.
CopyTicks.
а вызов где
Никто не спорит с прогрессом, я Вам уже высказал свое мнение, Вы обещали сделать в январе.
А январь-то уже почти закончился
что обещал? Напомните пожалуйста.
а вызов где
OnTick.
OnTick.
не договариваешь
Спасибо на добром слове.
На самом деле MQ в этом плане молодцы и позаботились о графических и вычислительных инструментах с использованием GPU, а не только CPU.
Я имею ввиду OpenCL и DirectX.
Вот примеры сравнения реализации одной и той же графической задачи (8 центров гравитации) в трех вариантах - CPU, OpenCL(GPU) и DirectX(GPU):
1.CPU -14 кадров в секунду. (скрипт Swirl2.mq5)
2. OpenCL - 162 кадра в секунду (требуется установить на компьютер драйвера OpenCL) (скрипт Swirl2_OCL.mq5)
3. DirectX - 37 кадров в секунду. (скрипт Swirl2_GPU.mq5)
поэтому не так уж все и меланхолично.
Если нужна максимальная производительность, то можно задействовать и графическую карту.
Должен отметить, что эти тесты проводились на достаточно слабом ноутбуке со слабой видеокартой Intel® HD Graphics 620.
Не смотря на то, что использование мощности видеокаты дает весьма приличный прирост производительности, я согласен с Ренатом, что даже использование CPU для вывода графики покрывает более 99% всех графических задач в области задач MQL5.
Пока мой кадр формируется за менее чем 10 миллисекунд, я особо не дергаюсь в сторону GPU (хотя соблазн есть иногда, хорошо, что такая возможность для маневра существует).
А за 10 миллисекунд можно вывести, например, такое c тенями, сглаженностью и прозрачностью:
ЗЫ коды для GPU подсмотрел в этой ветке, за что большое спасибо @Rorschach и @Serhii Shevchuk
запускаем agg-web\index.html и все. Там доступ ко всему.
прикрепляю все исполняемые демо тесты. Это exe файлы. Все взято из этой библиотеки. Лично я вирусов туда не добавлял. :)) Антивирус не ругается, но если сомневаетесь - отправьте куда-нибудь на проверку.
Ресайз изображения продемонстрирован в двух демках: image1 (чистый ресайз) и image_perspective(ресайз - это частный случай, более гибкая трансформация).
Их коды имеются в этой библиотеке (в каталоге Demo ищете и нажимаете на cpp файл). Я не разбирался.
Николай! В файле agg-web\index.html длинный перечень ccp файлов, но в самой, предложенной вами библиотеке их просто нет! Переходить по ссылкам невозможно!
Николай! В файле agg-web\index.html длинный перечень ccp файлов, но в самой, предложенной вами библиотеке их просто нет! Переходить по ссылкам невозможно!
т.е. у Вас нет такой картинки?
Тогда скачайте этот архив.
https://drive.google.com/file/d/1ISGvHlgqkYnD6Cev6qm-spt0bphdD8oN/view?usp=sharing