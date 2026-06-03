Canvas - это круто! - страница 66
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Визуальное сравнение алгоритмов ресайза, справа упрощенный вариант.
банальная минимизация таких Терминалов уменьшает большую нагрузку на CPU почти до нуля. Зачем такой нерационально кушающий GUI - непонятно.
за это надо сказать спасибо еще программистам,
например у самого популярного видео madvr кодека в паузе он жрет как будь-то майнит)
Да. Не думаю, что разработчики когда-нибудь запускают пять Терминалов параллельно, где в Обзоре рынка с высокой частотой поступают котиры по сотне символов.
Очень глупо выходит, когда банальная минимизация таких Терминалов уменьшает большую нагрузку на CPU почти до нуля. Зачем такой нерационально кушающий GUI - непонятно.
А вы думаете, что отрисовка гуя по 300 раз в секунду дается бесплатно?
Вы ведь сами первым заявите, что мы неправильно рисуем, не дорисовываем или пропускаем отрисовку.
Если речь идет о десктопе, то нужна нормальная быстрая видеокарта - она пережует высокую частоту отрисовки. Минимизация окон позволяет снизить нагрузку на большинстве часто рисующих приложений.
Для информации: MetaTrader может делать по 100-300 FPS из-за большого потока котировок в секунду. Не 1-2 кадра в секунду как обычные программы, а реально прямо сотни могут быть в зависимости от потоков котировок.
А вы думаете, что отрисовка гуя по 300 раз в секунду дается бесплатно?
Вы ведь сами первым заявите, что мы неправильно рисуем, не дорисовываем или пропускаем отрисовку.
Если речь идет о десктопе, то нужна нормальная быстрая видеокарта - она пережует высокую частоту отрисовки. Минимизация окон позволяет снизить нагрузку на большинстве часто рисующих приложений.
Для информации: MetaTrader может делать по 100-300 FPS из-за большого потока котировок в секунду. Не 1-2 кадра в секунду как обычные программы, а реально прямо сотни могут быть в зависимости от потоков котировок.
Ренат вы ведь тестировали все новые процессоры, какие сейчас на уровне 10 интел процев и zen2 быстрее работают на одно ядро у нас здесь работают?на сколько знаю интел в многопотоке никакой, амд хорошо паралелит многопоток, есть от него толк
Canvas - Круто!
А как это помогает в торговле?
Canvas - Круто!
А это помогает в торговле?
да
Визуальное сравнение алгоритмов ресайза, справа упрощенный вариант.
Ну да, Юрий, согласен. Такой сверхбыстрый алгоритм имеет право на жизнь.
Но, конечно, он имеет серьезную потерю качества. Особенно в изображениях, где есть резкие переходы цвета.
Вот например набросал скрипт, который это наглядно демонстрирует. Справа этот быстрый алгоритм, а слева мой (где-то в 4-10 раз медленее).
Пример уменьшения обычного скриншота:
ЗЫ Кстати я понял почему были такие моргания. Я делал ресайз битмапа на каждом кадре, что было глупо и это было причиной. Сейчас убрал и все плавно работает.
Ренат вы ведь тестировали все новые процессоры, какие сейчас на уровне 10 интел процев и zen2 быстрее работают на одно ядро у нас здесь работают?на сколько знаю интел в многопотоке никакой, амд хорошо паралелит многопоток, есть от него толк
Все современные процессоры работают достаточно быстро.
Особенно, если есть много памяти и NVMe диски для задач терминала. Очень рекомендуется графическая карта среднего уровня.
У нас в компании мы отказываемся от интелов и уже больше года как покупаем только AMD Epyc для серверов и рабочих станций.
Все современные процессоры работают достаточно быстро. Особенно, если есть много памяти и NVMe диски.
Для терминала очень рекомендуется графическая карта среднего уровня.
У нас в компании мы отказываемся от интелов и уже больше года как покупаем только AMD Epyc для серверов и рабочих станций.
отлично)