Canvas - это круто! - страница 62
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Что-то типа такого?
Николай, код примера будет доступен? :)
Николай, код примера будет доступен? :)
Сыроватый пока код. Делал его полтора года назад для эксперимента, как это может выглядеть.
Когда нормально реализую, тогда добавлю эту фичу в iCanvas, если к этому времени еще буду оставаться на форуме. Сейчас пока нет времени этим заниматься.
Можете сами попробовать это реализовать.
Для помощи вот пару функций из моей реализации, которые отвечают за рисование окна выбора цвета:
Такое ощущение что на форуме остались только нытики и ботаники. А где те, которые готовы были к подвигам на mql?...
p.s. Язык и среда исполнения достигли своего совершенства, и иногда хочется сказать: - Остановитесь! :)
Николай, а не пробовал заменить ByteToHex() на встроенную функцию StringFormat("%.2X",R)?
О, спасибо, Юрий. А я и не знал. Как всегда изобретал велосипед )).
Сыроватый пока код. Делал его полтора года назад для эксперимента, как это может выглядеть.
Когда нормально реализую, тогда добавлю эту фичу в iCanvas, если к этому времени еще буду оставаться на форуме. Сейчас пока нет времени этим заниматься.
Можете сами попробовать это реализовать.
Для помощи вот пару функций из моей реализации, которые отвечают за рисование окна выбора цвета:
Спасибо! Сейчас как раз и пытаюсь реализовать.
Расскажите, как так получилось что среди модераторов ресурса, названного в честь языка программирования, нет ни одного профессионального программиста?
Oops
Программирую на C++ 25 лет без перерыва.
MQL II - с начала и до конца
MQL4 до 600 билда - с начала и до конца
MQL5 - с начала
За своё программирование на C++ получаю деньги, поэтому могу считаться профессиональным программистом
вы штатный сотрудник metaquotes и практически не занимаетесь модерированием форума. И честно говоря, я думал у вас шильдик админ.
Представь что ты написал программу
Кому как не тебе отвечать на вопросы
3D Moving Avarage
Код завтра закину в КБ
3D Moving Avarage
Код завтра закину в КБ
Красиво !!!
Николай, скинь пожалуйста сюда листинг кода формирования радужной палитры цветовЕсли будет в виде функции, то будет еще практичнее