Canvas - это круто! - страница 70
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3D звездное небо
Вот что значит - координаты и размер типа double.
3D звездное небо
Вот что значит - координаты и размер типа double.
Красота!
С int-ами бы сравнить визуально.
Красота!
С int-ами бы сравнить визуально.
Будет ужас.
Так покажи, чтобы все сразу поняли )
3D звездное небо
Вот что значит - координаты и размер типа double.
Ну прям эта... первый раз в первый класс.
3D звездное небо
Вот что значит - координаты и размер типа double.
Любой шанс получить это для MT4 (в конце концов с исходным кодом)?
3D звездное небо
Вот что значит - координаты и размер типа double.
Звезды рандомно или еще как?
Так покажи, чтобы все сразу поняли )
Звезды рандомно или еще как?
Ну прям эта... первый раз в первый класс.