Canvas - это круто! - страница 70

Новый комментарий
 

3D звездное небо

Вот что значит - координаты и размер типа double.

Файлы:
Stars.ex5  27 kb
 
Nikolai Semko #:

3D звездное небо

Вот что значит - координаты и размер типа double.

Красота!

С int-ами бы сравнить визуально.

 
Andrey Khatimlianskii #:

Красота!

С int-ами бы сравнить визуально.

Будет ужас. 
Прыгающие квадратики. :))
 
Nikolai Semko #:
Будет ужас. 
Прыгающие квадратики. :))

Так покажи, чтобы все сразу поняли )

 
Nikolai Semko #:

3D звездное небо

Вот что значит - координаты и размер типа double.

Ну прям эта... первый раз в первый класс.

 
Nikolai Semko #:

3D звездное небо

Вот что значит - координаты и размер типа double.

Любой шанс получить это для MT4 (в конце концов с исходным кодом)?

 
Nikolai Semko #:

3D звездное небо

Вот что значит - координаты и размер типа double.

Звезды рандомно или еще как?

 
Andrey Khatimlianskii #:

Так покажи, чтобы все сразу поняли )

Покажу. Чуть позже 
Упрощать - не усложнять.
 
Valeriy Yastremskiy #:

Звезды рандомно или еще как?

Конечно рандомно. 
Забыл добавить параметр - колличество звёзд 
 
Dmitry Fedoseev #:

Ну прям эта... первый раз в первый класс.

Такое, Федосеев,  в первом классе не проходят.
Уверен, что у тебя минимум один технический диплом с высшим образованием в кармане лежит.
Но знаю, что ты не сможешь это повторить.
1...636465666768697071727374757677...107
Новый комментарий