Canvas - это круто! - страница 59
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Кто в здравом уме пойдет там разбираться?
Приятнее обсуждать, выдавать советы и думать, что ты понимаешь проблематику...
Какой то у Вас пессимизм назрел - в словах читается.
Сейчас модно МО, может появятся более свежие решения от MQ, чем модели от AlgLib? В том числе с визуализацией процесса построения и оптимизации...
И самая важная побрякушка советника - его потенциальная доходность!
да ну к чёрту...советник ради прибыли это неспортивно.
а вот советник с менюшками, формочками и свистоперделками создаёт видимость управления потерей депозита и чуствовать себя римским цезарем :-)
Какой то у Вас пессимизм назрел - в словах читается.
Сейчас модно МО, может появятся более свежие решения от MQ, чем модели от AlgLib? В том числе с визуализацией процесса построения и оптимизации...
Это не пессимизм, а знание реальности. Я просто розовые очки с других снимаю и обьясняю причины.
Мы как работали, так и продолжаем работать и обучать трейдеров.
Ждите новых крутых фич в ближайших бетах и релизах.
А вот это вообще мало имеет значения по факту. Где-то на двадцатом месте по важности.При этом я ни в коем случае не принимаю утверждения, что есть проблемы с оформлением или графикой.
Я поэтому и начал эту тему, что на двадцатом.
Вот это платформа, созданная 15 лет назад в 2005 году
А это спустя 15 лет современный вариант:
Я, например, когда у меня запущены на компьютере MT4 и MT5, смотрю всегда в верхний левый угол, чтобы понять с каким терминалом имею дело. Так и не научился на вид различать их. Другие, думаю, так же.
Мне это напонимает ситуацию, когда производитель автомобиля создает совершенно новый автомобиль с более мощным движком, более экономичным, более надежным и вкладывается в это по полной и добивается лучших характеристик в мире, но при этом оставляет тот же кузов и дизайн. А потом удивляется, почему это новые автомобили не пользуются сумашедшим спросом, как и подобает автомобилю с лучшими ТТХ.
А вот некоторые примеры платформ, которые реально по содержимому значительно уступают МТ и скорей всего не являются даже конкурентами.
но выглядят они более современно и обыватель клюнет именно на такой внешний модный дизайн. И здесь реализована сглаженная графика, которая совершенно по другому воспринимается.
Поэтому я и говорил о внешнем дизайне, чартов с линиями, состоящих из квадратных пикселей.
обыватель клюнет именно на такой внешний модный дизайн. И здесь реализована сглаженная графика, которая совершенно по другому воспринимается.
В том то и дело, что клюет на наше.
Тем более, что вы не осознаете, как медленно, но методично мы меняли функционал и дизайн. И полное единообразие платформ - это наше осознанное решение, чтобы всегда все и всем было привычно. Как здесь демонстрируют непонимание в вопросах программирования и маркетинга, так и в дизайне полно советчиков "ну нужен новый дизайн просто потому что версия то другая".
Читинг засчитан - красиво вы часть скринов отмасштабировали, оставив у МТ4/МТ5 масштаб 1:1. Если в тех же пиксельных размерах (1,180px × 786px) отобразите заявленные платформы в полное окно без вырезов части окон, мы все будем смеяться над их неаккуратностью и непропорциональностью. Рассказывать про сглаженность, сделав 2x (для примера пусть грубо) разрешение, а потом семплировав вниз - это читинг.
Ну и напомню - у нас классический дизайн Windows приложений по гайдам. Это если вы забыли, как должны выглядеть Windows приложения и почему это верно в глобальном масштабе.
В том то и дело, что клюет на наше.
Тем более, что вы не осознаете, как медленно, но методично мы меняли функционал и дизайн. И полное единообразие платформ - это наше осознанное решение, чтобы всегда все и всем было привычно. Как здесь демонстрируют непонимание в вопросах программирования и маркетинга, так и в дизайне полно советчиков "ну нужен новый дизайн просто потому что версия то другая".
Читинг засчитан - красиво вы часть скринов отмасштабировали, оставив у МТ4/МТ5 масштаб 1:1. Если в тех же пиксельных размерах (1,180px × 786px) отобразите заявленные платформы в полное окно без вырезов части окон, мы все будем смеяться над их неаккуратностью и непропорциональностью. Рассказывать про сглаженность, сделав 2x (для примера пусть грубо) разрешение, а потом семплировав вниз - это читинг.
Ну и напомню - у нас классический дизайн Windows приложений по гайдам. Это если вы забыли, как должны выглядеть Windows приложения и почему это верно в глобальном масштабе.
Я все же хочу сделать чарт для примера, чтобы продемонстрировать как можно сделать круто для глаза, а также удобней и практичнее. На это уйдет много времени. Но сделаю, чтобы не быть голословным. И буду ждать реакции сообщества.
Не могу я, Ренат, согласиться с Вашей консервативной, в плане внешнего дизайна, позицией.
Вот взять, к примеру, Corel и Adobe. В прошлом две компании, конкурирующие между собой. Corel как раз сделал ставку на консервативность в дизайне, а Adobe очень много уделял сил и средств внешнему современному виду, стал практиковать темные темы, полностью перелопатил интерфейс своих программ.
И каков результат? Corel сдулся совсем, сейчас многие даже не знают о его существовании. Живя в Оттаве, я лично это наблюдаю. У них здесь головной офис, большое задние с большой вывеской COREL. Было. Года уже три этой вывески нет. А Adobe знают все. И тоже в Оттаве не очень далеко от бывшего офиса Corel стоит еще большее здание с вывеской Adobe, причем это не головной офис, а лишь региональное представительство.
Я поэтому и начал эту тему, что на двадцатом.
Вот это платформа, созданная 15 лет назад в 2005 году
А это спустя 15 лет современный вариант:
Я, например, когда у меня запущены на компьютере MT4 и MT5, смотрю всегда в верхний левый угол, чтобы понять с каким терминалом имею дело. Так и не научился на вид различать их. Другие, думаю, так же.
Мне это напонимает ситуацию, когда производитель автомобиля создает совершенно новый автомобиль с более мощным движком, более экономичным, более надежным и вкладывается в это по полной и добивается лучших характеристик в мире, но при этом оставляет тот же кузов и дизайн. А потом удивляется, почему это новые автомобили не пользуются сумашедшим спросом, как и подобает автомобилю с лучшими ТТХ.
А вот некоторые примеры платформ, которые реально по содержимому значительно уступают МТ и скорей всего не являются даже конкурентами.
но выглядят они более современно и обыватель клюнет именно на такой внешний модный дизайн. И здесь реализована сглаженная графика, которая совершенно по другому воспринимается.
Поэтому я и говорил о внешнем дизайне, чартов с линиями, состоящих из квадратных пикселей.
Избавиться от главного меню и панели инструментов - очень плохая идея.
Это не пессимизм, а знание реальности. Я просто розовые очки с других снимаю и обьясняю причины.
Мы как работали, так и продолжаем работать и обучать трейдеров.
Ждите новых крутых фич в ближайших бетах и релизах.
Буду ждать обновлений и интересных решений, спасибо за труд!
Однако, вопрос обучения вполне себе актуален, может сделать прорыв в этом направлении - разработать методику обучения?
Кстати, когда я начал применять в своих проектах графики из библиотек/классов семейства Graphics, то понял, что мне не хватает различного функционала, который вроде и можно сделать на канвасе, но для меня это сложно, поэтому хорошо бы принимать пожелания по модернизации и развитию стандартных библиотек высокого уровня - для простых обывателей это может быть весьма полезно, а разработчикам не так сложно.
Я все же хочу сделать чарт для примера, чтобы продемонстрировать как можно сделать круто для глаза, а также удобней и практичнее. На это уйдет много времени. Но сделаю, чтобы не быть голословным. И буду ждать реакции сообщества.
Не могу я, Ренат, согласиться с Вашей консервативной, в плане внешнего дизайна, позицией.
Вот взять, к примеру, Corel и Adobe. В прошлом две компании, конкурирующие между собой. Corel как раз сделал ставку на консервативность в дизайне, а Adobe очень много уделял сил и средств внешнему современному виду, стал практиковать темные темы, полностью перелопатил интерфейс своих программ.
И каков результат? Corel сдулся совсем, сейчас многие даже не знают о его существовании. Живя в Оттаве, я лично это наблюдаю. У них здесь головной офис, большое задние с большой вывеской COREL. Было. Года уже три этой вывески нет. А Adobe знают все. И тоже в Оттаве не очень далеко от бывшего офиса Corel стоит еще большее здание с вывеской Adobe, причем это не головной офис, а лишь региональное представительство.
PS Ренат, посмотрите, пожалуйста, личку.
Как раз только что хотел привести в качестве примера Адоб - что даже они, разработчики программ для дизайнеров и художников (любителей рюшечек и завитушечек), не извращаются с внешним видом элементов управления и за это им спасибо.