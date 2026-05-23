Анализ результатов тестов и оптимизации в тестере стратегий MetaTrader 5 - страница 17
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На вкладке "Эксперты" терминала или вкладке "Журнал" тестера есть ли надписи, указывающие на причину такого поведения?
Проверьте журнал экспертов и журнал журнала. В зависимости от того, насколько несовместим ваш код, ваши ордера могут срабатывать или не срабатывать. Если они срабатывают, но не исполняются на торговом сервере, у вас должен быть журнал. Если же реализованные вами торговые условия даже не срабатывают, то, скорее всего, у вас не будет журнала:
[A]n ea почти всегда требует разного кодирования пунктов и лотов при торговле валютой, товарами и индексами... (выделено автором),
...
Однако, советник в тестере, работающий на этих (старых) барах, как в режиме "только цены открытия", так и в режиме "Реальные тики", видит спред и совершает сделки так, как если бы на этих барах спред был записан в "новом" 2-значном формате. Как они это делают? :)
Тот же эксперимент с барами в новом формате
Однако советник в тестере, работая на этих (старых) барах, как в режиме "только цены открытия", так и в режиме "реальные тики", видит спред и совершает сделки так, как будто спред на этих барах был записан в "новом" 3-значном формате. Как они это делают? :)
Я думаю, что единственное средство - это создать пользовательский символ с настроенными историческими спредами. Или связаться с брокером и попросить его отредактировать историю котировок - хотя я сомневаюсь, что он это сделает.
Вы не поняли, я задал вопрос, почему в истории котировок М1 и старше, спред указан в старом формате (типа 130), а сделки в тестере исполняются так, как будто он там уже указан в новом формате (типа 13).
(Ask - Bid) / Point
Ваша формулировка непонятна. Брокер изменил разрядность символа с 3 на 2, но вы называете его (цитата) "новым" трехзначным форматом.
Вы совершенно правы, я опечатался. Конечно же, новый формат 2-значный, о чем я написал в самом начале. А потом была опечатка (уже исправил)
Также вы предоставили экспертный лог, который может выводить значения в произвольном виде, с любой точностью, а соответствующий исходный код не предоставили. Как я вижу, оба журнала показывают якобы "текущий" 2-значный формат, как это якобы следует из свойств символа - так в чем же проблема?
Экспертный лог выводит значения с точностью котировок, он сделан сейчас, уже после изменения значности, соответственно его точность котировок = 2. Значение спреда измерено как (Ask-Bid)/_Point, все тесты сделаны после изменений в значности котировок, это свойство задается в спецификации контракта и его (насколько я знаю) невозможно учитывать ретроспективно, т.е. к одним барам применять один формат точности, а к другим применять другой. И в записи прошлой информации о ценах M1+ нет отдельных полей Бида и Аска, а есть только поле OHLC и поле Spread, указанное целочисленно. Однако, тестер из этого поля и цены делает вывод, например на момент открытия ордера на первом скрине 2025.10.16 в 10:00, при минутном спреде 200, который виден на скрине, цена открытия бара 4222.79, что его Аск равен 4222.99, как если бы спред в этот момент был указан не 200, а 20. Поскольку шаг пункта не меняется ретроспективно и в обоих случаях равен 0.01 (новый формат)