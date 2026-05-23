Анализ результатов тестов и оптимизации в тестере стратегий MetaTrader 5 - страница 17

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matias Liespuu бэктесте. А вот с форексными парами, например EURUSD, он торгует. Настройки советника не должны оказывать на это никакого влияния. Может ли кто-нибудь сказать, в чем может быть причина?
Это распространенная проблема с советниками. советник почти всегда требует разного кодирования пунктов и лотов при торговле валютой, товарами и индексами - именно так, как описал Райан.
 
Ilya Malev #:
На вкладке "Эксперты" терминала или вкладке "Журнал" тестера есть ли надписи, указывающие на причину такого поведения?

Проверьте журнал экспертов и журнал журнала. В зависимости от того, насколько несовместим ваш код, ваши ордера могут срабатывать или не срабатывать. Если они срабатывают, но не исполняются на торговом сервере, у вас должен быть журнал. Если же реализованные вами торговые условия даже не срабатывают, то, скорее всего, у вас не будет журнала:

Michael Charles Schefe #:h
[A]n ea почти всегда требует разного кодирования пунктов и лотов при торговле валютой, товарами и индексами... (выделено автором),
 
Ryan L Johnson #:

...

В зависимости от записей в журнале зависит вероятный ответ на поставленный Вами вопрос о причинах. Если нет никакой информации, то без анализа кода ответить на вопрос невозможно. 
 
Кто скажет разгадку: брокер RoboForex (сервер Pro), с этого понедельника, поменял значность котировок XAUUSD с 3 на 2. 
В истории значения спреда баров остались как и были в 3-знаке (как на скрине 130). На новых барах (после понедельника) значения стали в новом формате (13)

Однако, советник в тестере, работающий на этих (старых) барах, как в режиме "только цены открытия", так и в режиме "Реальные тики", видит спред и совершает сделки так, как если бы на этих барах спред был записан в "новом" 2-значном формате. Как они это делают? :)


 

Тот же эксперимент с барами в новом формате


 
Ilya Malev #:
Кто подскажет решение: брокер RoboForex (сервер Pro), начиная с этого понедельника, изменил значение котировок XAUUSD с 3 на 2.
В истории значения спреда на барах остались как были в 3 знаках (как на скрине 130). На новых барах (после понедельника) значения стали в новом формате (13)

Однако советник в тестере, работая на этих (старых) барах, как в режиме "только цены открытия", так и в режиме "реальные тики", видит спред и совершает сделки так, как будто спред на этих барах был записан в "новом" 3-значном формате. Как они это делают? :)

Я думаю, что единственное средство - это создать пользовательский символ с настроенными историческими спредами. Или связаться с брокером и попросить его отредактировать историю котировок - хотя я сомневаюсь, что он это сделает.
 
Stanislav Korotky #:
Я думаю, что единственное средство - это создать пользовательский символ с настроенными историческими спредами. Или связаться с брокером и попросить его отредактировать историю котировок - хотя я сомневаюсь, что он это сделает.
Вы не поняли, я задал вопрос, почему в истории котировок М1 и старше, спред указан в старом формате (типа 130), а сделки в тестере совершаются так, как если бы он был там указан уже в новом формате (типа 13)
 
Ilya Malev #:
Вы не поняли, я задал вопрос, почему в истории котировок М1 и старше, спред указан в старом формате (типа 130), а сделки в тестере исполняются так, как будто он там уже указан в новом формате (типа 13).
Ваша формулировка непонятна. Брокер изменил разрядность символа с 3 на 2, но вы называете его (цитата) "новым" трехзначным форматом. Также вы предоставили экспертный лог, который может выводить значения в произвольном виде, с любой точностью, а соответствующий исходный код не предоставили. Как я вижу, оба журнала показывают якобы "текущий" 2-значный формат, как это якобы следует из свойств символа - так в чем же проблема?
 
Ilya Malev #:
видит спред и совершает сделки так, как если бы на этих барах спред был записан в "новом" 2-значном формате. Как они это делают? :) 
(Ask - Bid) / Point
 
Stanislav Korotky #:
Ваша формулировка непонятна. Брокер изменил разрядность символа с 3 на 2, но вы называете его (цитата) "новым" трехзначным форматом

Вы совершенно правы, я опечатался. Конечно же, новый формат 2-значный, о чем я написал в самом начале. А потом была опечатка (уже исправил)

Stanislav Korotky #:
Также вы предоставили экспертный лог, который может выводить значения в произвольном виде, с любой точностью, а соответствующий исходный код не предоставили. Как я вижу, оба журнала показывают якобы "текущий" 2-значный формат, как это якобы следует из свойств символа - так в чем же проблема?

Экспертный лог выводит значения с точностью котировок, он сделан сейчас, уже после изменения значности, соответственно его точность котировок = 2. Значение спреда измерено как (Ask-Bid)/_Point, все тесты сделаны после изменений в значности котировок, это свойство задается в спецификации контракта и его (насколько я знаю) невозможно учитывать ретроспективно, т.е. к одним барам применять один формат точности, а к другим применять другой. И в записи прошлой информации о ценах M1+ нет отдельных полей Бида и Аска, а есть только поле OHLC и поле Spread, указанное целочисленно. Однако, тестер из этого поля и цены делает вывод, например на момент открытия ордера на первом скрине 2025.10.16 в 10:00, при минутном спреде 200, который виден на скрине, цена открытия бара 4222.79, что его Аск равен 4222.99, как если бы спред в этот момент был указан не 200, а 20. Поскольку шаг пункта не меняется ретроспективно и в обоих случаях равен 0.01 (новый формат)  


Анализ результатов тестов и оптимизации в тестере стратегий MetaTrader 5
Анализ результатов тестов и оптимизации в тестере стратегий MetaTrader 5
  • 2025.10.22
  • www.mql5.com
Рассмотрим результаты тестов на одном и нескольких символах. Тесты будем проводить в режиме Все тики...
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