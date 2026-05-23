Анализ результатов тестов и оптимизации в тестере стратегий MetaTrader 5 - страница 6

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3. Сколько длится оптимизация параметров в облаке?

Для сравнения попробуем провести оптимизацию с теми же параметрами в MQL5 Cloud Network. Использование этого сервиса платное. Будем фиксировать после каждой оптимизации, сколько будет заморожено средств на счёте для оплаты этой услуги.

В данном тесте для ускорения оптимизации установим одновременное использование и локальных ядер процессора и облачных агентов.


Символ: EURUSD

result cache used 6416 times
genetic optimization finished on pass 13568 (of 504330836375520000)
optimization done in 6 minutes 41 seconds
local 587 tasks (7%), remote 0 tasks (0%), cloud 6966 tasks (92%)

Заморожено средств:


Как видно, оптимизация прошла значительно быстрее (6 мин. 41 сек.), чем в прошлый раз, но только на локальном компьютере (28 мин. 56 сек.).

Символ: EURCHF

Вы можете столкнуться с ситуацией, когда сервис очень долго не забирает задания на оптимизацию в сеть. Это связано с тем, что агентам нужно время для того, чтобы скачать необходимые данные по нужным символам. В данном случае это и произошло. После длительного ожидания Вы можете остановить процесс оптимизации. В журнале будут такие записи, как показано ниже. В облаке не было расчётов, поэтому средства сняты не будут.

result cache used 0 times
genetic optimization finished on pass 395 (of 504330836375520000)
optimization done in 10 minutes 13 seconds
local 395 tasks (100%), remote 0 tasks (0%), cloud 0 tasks (0%)

Попробуем ещё раз запустить оптимизацию на этом символе.

result cache used 8510 times
genetic optimization finished on pass 16640 (of 504330836375520000)
optimization done in 22 minutes 14 seconds
local 543 tasks (6%), remote 0 tasks (0%), cloud 7434 tasks (93%)

В этот раз процесс пошёл, но результат не впечатлил. Время оптимизации заняло 22 мин. 14 сек., а в прошлый раз, но только на локальном компьютере, на это ушло 32 мин. 50 сек. На самом деле это также связано с процессом закачки данных агентами в сети. Выигрыш будет на более объёмных задачах и в режиме Медленный - полный перебор параметров (Slow complete algorithm).

Заморожено средств:


Теперь посмотрим имеет ли смысл запускать оптимизацию в облаке с несколькими символами.

Символы: EURUSD,GBPUSD,USDJPY

result cache used 7294 times
genetic optimization finished on pass 15360 (of 504330836375520000)
optimization done in 24 minutes 56 seconds
local 480 tasks (5%), remote 0 tasks (0%), cloud 7680 tasks (94%)

Время оптимизации заняло 24 мин. 56 сек., а в прошлый раз, но только на локальном компьютере, на это ушло 2 ч. 15 мин. 3 сек. В этом случае выигрыш уже заметен.

Заморожено средств:


Символы: EURCHF,AUDCAD,AUDNZD

На этот раз оптимизация в сети тоже долго не начиналась. Всё это время работали локальные агенты. Понять, что происходит Вы можете в журнале (см. листинг ниже). Как только все агенты в сети, которые могут выполнять для Вас оптимизацию, скачают необходимые данные, то оптимизация начнётся.

authorized (server build 1755)
cloud server MQL5 Cloud Europe 1 selected for genetic computation
connected
common synchronization completed
authorized (server build 1755)
AUDCAD: history for 2009 year synchronized
AUDCAD: history for 2010 year synchronized
AUDCAD: history for 2011 year synchronized
AUDCAD: history for 2012 year synchronized
AUDCAD: history for 2013 year synchronized
AUDCAD: history for 2014 year synchronized
AUDCAD: history for 2015 year synchronized
AUDCAD: history for 2017 year synchronized
AUDCAD: history for 2018 year synchronized
AUDCAD: history synchronization completed [19967 Kb]
AUDCAD: 19.50 Mb of history processed in 0:04.062
AUDNZD: history for 2012 year synchronized
AUDNZD: history for 2013 year synchronized
AUDNZD: history for 2014 year synchronized
AUDNZD: history for 2015 year synchronized
AUDNZD: history for 2017 year synchronized
AUDNZD: history for 2018 year synchronized
AUDNZD: history synchronization completed [12301 Kb]
AUDNZD: 12.01 Mb of history processed in 0:03.281
AUDUSD: history for 1999 year synchronized
AUDUSD: history for 2000 year synchronized
AUDUSD: history for 2001 year synchronized
AUDUSD: history for 2002 year synchronized
AUDUSD: history for 2003 year synchronized
AUDUSD: history for 2004 year synchronized
AUDUSD: history for 2005 year synchronized
AUDUSD: history for 2006 year synchronized
AUDUSD: history for 2007 year synchronized
AUDUSD: history for 2008 year synchronized
AUDUSD: history for 2009 year synchronized
AUDUSD: history for 2010 year synchronized
AUDUSD: history for 2011 year synchronized
AUDUSD: history for 2012 year synchronized
AUDUSD: history for 2018 year synchronized
AUDUSD: history synchronization completed [443 Kb]
AUDUSD: 443.03 Kb of history processed in 0:00.203
USDCAD: history for 2018 year synchronized
USDCAD: history synchronization completed [172 Kb]
USDCAD: 172.52 Kb of history processed in 0:00.609

В итоге оптимизация закончилась за 1 ч. 19 мин. 49 сек. А в прошлый раз, но только на локальном компьютере, на это ушло 3 ч. 13 мин. 37 сек.

result cache used 8734 times
genetic optimization finished on pass 18176 (of 504330836375520000)
optimization done in 1 hours 19 minutes 49 seconds
local 823 tasks (8%), remote 0 tasks (0%), cloud 8709 tasks (91%)

Заморожено средств:


В итоге за все четыре процесса оптимизации вышло 7.46 долларов. В таблице ниже показаны сводные данные. Вместо 6-7 часов на оптимизацию ушло 2 часа 13 минут, что приблизительно в три раза меньше.

СимволыСтоимость ($)Время в облакеВремя на компьютере
EURUSD2.530:06:410:28:56
EURCHF1.040:22:140:32:50
EURUSD,GBPUSD,USDJPY1.110:24:562:15:03
EURCHF,AUDCAD,AUDNZD2.781:19:493:13:37
Итого:7.462:13:406:30:26
Распределенные вычисления в сети MQL5 Cloud Network
Распределенные вычисления в сети MQL5 Cloud Network
  • cloud.mql5.com
Большую часть времени современные компьютеры простаивают и не используют всех возможностей процессора. Мы предлагаем задействовать их с пользой. Вы можете сдавать мощности вашего компьютера другим участникам нашей сети для выполнения разнообразных...
[Удален]  
Как я уже отметил в другой ветке форума, в данном тесте всего 8-мь локальных агентов, и сравнивать их с работой 256-ти, и тем более 512-ти агентов в облаке, получивших пачку заданий оптимизации - не корректно. Для чистоты теста надо или в облаке ограничить одновременно используемое количество агентов до 8-ми, что невозможно технически, либо иметь хотя бы 256 локальных агентов, что недоступно физически. Как-то так.
 
Aleksandr Volotko:
Как я уже отметил в другой ветке форума, в данном тесте всего 8-мь локальных агентов, и сравнивать их с работой 256-ти, и тем более 512-ти агентов в облаке, получивших пачку заданий оптимизации - не корректно. Для чистоты теста надо или в облаке ограничить одновременно используемое количество агентов до 8-ми, что невозможно технически, либо иметь хотя бы 256 локальных агентов, что недоступно физически. Как-то так.

В данном случае цель была показать, насколько быстрее можно получить результаты, имея такую локальную конфигурацию и сколько это будет стоить.

 
Anatoli Kazharski:

СимволыСтоимость ($)Время в облакеВремя на компьютере
EURUSD2.530:06:410:28:56
EURCHF1.040:22:140:32:50
EURUSD,GBPUSD,USDJPY1.110:24:562:15:03
EURCHF,AUDCAD,AUDNZD2.781:19:493:13:37
Итого:7.462:13:406:30:26

Противоречивая таблица, однако.

 
fxsaber:

Противоречивая таблица, однако.

В общем-то, да.

После ожидаемых обновлений тестера, попробую провести такую же серию тестов, чтобы сравнить результаты. 

 
Anatoli Kazharski:

В данном тесте для ускорения оптимизации установим одновременное использование и локальных ядер процессора и облачных агентов.

Вы можете столкнуться с ситуацией, когда сервис очень долго не забирает задания на оптимизацию в сеть. Это связано с тем, что агентам нужно время для того, чтобы скачать необходимые данные по нужным символам. В данном случае это и произошло. После длительного ожидания Вы можете остановить процесс оптимизации. В журнале будут такие записи, как показано ниже. В облаке не было расчётов, поэтому средства сняты не будут.

Описан бесплатный способ грохнуть Облако. Делаем тупой советник, который один раз обращается ко ВСЕМ символам из обзора рынка, и запускаем его в режиме "по реальным тикам". Затем жмем Стоп. Переключаемся на другой торговый сервер и запускаем Оптимизацию снова. Облако в бесплатном нокауте.

 
fxsaber:

Описан бесплатный способ грохнуть Облако. Делаем тупой советник, который один раз обращается ко ВСЕМ символам из обзора рынка, и запускаем его в режиме "по реальным тикам". Затем жмем Стоп. Переключаемся на другой торговый сервер и запускаем Оптимизацию снова. Облако в бесплатном нокауте.

Так, кагбэ, это неэтично, как минимум...

 
fxsaber:

Описан бесплатный способ грохнуть Облако. Делаем тупой советник, который один раз обращается ко ВСЕМ символам из обзора рынка, и запускаем его в режиме "по реальным тикам". Затем жмем Стоп. Переключаемся на другой торговый сервер и запускаем Оптимизацию снова. Облако в бесплатном нокауте.

Так может быть это уже учтено. Например, как только оптимизация остановлена, то и у агентов в сети загрузка данных тоже останавливается.

 
Dennis Kirichenko:

Так, кагбэ, это неэтично, как минимум...

Не понял.

Anatoli Kazharski:

Так может быть это уже учтено. Например, как только оптимизация остановлена, то и у агентов в сети загрузка данных тоже останавливается.

Написал в СД.

 

Решил попробовать форвард тестирование. Подскажите, кто знает, что за число отображается в колонке результат в оптимизации? Например, в выделенной строке?


Если выбрать через контекстное меню "Результаты форвард тестирования", то получается такая картинка


Что это за число 62,03 ? В отчетах Бэктеста и Форварда не увидел.

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