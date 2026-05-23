Анализ результатов тестов и оптимизации в тестере стратегий MetaTrader 5 - страница 6
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3. Сколько длится оптимизация параметров в облаке?
Для сравнения попробуем провести оптимизацию с теми же параметрами в MQL5 Cloud Network. Использование этого сервиса платное. Будем фиксировать после каждой оптимизации, сколько будет заморожено средств на счёте для оплаты этой услуги.
В данном тесте для ускорения оптимизации установим одновременное использование и локальных ядер процессора и облачных агентов.
Символ: EURUSD
Заморожено средств:
Как видно, оптимизация прошла значительно быстрее (6 мин. 41 сек.), чем в прошлый раз, но только на локальном компьютере (28 мин. 56 сек.).
Символ: EURCHF
Вы можете столкнуться с ситуацией, когда сервис очень долго не забирает задания на оптимизацию в сеть. Это связано с тем, что агентам нужно время для того, чтобы скачать необходимые данные по нужным символам. В данном случае это и произошло. После длительного ожидания Вы можете остановить процесс оптимизации. В журнале будут такие записи, как показано ниже. В облаке не было расчётов, поэтому средства сняты не будут.
Попробуем ещё раз запустить оптимизацию на этом символе.
В этот раз процесс пошёл, но результат не впечатлил. Время оптимизации заняло 22 мин. 14 сек., а в прошлый раз, но только на локальном компьютере, на это ушло 32 мин. 50 сек. На самом деле это также связано с процессом закачки данных агентами в сети. Выигрыш будет на более объёмных задачах и в режиме Медленный - полный перебор параметров (Slow complete algorithm).
Заморожено средств:
Теперь посмотрим имеет ли смысл запускать оптимизацию в облаке с несколькими символами.
Символы: EURUSD,GBPUSD,USDJPY
Время оптимизации заняло 24 мин. 56 сек., а в прошлый раз, но только на локальном компьютере, на это ушло 2 ч. 15 мин. 3 сек. В этом случае выигрыш уже заметен.
Заморожено средств:
Символы: EURCHF,AUDCAD,AUDNZD
На этот раз оптимизация в сети тоже долго не начиналась. Всё это время работали локальные агенты. Понять, что происходит Вы можете в журнале (см. листинг ниже). Как только все агенты в сети, которые могут выполнять для Вас оптимизацию, скачают необходимые данные, то оптимизация начнётся.
В итоге оптимизация закончилась за 1 ч. 19 мин. 49 сек. А в прошлый раз, но только на локальном компьютере, на это ушло 3 ч. 13 мин. 37 сек.
Заморожено средств:
В итоге за все четыре процесса оптимизации вышло 7.46 долларов. В таблице ниже показаны сводные данные. Вместо 6-7 часов на оптимизацию ушло 2 часа 13 минут, что приблизительно в три раза меньше.
Как я уже отметил в другой ветке форума, в данном тесте всего 8-мь локальных агентов, и сравнивать их с работой 256-ти, и тем более 512-ти агентов в облаке, получивших пачку заданий оптимизации - не корректно. Для чистоты теста надо или в облаке ограничить одновременно используемое количество агентов до 8-ми, что невозможно технически, либо иметь хотя бы 256 локальных агентов, что недоступно физически. Как-то так.
В данном случае цель была показать, насколько быстрее можно получить результаты, имея такую локальную конфигурацию и сколько это будет стоить.
Противоречивая таблица, однако.
Противоречивая таблица, однако.
В общем-то, да.
После ожидаемых обновлений тестера, попробую провести такую же серию тестов, чтобы сравнить результаты.
В данном тесте для ускорения оптимизации установим одновременное использование и локальных ядер процессора и облачных агентов.
Вы можете столкнуться с ситуацией, когда сервис очень долго не забирает задания на оптимизацию в сеть. Это связано с тем, что агентам нужно время для того, чтобы скачать необходимые данные по нужным символам. В данном случае это и произошло. После длительного ожидания Вы можете остановить процесс оптимизации. В журнале будут такие записи, как показано ниже. В облаке не было расчётов, поэтому средства сняты не будут.
Описан бесплатный способ грохнуть Облако. Делаем тупой советник, который один раз обращается ко ВСЕМ символам из обзора рынка, и запускаем его в режиме "по реальным тикам". Затем жмем Стоп. Переключаемся на другой торговый сервер и запускаем Оптимизацию снова. Облако в бесплатном нокауте.
Описан бесплатный способ грохнуть Облако. Делаем тупой советник, который один раз обращается ко ВСЕМ символам из обзора рынка, и запускаем его в режиме "по реальным тикам". Затем жмем Стоп. Переключаемся на другой торговый сервер и запускаем Оптимизацию снова. Облако в бесплатном нокауте.
Так, кагбэ, это неэтично, как минимум...
Описан бесплатный способ грохнуть Облако. Делаем тупой советник, который один раз обращается ко ВСЕМ символам из обзора рынка, и запускаем его в режиме "по реальным тикам". Затем жмем Стоп. Переключаемся на другой торговый сервер и запускаем Оптимизацию снова. Облако в бесплатном нокауте.
Так может быть это уже учтено. Например, как только оптимизация остановлена, то и у агентов в сети загрузка данных тоже останавливается.
Так, кагбэ, это неэтично, как минимум...
Не понял.
Так может быть это уже учтено. Например, как только оптимизация остановлена, то и у агентов в сети загрузка данных тоже останавливается.
Написал в СД.
Решил попробовать форвард тестирование. Подскажите, кто знает, что за число отображается в колонке результат в оптимизации? Например, в выделенной строке?
Если выбрать через контекстное меню "Результаты форвард тестирования", то получается такая картинка
Что это за число 62,03 ? В отчетах Бэктеста и Форварда не увидел.