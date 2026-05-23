Анализ результатов тестов и оптимизации в тестере стратегий MetaTrader 5 - страница 13
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У нас стоит только "по реальным тикам".
Это частности, нам важно понимать общий механизм. Или в разных режимах тестер функционирует по разному?
По-разному.
Ilya Malev #:
Т.е. получается, что если я в режиме "Только цены открытия" получаю результат теста системы с отложками/СЛ/ТП, а потом тестирую его в режиме "Реальные тики", то он будет гарантированно отличаться в виду того, что в режиме "Только цены открытия" для исполнения этих ордеров используются цены самих этих ордеров (1), а в режиме "Реальные тики", используются цены ближайших к ним тиков (2)?
Да.
А как ведет себя тестер в режиме "OHLC на M1", и в режиме "Все тики"? По варианту 1 или по варианту 2?
1 и 2, соответственно. Если бы писали свой Тестер, то ровно так и делали бы.
Напишите простейший советник и натравите инструмент на чарт бэктеста. Сразу увидите правила исполнения для каждого из режимов.
Можно и в один клик.
Да.
Получается, что я изначально хотел двигаться по неверному пути - получив расхождения Опенов Н1 и Рельных тиков, сделать такой поток котировок где на каждый час 4-6 тиков с хай- и лоу-асками и бидами, не учитывающимися в режиме Открытий. В результате такого подхода я получу совершенно другие цены исполнения ордеров, заведомо нереальные.
В результате такого подхода я получу совершенно другие цены исполнения ордеров, заведомо нереальные.
Как понять вот эти сообщения без указания причины, где узнать конкретную причину
и никогда не узнает никто что мы ходили в кино
и целовались в парадной 😹
Не понял подход.
Задача была в том, чтобы заставить тестер учитывать, при проверке исполнении ордеров на данном баре, хай- и лоу-аски в режиме тестирования Только открытия баров (например, Н1).
Можно поиграться с MqlRates.spread, чтобы добиться достижения High/Low-ask. Не знаю, как сейчас это поле влияет на генерацию asks.
Задача же на самом деле - найти золотую середину между точностью и скоростью. Возможно, имеет смысл сильно проредить тики и использовать соответствующий кастомный символ в режиме по реальным тикам.
Задача же на самом деле - найти золотую середину между точностью и скоростью. Возможно, имеет смысл сильно проредить тики и использовать соответствующий кастомный символ в режиме по реальным тикам.
Можно так попробовать.