Анализ результатов тестов и оптимизации в тестере стратегий MetaTrader 5 - страница 9

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Viktor Tietz #:
Привет всем, кто-нибудь знает, почему ядра/агенты выполняют только несколько задач, а затем получают статус "завершено" и ждут, пока все остальные ядра выполнят свои задачи, чтобы начать следующий раунд?
Могут пройти часы, пока последнее ядро не выполнит свои задачи, чтобы начать следующий раунд. Тем временем все остальные ядра ничего не делают...

необходимо иметь результаты первого прохода ALL, чтобы решить, какую ветвь генетического дерева лучше продолжить. (Я попытался упростить это).

Когда он находит хорошие результаты в некоторой части текущего прохода, он будет копать, пока не найдет достаточно доказательств для принятия решения о распределении в следующем проходе. поэтому некоторые из них являются дисбалансными. :)

удачи

 
Andrei Znamenskii #:

Всем привет. Вопрос этот на форуме видел, а толковый ответ так и не нашел....

Как в в тестере оптимизировать более 16 параметров?? Уже все перепробовал... У меня и с 16ю довольно быстро идет оптимизация ( 30 мин-2 часа), поэтому могу позволить оптимизировать больше параметров... Но МТ5 не дает. Как это перехитрить???

Спасибо заранее за ответ...

У вас генетика включается а вы хотите полный перебор?

 
Mahdi Ebrahimzadeh #:

хмм

В чем проблема?!

Я проверил mt5 и он позволяет мне оптимизировать для более чем 16 параметров.

Какую ошибку вы выдаете при попытке?

Добрый день.


Просто не берет более 16 параметров...Молча.. И оптимизирует их. И включить их не получается. Хотя они выделены для оптимизации...



 
Учитывая, что стратегия позволяет оптимизировать не по всем тикам ( достаточно OHLC m1)...Мне бы запустить 31 параметр для оптимизации... Ну будет он оптимизировать не 1-1.5 часа, а 3. Ну и ладно...
 
Евгений Беляев #:

У вас включается генетика, а вы хотите полного перебора?

Не важно генетика или полный перебор. И в том и в другом случае он тестер не дает более 16 параметров оптимизировать. Хотя, повторюсь, они галочками выделены и старт-шаг-стоп корректно заданы

 
Тестер тупо берёт 16 верхних параметров, а нижние не берёт. Пробовал вверху отключить три параметра... Так тестер берет внизу след три и все... Никогда такого не замечал раньше...
 

вот только что попробовал полный перебор без генетики... то же самое

Хотя выделены все параметры


[Удален]  
@Andrei Znamenskii # Только что попробовал полный оверкилл без генетики.... то же самое. Хотя все параметры подсвечиваются.

Ваш первоначальный вопрос был неясным, и он все еще остается в некотором роде. Поэтому позвольте мне попытаться прояснить его для вас...

  1. Вы можете оптимизировать более 16 параметров без проблем.
  2. Ваша проблема заключается в том, что вы не можете просматривать более 16 одновременно на вкладке "Результаты оптимизации", поэтому вам придется быть избирательным и включать/выключать их в соответствии с визуальным анализом. Вы можете сделать это в любое время во время и после завершения оптимизации.
  3. Однако при "Экспорте в XML" вы получите доступ ко всем параметрам, которые были выбраны для оптимизации (см. пункт 1). Таким образом, вы можете просматривать и обрабатывать все данные по своему усмотрению.
 

Спасибо за довольно четкий ответ. Ну придется в этом разбираться. Никогда с этим не  сталкивался. 

Я правильно понял, что если я выделяю все параметры ( больше 16), то они все и оптимизируются, НО я вижу только 16. И если хочу посмотреть другие, то их надо выбрать руками?  Но я не понял вот что...Лучшие результат ( например оптимизация по  Балансу) у буду видеть по результатам только 16 параметров или по всем?

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