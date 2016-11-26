Мультивалютное тестирование в МТ5

есть советник, который анализирует 2 пары,а вход осуществляет по третьей.

Ниже результаты тестирования с одинаковыми настройками по реальным тикам,но на разных парах. Как объяснить? Понятно,что время приходов тиков разное на парах,однако пары используются высоколиквидные, и с тиками там проблем нет,чтобы между ними были разница в десятках секунд. Но не до такой же степени??!!!

Анализируйте сделки, и будет Вам объяснение
 

заменил любое использование бидов в расчетах на клоз предыдущей свечи. результаты стали более похожи между собой,но полностью проблему не решило.

попробовать добавить контроль времени закрытия баров?

получается, сделать мультивалютный тиковый советник для мт5 будет сплошной гимор? придется контролировать кучу параметров?

есть советник, который анализирует 2 пары,а вход осуществляет по третьей.

Ниже результаты тестирования с одинаковыми настройками по реальным тикам,но на разных парах. Как объяснить? Понятно,что время приходов тиков разное на парах,однако пары используются высоколиквидные, и с тиками там проблем нет,чтобы между ними были разница в десятках секунд. Но не до такой же степени??!!!

Дело именно в вызове OnTick. Для мультивалютных советников есть только два варианта правильного написания (второй - ущербный)

  1. Мультивалютный OnTick. Реализовывается через отправку вначале индикатора на каждый символ. Где индикатор отправляет кастомный Event в OnCalculate. А в самом советнике в OnChartEvent ловятся кастомные Event от всех индикаторов и выполняется торговая логика. Стандартного OnTick в таком советнике просто нет.
  2. Все тело OnTick переносится в синхронизированный OnTimer. Ущербность - тики будет пропускать.
Попробуйте очень легкий в реализации второй вариант, должна исчезнуть зависимость от основного символа.

 
спасибо,попробую. инерционность мышления)) привык все в ontick пихать.
 
У меня на втором варианте с таймером скальпер на реале работает, никакой ущербности )) Ну, может для биржи пропуск и существенен, для форы нет.
 
супер,вопрос решен переносом в ontimer
 
супер,вопрос решен переносом в ontimer

А onTimer в тестере работает??

Вопрос снимаю. 

 
супер,вопрос решен переносом в ontimer
И что какой из этих трех графиков получился при использовании OnTimer?
 
И что какой из этих трех графиков получился при использовании OnTimer?
все графики были получены при использовании ontick, проблема была в получении в таком случае разных результатов,если советник тестировался по разным парам.
