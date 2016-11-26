Мультивалютное тестирование в МТ5
заменил любое использование бидов в расчетах на клоз предыдущей свечи. результаты стали более похожи между собой,но полностью проблему не решило.
попробовать добавить контроль времени закрытия баров?
получается, сделать мультивалютный тиковый советник для мт5 будет сплошной гимор? придется контролировать кучу параметров?
торгуемая пара
анализируемая пара 1
анализируемая пара 2
есть советник, который анализирует 2 пары,а вход осуществляет по третьей.
Ниже результаты тестирования с одинаковыми настройками по реальным тикам,но на разных парах. Как объяснить? Понятно,что время приходов тиков разное на парах,однако пары используются высоколиквидные, и с тиками там проблем нет,чтобы между ними были разница в десятках секунд. Но не до такой же степени??!!!
Дело именно в вызове OnTick. Для мультивалютных советников есть только два варианта правильного написания (второй - ущербный)
- Мультивалютный OnTick. Реализовывается через отправку вначале индикатора на каждый символ. Где индикатор отправляет кастомный Event в OnCalculate. А в самом советнике в OnChartEvent ловятся кастомные Event от всех индикаторов и выполняется торговая логика. Стандартного OnTick в таком советнике просто нет.
- Все тело OnTick переносится в синхронизированный OnTimer. Ущербность - тики будет пропускать.
супер,вопрос решен переносом в ontimer
А onTimer в тестере работает??
Вопрос снимаю.
И что какой из этих трех графиков получился при использовании OnTimer?
