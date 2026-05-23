Анализ результатов тестов и оптимизации в тестере стратегий MetaTrader 5 - страница 22
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Можно блокировать на файрволе исходящие на адреса "плохих" серверов, чтобы они никогда не выбирались. По возможности - с reject'ом, а не с drop'ом.
На винде не знаю, а на линуксе - легко.
Спасибо за наводку.
Решил проблему плохого Access server Fin на Forex4you для Windows.
Решение прилагаю.
Спасибо за наводку.
Решил проблему плохого Access server Fin на Forex4you для Windows.
Решение прилагаю.
Команда netstat -bn под администратором покажет имена процессов2 соединения ESTABLISHED, первый - Access Point.
Тестирую советник (с оптимизацией ТП и СЛ), указываю свой период (условно, 12 последних месяцев), а тестер мне выдает, хоть убей, результаты только с начала этого года.
В чем может быть дело? Вот настройки
Я тестирую советник (с оптимизацией TP и SL), указываю период (например, 12 последних месяцев), но тестер выдает мне результаты только с начала этого года.
В чем может быть дело? Вот настройки
Возможно, у вашего брокера нет истории за полный период.
Покажите полный журнал, а не изображение, и кто-то может сделать другое предложение. Также опубликуйте номер версии mt5 и операционную систему вашего компьютера.
Возможно, у вашего брокера нет истории за полный период.
Покажите полный журнал, а не изображение, и кто-то может сделать другое предложение. Также опубликуйте номер версии mt5 и операционную систему вашего компьютера.
Build 5836 от 28 апреля, Windows 10
Если отключить оптимизацию, начинает тестить с указанной даты. Если включить - с 1 января.
Тестирую советник (с оптимизацией ТП и СЛ), указываю свой период (условно, 12 последних месяцев), а тестер мне выдает, хоть убей, результаты только с начала этого года.