Анализ результатов тестов и оптимизации в тестере стратегий MetaTrader 5 - страница 22

Новый комментарий
 
JRandomTrader #:

Можно блокировать на файрволе исходящие на адреса "плохих" серверов, чтобы они никогда не выбирались. По возможности - с reject'ом, а не с drop'ом.

На винде не знаю, а на линуксе - легко.

Спасибо за наводку.
Решил проблему плохого Access server Fin на Forex4you для Windows.

Решение прилагаю.

 
klycko #:

Спасибо за наводку.
Решил проблему плохого Access server Fin на Forex4you для Windows.

Решение прилагаю.

Немного поправил.
 
Edgar Akhmadeev #:

Команда netstat -bn под администратором покажет имена процессов

2 соединения ESTABLISHED, первый - Access Point.
Большое спасибо!
 

Тестирую советник (с оптимизацией ТП и СЛ), указываю свой период (условно, 12 последних месяцев), а тестер мне выдает, хоть убей, результаты только с начала этого года.

В чем может быть дело? Вот настройки

 
Nilog #:

Я тестирую советник (с оптимизацией TP и SL), указываю период (например, 12 последних месяцев), но тестер выдает мне результаты только с начала этого года.

В чем может быть дело? Вот настройки

Возможно, у вашего брокера нет истории за полный период.

Покажите полный журнал, а не изображение, и кто-то может сделать другое предложение. Также опубликуйте номер версии mt5 и операционную систему вашего компьютера.

 
Michael Charles Schefe #:

Возможно, у вашего брокера нет истории за полный период.

Покажите полный журнал, а не изображение, и кто-то может сделать другое предложение. Также опубликуйте номер версии mt5 и операционную систему вашего компьютера.

Build 5836 от 28 апреля, Windows 10

Если отключить оптимизацию, начинает тестить с указанной даты. Если включить - с 1 января.

NP      0       08:34:40.067    Tester  "Advisors\3LineBreakMA_EA.ex5" AVX2
NP      0       08:34:40.560    Tester  Experts\Advisors\3LineBreakMA_EA.ex5 on EURUSDrfd,H2 from 2025.05.19 00:00 to 2026.05.21 00:00
PL      0       08:34:40.561    Tester  EURRUBrfd: history data begins from 2022.11.07 00:00
RS      0       08:34:40.561    Tester  USDRUBrfd: history data begins from 2022.11.29 00:00
MG      0       08:34:40.561    Tester  complete optimization started
QS      0       08:34:40.561    Core 1  connecting to 127.0.0.1:3001
KD      0       08:34:40.568    Core 1  connected
GH      0       08:34:40.573    Core 2  agent process started on 127.0.0.1:3002
CL      0       08:34:40.573    Core 1  authorized (agent build 5836)
HI      0       08:34:40.576    Core 3  agent process started on 127.0.0.1:3003
CQ      0       08:34:40.580    Core 4  agent process started on 127.0.0.1:3004
QF      0       08:34:40.589    Core 1  common synchronization completed
PN      0       08:34:41.228    Core 4  connecting to 127.0.0.1:3004
MG      0       08:34:41.234    Core 4  connected
RF      0       08:34:41.240    Core 4  authorized (agent build 5836)
PL      0       08:34:41.240    Core 2  connecting to 127.0.0.1:3002
PI      0       08:34:41.248    Core 2  connected
IS      0       08:34:41.254    Core 2  authorized (agent build 5836)
FK      0       08:34:41.254    Core 4  common synchronization completed
QR      0       08:34:41.259    Core 2  common synchronization completed
HM      0       08:34:41.484    Core 3  connecting to 127.0.0.1:3003
PJ      0       08:34:41.490    Core 3  connected
ER      0       08:34:41.501    Core 3  authorized (agent build 5836)
GH      0       08:34:41.515    Core 3  common synchronization completed
RP      3       08:37:50.995    Tester  1 passes not processed and returned to task queue
KF      0       08:37:51.752    Tester  optimization finished, total passes 840
JR      0       08:37:51.763    Statistics      optimization done in 3 minutes 11 seconds
IE      0       08:37:51.763    Statistics      shortest pass 0:00:00.625, longest pass 0:00:01.314, average pass 0:00:00.901
ND      0       08:37:51.763    Statistics      local 840 tasks (100%), remote 0 tasks (0%), cloud 0 tasks (0%)
HM      0       08:37:51.766    Tester  840 new records saved to cache file 'tester\cache\3LineBreakMA_EA.EURUSDrfd.H2.20250519.20260521.10.2B2C0BAF3CCC23344C901DBFC6B2C58F.opt'
IK      0       08:37:51.766    Core 1  connection closed
PF      0       08:37:51.766    Core 2  connection closed
HL      0       08:37:51.767    Core 3  connection closed
MK      0       08:37:51.767    Core 4  connection closed
 
Nilog #:

Тестирую советник (с оптимизацией ТП и СЛ), указываю свой период (условно, 12 последних месяцев), а тестер мне выдает, хоть убей, результаты только с начала этого года.

Что такое "результаты"?
1...1516171819202122
Новый комментарий