Анализ результатов тестов и оптимизации в тестере стратегий MetaTrader 5 - страница 19
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как это предполагается согласно Вашей формуле.
Ask вычисляется на основе значения Point из заголовков hcc-файла для каждого дня. Брокер может каждый день менять Digits, информация об этом будет храниться в hcc-файле.
При этом пользователь эту информацию получить не может через CopyRates в терминале.
При этом пользователь эту информацию получить не может через CopyRates в терминале.
Казалось бы, информация в строке "Качество истории" при потиковом тесте на основе реальных тиков должна быть достоверной.
А Вы как считаете?
А не отображать ситуацию, когда там реально 1 месяц реальных тиков есть на сервере, и остальные 6 лет - пусто. То есть нет реальных тиков. Инструмент XAUUSD H1, советник стандартный Moving Average (max risk 0.00001, нач депо 1000000) с 2019.01.08 по 2025.12.01, реальные тики). Сервер MetaQuotes-Demo
необходимо делать самостоятельные детальные проверки перед тестом
Как можно из советника в тестере понять используемый режим моделирования?
Как можно из советника в тестере понять используемый режим моделирования?
Как можно из советника в тестере понять используемый режим моделирования?
По аналогии все остальные значения Тестера достаются.
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Особенности языка mql5, тонкости и приёмы работы
fxsaber, 2017.11.23 00:21
Пример использованияКак это сделать в OnInit (без OnTick) - не знаю.
Это один из вариантов, но основная проблема заключается в том, что в режиме "Только цены открытия" у вас есть только цены открытия. Поэтому ваши симулированные сделки совершаются только по открытым ценам. В общем, все ужасно смещено. Вот почему этот режим рекомендуется использовать только тем советникам, которые явно контролируют цену открытия бара.
Лично я никогда не использовал режим Open Prices Only и, скорее всего, никогда не буду - особенно когда режим M1 OHLC работает практически так же быстро.