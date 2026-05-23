Анализ результатов тестов и оптимизации в тестере стратегий MetaTrader 5 - страница 7
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Решил попробовать форвард тестирование. Подскажите, кто знает, что за число отображается в колонке результат в оптимизации? Например, в выделенной строке?
Если выбрать через контекстное меню "Результаты форвард тестирования", то получается такая картинка
Что это за число 62,03 ? В отчетах Бэктеста и Форварда не увидел.
Могут пройти часы, пока последнее ядро не выполнит свои задачи, чтобы начать следующий раунд. Тем временем все остальные ядра ничего не делают...
Привет всем, кто-нибудь знает, почему ядра/агенты выполняют только несколько задач, а затем получают статус "завершено" и ждут, пока все остальные ядра выполнят свои задачи, чтобы начать следующий раунд?
Могут пройти часы, пока последнее ядро не выполнит свои задачи, чтобы начать следующий раунд. Тем временем все остальные ядра ничего не делают...
Генетическому алгоритму необходимо, чтобы раунд был завершен (все пройденные задания выполнены для этого раунда), прежде чем переходить к следующему.
Поэтому вопрос в том, почему эти конкретные проходы занимают так много времени? Возможно, что-то связано с параметрами, используемыми для них.
Кроме того, я не понимаю, почему распределение проходов так несбалансировано между ядрами? От 2 проходов до 13...
Генетическому алгоритму необходимо, чтобы раунд был завершен (все пройденное для этого раунда сделано), прежде чем переходить к следующему.
Поэтому возникает вопрос, почему эти конкретные проходы занимают так много времени? Возможно, это связано с параметрами, используемыми для них.
Кроме того, я не понимаю, почему распределение проходов так несбалансировано между ядрами? От 2 проходов до 13...
Спасибо за ваш комментарий, Ален! Когда все ядра работают, то задачи выполняются довольно гладко. Но если остаются только 1 или 2, то на завершение раунда уходят буквально часы.
Я тоже удивлен, что задачи так "несправедливо" распределяются между всеми ядрами.
Подскажите, как можно реализовать ночную тему в оптимизаторе ( тестере ). Белый текст на тёмном фоне. Я у кого то это видел, но не знаю как добраться до той цветовой схемы.
Открываете любой график в терминале. Если на нём есть какие то объекты, стрелки, линии, индикаторы, всё это убираете. Делаете нужную вам цветовую тему и сохраняете шаблон с именем tester.
Всё, в тестере будет точно такой же график как вы сохранили.
Открываете любой график в терминале.
Спасибо за комментарий, но я о другом. С годами белый фон уже давит на глаза. Хотелось бы инвертировать цвета в этом месте.
В Windows 10 есть такая фишка - контрастный режим. Я как узнал - обрадовался. Но, как выяснилось, напрасно. В этом режиме можно настроить
нечто вроде ночной темы для мт5. Но откорректировать цвета адекватно штатными методами не удалось.
Уважаемые MetaQuotes, сделайте переключатель на ночную тему. Ну сделали же выбор тем в редакторе, и даже с настройкой отдельных цветов.
Сделайте и здесь ночную тему. Я вас уверяю, это актуально!
Сделайте ночную тему. Я вас уверяю, это актуально!
В одной из тем разработчики заявили, что в планах большие преобразования интерфейса. Думаю, современный подход с темами оформления будет реализован, осталось только дождаться.
Привет всем, кто-нибудь знает, почему ядра/агенты выполняют только несколько задач, а затем получают статус "завершено" и ждут, пока все остальные ядра выполнят свои задачи, чтобы начать следующий раунд?
Могут пройти часы, пока последнее ядро не выполнит свои задачи, чтобы начать следующий раунд. Тем временем все остальные ядра ничего не делают...
С такой проблемой медленной оптимизации я сталкивался дважды.
Один раз при использовании советника из магазина. Тесты застревали, если выполнялся бэктест дольше полугода.
Обычно для получения сверхбыстрой скорости при проведении генетической оптимизации я использую серверы Mql5, которые приводят к результатам за минуты, а не за часы. (речь идет об использовании 500 ядер вместо всего 8).
Однако с приведенным выше советником ему все равно не удалось пройти тест и он застрял. Мой совет - убедитесь, что код в порядке, а затем используйте облачную сеть MQL5.