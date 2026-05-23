Анализ результатов тестов и оптимизации в тестере стратегий MetaTrader 5 - страница 18

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fxsaber #:

(Ask - Bid) / Point
Но почему в тесте "Только цены открытия", причем Н1, все равно спред считается правильно, ведь в источнике генерации тиков, коим должны служить бары M1 (если вообще не Н1), указан в это время целочисленный спред в старом 3-значном формате 
 
Ilya Malev #:
Но почему в тесте "Только цены открытия", причем Н1, все равно спред считается правильно, ведь в источнике генерации тиков, коим должны служить бары M1 (если вообще не Н1), указан в это время целочисленный спред в старом 3-значном формате 
В режиме по ценам открытия нет генерации тиков.
 
fxsaber #:
В режиме по ценам открытия нет генерации тиков.

А цены Ask для исполнения сделок Buy в этом режиме как получает тестер?

Под "генерацией тиков" имелось в виду последовательность запусков OnTick, они однозначно имеются, и в каждом из них имеются текущие цены - Бид и Аск. 

 
Ilya Malev #:

А цены Ask для исполнения сделок Buy в этом режиме как получает тестер?

В tkc-файлах имеются заголовки на каждый день месяца. Аналогично и в hcc-файлах. Т.е. на каждые сутки хранится свой _Point.
 
fxsaber #:
В tkc-файлах имеются заголовки на каждый день месяца. Аналогично и в hcc-файлах. Т.е. на каждые сутки хранится свой _Point.

Значение _Point в тестере до изменения значности котировок не меняется. Оно остается таким же, каким задано в спецификации контрактов на начало теста. В спреде М1 записано значение спреда при старом _Point, однако, цена Ask формируется так, как если бы Point было 3-значным. Если бы спред брался из минутного бара, то Аск при открытии сделки был бы 200 * 0.01 + 4222.79 = 4224.79, а не 4222.99


 
Ilya Malev #:

Значение _Point в тестере до изменения значности котировок не меняется.

Посмотрите, на какой вопрос был  дан ответ. Затем - как вычисляется спред.
 
fxsaber #:
Посмотрите, на какой вопрос был  дан ответ. Затем - как вычисляется спред.
"Как вычисляется спред" - в Вашем ответе фигурирует цена Ask. ОТКУДА Вы взяли цену Ask для вычисления спреда в режиме Только цены открытия?
 
В режиме, в котором по Вашим собственным словам "отсутствует генерация тиков"
 
Ilya Malev #:
ОТКУДА Вы взяли цену Ask для вычисления спреда в режиме Только цены открытия?

Взял из соответствующего нужному дню заголовка hcc-файла значение Point, затем там же по смещению - поля бара: Bid и Spread. После чего из трех чисел получил Ask.

Смысл в том, что в файлах истории есть информация, чтобы все было корректно при плавающем Digits. Но это закрытая от пользователя информация.

 
fxsaber #:
Взял из соответствующего нужному дню заголовка hcc-файла значение Point, затем там же по смещению - поля бара: Bid и Spread. После чего из трех чисел получил Ask.
Я Вам специально в тесте указал, что значение Point в этот момент равно 0.01, значение Spread этого минутного бара равно 200, значение Bid равно 4222.79. При этом значение Ask равно 4222.99, а не 4222.79 + 200 * 0.01 = 4224.79, как это предполагается согласно Вашей формуле.
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