Анализ результатов тестов и оптимизации в тестере стратегий MetaTrader 5 - страница 18
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fxsaber #:
(Ask - Bid) / Point
Но почему в тесте "Только цены открытия", причем Н1, все равно спред считается правильно, ведь в источнике генерации тиков, коим должны служить бары M1 (если вообще не Н1), указан в это время целочисленный спред в старом 3-значном формате
В режиме по ценам открытия нет генерации тиков.
А цены Ask для исполнения сделок Buy в этом режиме как получает тестер?
Под "генерацией тиков" имелось в виду последовательность запусков OnTick, они однозначно имеются, и в каждом из них имеются текущие цены - Бид и Аск.
А цены Ask для исполнения сделок Buy в этом режиме как получает тестер?
В tkc-файлах имеются заголовки на каждый день месяца. Аналогично и в hcc-файлах. Т.е. на каждые сутки хранится свой _Point.
Значение _Point в тестере до изменения значности котировок не меняется. Оно остается таким же, каким задано в спецификации контрактов на начало теста. В спреде М1 записано значение спреда при старом _Point, однако, цена Ask формируется так, как если бы Point было 3-значным. Если бы спред брался из минутного бара, то Аск при открытии сделки был бы 200 * 0.01 + 4222.79 = 4224.79, а не 4222.99
Значение _Point в тестере до изменения значности котировок не меняется.
Посмотрите, на какой вопрос был дан ответ. Затем - как вычисляется спред.
ОТКУДА Вы взяли цену Ask для вычисления спреда в режиме Только цены открытия?
Взял из соответствующего нужному дню заголовка hcc-файла значение Point, затем там же по смещению - поля бара: Bid и Spread. После чего из трех чисел получил Ask.
Смысл в том, что в файлах истории есть информация, чтобы все было корректно при плавающем Digits. Но это закрытая от пользователя информация.
Взял из соответствующего нужному дню заголовка hcc-файла значение Point, затем там же по смещению - поля бара: Bid и Spread. После чего из трех чисел получил Ask.