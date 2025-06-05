Разностное исчисление, примеры. - страница 18
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Красная широкая это скользящая линия построенная при помощи интерполяции параболой четвертой степени. Она не перерисовывается. (аналоги разбирали вначале ветки страницы до седьмой). Узлами, если я правильно понял, являются четыре ранее построенных значения и новая цена по которым подбирается парабола 4 степени и на ней строится пятое новое значение.
Кривая синяя линия (не перерисовывается можно считать следом прямой синей линии) это осевая линия каждая точка которой построенная по трем последним точкам на широкой скользящей из предположения, что они лежат на синусоиде определенного периода, также как каждая точка прямой синей линии построена по трем точкам на уже правильной экстраполированной синусоиде (серенькая).
Перерисовываются только экстраполированные участком серенькая синусоида и прямая синяя линии.
P/S.
Если Вы реализовали свою задумку выделить найти колебания,то должны были получить линию очень близкую к синусоиде с переменной амплитудой и переворотом (своеобразное квантование).
Как раз для такой линии исследовать экстраполяцию синусоидой актуально.
широкая красная - странный интерполятор.. хреновый мягко говоря. Явно сильно смещён вправо (что интерполяторам __истории__ запрещено по определению), хотя данных достаточно.
а по неправильной интерполяции, **экстра**поляция на её основе - сферичный конь издающий звуки :-)
---
поясняю - есть исторические данные. Вы (не знаю на чём основываясь), решаете что местами(!!) можно их интерполировать степенным полиномом. В результате интерполяции на заданном промежутке должна получится линия удовлетворяющая некому критерию,
как правило - среднему отклонению. Она должна лежать на __исторических__ данных как родная, визуально не отставая от них. За исключением некоторого окна самых актуальных данных.
---
хотя сам подход - классика :-) имеем некие данные, на основе шаткой теории предполагаем что имеем право описать полиномом, интерполируем, проверяем, и по корням полинома делаем экстраполяцию..
широкая красная - странный интерполятор.. хреновый мягко говоря. Явно сильно смещён вправо (что интерполяторам __истории__ запрещено по определению), хотя данных достаточно.
а по неправильной интерполяции, **экстра**поляция на её основе - сферичный конь издающий звуки :-)
---
поясняю - есть исторические данные. Вы (не знаю на чём основываясь), решаете что местами(!!) можно их интерполировать степенным полиномом. В результате интерполяции на заданном промежутке должна получится линия удовлетворяющая некому критерию,
как правило - среднему отклонению. Она должна лежать на __исторических__ данных как родная, визуально не отставая от них. За исключением некоторого окна самых актуальных данных.
---
хотя сам подход - классика :-) имеем некие данные, на основе шаткой теории предполагаем что имеем право описать полиномом, интерполируем, проверяем, и по корням полинома делаем экстраполяцию..
2018.01.12 12:23 #35 RU
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Разностное исчисление, примеры.
Sergey Chalyshev, 2018.01.10 19:11
Интерполяция и экстраполяция = это всё регрессия.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Разностное исчисление, примеры.
Nikolai Semko, 2018.01.12 00:43
Я просто ратую за то, чтобы вещи назывались своими именами и использовалась общепринятая терминология, чтоб не возникало путаницы. По моему мнению, логичней было бы упомянуть в начале этой ветки про рекурсию, и не упоминать про интерполяцию, аппроксимацию и полиномы, т.к. они в Вашем примере не проявлены. И правильней было бы акцентировать внимание на сдвижке индикатора влево, чтобы не вводить в заблуждение окружающих чрезмерной правильностью форм, т.к. не все любят разбираться в чужом коде, я тоже попался на это.
Николай, спасибо за сообщение и приложенный индикатор.
И полностью согласен, прежде всего необходимо однозначное понимание терминов и названий.
Объясню свою позицию.
По двум точкам можно провести прямую, значит найти любую точку этой прямой, или внутри интервала между точками (интерполяция), или за пределами интервала между точками (экстраполяция).
По трем точкам можно провести однозначную кривую соответствующую например квадратной параболе, выражаемую в декартовой системе координат линейным квадратным уравнением. Это значит, также можно найти любую точку этой кривой как внутри интервала между крайними точками (интерполяция), так и вне этого интервала (экстраполяция). При этом закон по которому строятся эти точки остается полиноминальным. Добавлю, также по трем точкам, как минимум, можно провести однозначную синусоиду, если предположить синусоидальный закон развития, или окружность если предположить её наличие.
Таким образом интерполяция полиномом второй степени по трем точкам (в нашем случае, две из которых накапливают предыдущую историю а третья несет новую информацию) четвертой, оказывается необходимым (могут быть и другие законы) и достаточным определением действия или процесса.
Конечно, если Вы не предложите других терминов для этого.При этом я полностью согласен, что если необходимо построить кривую по числу значений превышающих минимально необходимое число, то нужно использовать статистически (или иным способом) обоснованные методы взвешивания значений, в том числе регрессию.
Прошло больше года и Вы, Алексей, все равно упорно сдвигаете график влево. Зачем этот (само)обман?
Посмотрите на визуализацию, может у кого-нибудь прийдут какие-то идеи.
Я как не старался, так и не увидел за что зацепиться для использования в реальной торговле.
Роботов то пробовали писать по нему?
Прошло больше года и Вы, Алексей, все равно упорно сдвигаете график влево. Зачем этот (само)обман?
Посмотрите на визуализацию, может у кого-нибудь прийдут какие-то идеи.
Я как не старался, так и не увидел за что зацепиться для использования в реальной торговле.
Роботов то пробовали писать по нему?
Рад Вас приветствовать Николай.
Тестерных роботов выкладывал в этой ветке. Последний был не так давно. По Вашему индикатору Banzai.mq4 , тоже было тестирование.
Конкретно по этому индикатору, пока не тестировал. Погонять можно последнего робота индикатор и схема аналогичны.
Ну, а сдвиг. :))
Он же соответствует схеме построения.
Синяя линия это ЕМА первой степени с плечом 20 по точкам открытия. Полностью соответствует классическому ЕМА с периодом 41, по точке открытия. смещенная на 20 интервалов назад.
Тонкая линия показывает схему построения. По сути это рычаг Архимеда от предыдущей посчитанной точки.
По аналогии голубая линия это ЕМА второй степени так как она связана с точкой открытия параболой второй степени.
Красная линия связана с точкой открытия полиномом третьей степени.
И так далее. )))
P/S.
Отдельное спасибо за приложенную анимацию.
Читаю Вашу ветку Canvas - это круто!
Потрясающие возможности Вы раскрываете.
А еще Sergey Pavlov в свое время исследовал возможности использования прямолинейных лучей.
Это один из его старых скриншотов.
А в текущей ветке рассматриваются алгоритмы построения не только прямолинейных лучей, но и параболических, и синусоидальных.
Может из синтеза всего этого. что и получится? :))
По сути все тоже самое, только гораздо проще через индикаторную рекурсию:
https://www.mql5.com/ru/code/25113
Если брать МА с минимальным периодом 2 N раз от самого себя, то получаем веса баров в виде треугольника Паскаля, о чем где-то в этой ветки вроде говорилось.
По сути все тоже самое, только гораздо проще через индикаторную рекурсию:
https://www.mql5.com/ru/code/25113
сделано очень красиво
но
в этом индикторе, как я понял, логическая идея состоит в том, чтобы из постфактума сделать прогноз в предыдущем времени в настоящее.
тогда как же сделать из настоящего в будущее?
сделано очень красиво
но
в этом индикторе, как я понял, логическая идея состоит в том, чтобы из постфактума сделать прогноз в предыдущем времени в настоящее.
тогда как же сделать из настоящего в будущее?
писалось здесь уже много раз, в том числе и мной. Полиномиальная регрессия в помощь для перерисовываемого хвостика. Также можно апроксимацию методом Фурье. Что Алексей Панфилов и реализовывал здесь.
Так же писал, что все это бесполезные игрушки по причине перерисовывания хвоста.
писалось здесь уже много раз, в том числе и мной. Полиномиальная регрессия в помощь для перерисовываемого хвостика. Также можно апроксимацию методом Фурье. Что Алексей Панфилов и реализовывал здесь.
Так же писал, что все это бесполезные игрушки по причине перерисовывания хвоста.
ну и лучшее решение - это канал?
нахождение линейных и параболических каналов на всей истории и их контроль. Их всего несколько штук - от 5 до 15 как правило.