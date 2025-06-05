Разностное исчисление, примеры. - страница 11
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Оптимизация индикатора Nikolai Semko Banzai.mq4 из сообщения 57 этой ветки.
Тот же на М15:
так и напрашивается увеличить период волны...
баланс тоже идет по синусоиде
так и напрашивается увеличить период волны...
Не совсем понимаю о чем Вы. Буду признателен если поясните.
Если увеличим плечо усреднения в два раза на М15, с большой вероятностью получим результаты близкие оптимизации на М30.
Не совсем понимаю о чем Вы. Буду признателен если поясните.
Если увеличим плечо усреднения в два раза на М15, с большой вероятностью получим результаты близкие оптимизации на М30.
на Вашем скрине баланс идет по синусоиде, это отчетливо прослеживается
индикатор синусоидальный, один из параметров его, как я понимаю, период волны
что будет с балансом, если этот период увеличить?
и нужно ли принимать во внимание сигналы отрицательного полупериода волны, ведь баланс падает именно там?
на Вашем скрине баланс идет по синусоиде, это отчетливо прослеживается
индикатор синусоидальный, один из параметров его, как я понимаю, период волны
что будет с балансом, если этот период увеличить?
Классный вопрос, спасибо.
В индикаторе работает инерция которая рождает ритмичность. )))) (Простите за пафос)
Ритм (аналог периода синусоиды) определяется длиной плеча (аналога периода усреднения МА), в этом нет ничего нового.
Оптимизировали же мы при постоянном плече (периоде усреднения) получается оптимальную фазу входа в позицию и шумность в зависимости от расстояния между точками снятия значений.
И следовательно в зависимости от заданной фазы получился итоговый баланс, имеющий синусоидальный характер.
Если мы изменим период усреднения, мы скорее всего получим аналогичную картину только на другом ритме. Возможно какие то ритмы окажутся перспективнее, но думаю не принципиально.
и нужно ли принимать во внимание сигналы отрицательного полупериода волны, ведь баланс падает именно там?
Классный вопрос, спасибо.
В индикаторе работает инерция которая рождает ритмичность. )))) (Простите за пафос)
Ритм (период синусоиды) определяется длиной плеча (аналога периода усреднения МА), в этом нет ничего нового.
Оптимизировали же мы при постоянном плече (периоде усреднения) получается оптимальную фазу входа в позицию и шумность в зависимости от расстояния между точками снятия значений.
И следовательно в зависимости от заданной фазы получился итоговый баланс, имеющий синусоидальный характер.
Если мы изменим период усреднения, мы скорее всего получим аналогичную картину только на другом ритме. Возможно какие то ритмы окажутся перспективнее, но думаю не принципиально.
хороший фильтр получился, очень интересен конечный вариант
Спасибо.
Думаю перебраться на МТ 5 (попробую использовать его преимущества) и может, что интересное получится.
Идеи приветствуются.
Скажите, на картинки где аля-синусоиды индикаторы перерисовываются? Вроде из старых постов -да.
Не на предмет критики, сам использую. Просто несколько изумляет их положение в пространстве.)
Скажите, на картинки где аля-синусоиды индикаторы перерисовываются? Вроде из старых постов -да.
Не на предмет критики, сам использую. Просто несколько изумляет их положение в пространстве.)
Да, в сообщении 32 выделенные желтым цветом буферы, и следовательно синусоиды около константы и около наклонной прямой перерисовываются.
А, что изумляет в их положении?
И они не аля-синусоиды. :( :):):)
Да, в сообщении 32 выделенные желтым цветом буферы, и следовательно синусоиды около константы и около наклонной прямой перерисовываются.
А, что изумляет в их положении?
Если перерисовываются, то все понятно
Если в контексте не оговорено иное то:
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