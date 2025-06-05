Разностное исчисление, примеры. - страница 13

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Упростим эксперта. Будем снимать значения с уже построенных при помощи экстраполяции линий (которые не перерисовываются).

На каждом таймфрейме будем сдвигать линию в право на два разных значения.

// Пересечение двух линий индикатора на среднем таймфрейме зона основного сигнала.
input        int L1_1_line_power =3;
input        int L1_1_leverage = 67;
input        int L1_1_line1_SHIFT = 10;
input        int L1_2_line1_SHIFT = 30;

   Handle_4P72_L0_1=iCustom(NULL,0,"2018_02_15_4P72.ex5",L0_1_line_power,L0_1_leverage,L0_1_line1_SHIFT);
   Handle_4P72_L0_2=iCustom(NULL,0,"2018_02_15_4P72.ex5",L0_1_line_power,L0_1_leverage,L0_2_line1_SHIFT);

И сделаем оптимизацию как в сообщении 112. Закрытие каждой сделки с разворотом. Все время в рынке.


Файлы:
2018_03_01_4P72_EA.mq5  36 kb
2018_03_04.zip  587 kb
 

Подскажите, только меня удивляет такое распределение MAE и MFE ?

Получается, при любом результате позиции, движение и в плюс, и в минус зафиксированы строго определенными значениями.

Может баг в выводе результатов? Проверьте, а?

Сам в ближайшее время проверить не смогу. Но если верить графику MFE то без SL  c  TP = 2450 (в пятизнаке) мы в плюс вытащим очень много позиций. 

Правда эксперт должен быть с переключателем как в сообщении 120.

Приложил "с переключателем", значения по умолчанию для EURUSD, два последних года до 14 февраля.

 
Aleksey Panfilov:

Подскажите, только меня удивляет такое распределение MAE и MFE ?

Но если верить графику MFE то без SL  c  TP = 2450 (в пятизнаке) мы в плюс вытащим очень много позиций. 

Правда эксперт должен быть с переключателем как в сообщении 120.

Протестировал эксперта с указанным TP, прирост порядка 200 пунктов, скорее всего как раз на паре выделенных сделок. Да и просмотр сделок на графике  не предполагает такого четкого распределения.


Поэтому, вопрос и непонимание остались. Может сам алгоритм с разворотом формирует такое распределение, почему?  

 

Три слоя, четыре года, генетический алгоритм. Ниже ожиданий, но выбрасывать пока не буду. 


Файлы:
2018_03_06.zip  824 kb
 

На малом интервале (1 месяц ) показатели привлекательней.  ))


 

[Удален]  

ну это обычный курвафиттинг

а если за предыдущий мес с этим же сэтом?

 
Maxim Dmitrievsky:

ну это обычный курвафиттинг

а если за предыдущий мес с этим же сэтом?

В целом согласен, а слово не нравиться. )))

Картинка появилась в ходе проверки стыковки двух советников на разных индикаторах, и вместе с тем:

Задействованных параметров всего восемь,  думаю, можно сократить до 4, без существенных потерь. По этому поводу есть "думка", как одно из направлений , посмотреть динамику изменения наиболее прибыльных параметров по месяцам. Может быть, удастся и с этой стороны посмотреть, когда нибудь. 

Может быть алгоритмы машинного обучения, могут дать эту картинку почти автоматом, не сильно нагружая не меня, не компьютер? )))
[Удален]  
Aleksey Panfilov:

В целом согласен, а слово не нравиться. )))

Картинка появилась в ходе проверки стыковки двух советников на разных индикаторах, и вместе с тем:

Задействованных параметров всего восемь,  думаю, можно сократить до 4, без существенных потерь. По этому поводу есть "думка", как одно из направлений , посмотреть динамику изменения наиболее прибыльных параметров по месяцам. Может быть, удастся и с этой стороны посмотреть, когда нибудь. 

нужон какой-то гиперпараметр еще, который будет пакетно менять настройки..

сам иногда думаю об этом и даже что-то делать пытаюсь :)

[Удален]  
Aleksey Panfilov:
Может быть алгоритмы машинного обучения, могут дать эту картинку почти автоматом, не сильно нагружая не меня, не компьютер? )))

да, посмотрите мою статью про нечеткую логику, например

там их всего 2 основных, можно уменьшить до 1 и за мес. получить такую же картинку, или лучше

 
Maxim Dmitrievsky:

нужон какой-то гиперпараметр еще, который будет пакетно менять настройки..

сам иногда думаю об этом и даже что-то делать пытаюсь :)

У меня есть опыт по индикатору баланса, это приблизит к созданию гиперпараметра?

Как самому создать советника или индикатор - Алгоритмический трейдинг, торговые роботы - MetaTrader 5
Как самому создать советника или индикатор - Алгоритмический трейдинг, торговые роботы - MetaTrader 5
  • www.metatrader5.com
Для разработки торговых систем в платформу встроен собственный язык программирования MetaQuotes Language 5 (MQL5), среда разработки MetaEditor и инструменты тестирования стратегий. Любую информацию о разработке торговых стратегий на языке MQL5 можно найти на официальном сайте MQL5.community. На этом же сайте в разделе Code Base могут быть...
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