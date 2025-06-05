Разностное исчисление, примеры. - страница 23

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Aleksey Panfilov:

Реализация :-?  Частицы чистой математики?

Вы, похоже, шутите?      ))

тогда что имеет отношение к расчету фазы?
 
Renat Akhtyamov:

реализация есть?

скрины например?

Нет там рыбы от слова совсем.
 
Renat Akhtyamov:
тогда что имеет отношение к расчету фазы?

https://dxdy.ru/post1085243.html#p1085243


 
Nikolai Semko:
Нет там рыбы от слова совсем.

)))

Рад видеть Ваше сообщение. )

 
Aleksey Panfilov:

)))

Рад видеть Ваше сообщение. )

Мое взаимное почтение, Алексей.
Застряли Вы что-то в этой теме. Любые глумления над данными с фиксированным периодом бесперспективны. Было бы правильным следующим шагом начать эксперименты с динамическим периодом, в котором неизбежно приходишь в вопросу - по какому же закону менять этот самый период
 
Nikolai Semko:
Мое взаимное почтение, Алексей.
Застряли Вы что-то в этой теме. Любые глумления над данными с фиксированным периодом бесперспективны. Было бы правильным следующим шагом начать эксперименты с динамическим периодом, в котором неизбежно приходишь в вопросу - по какому же закону менять этот самый период

Согласен.

А еще один, в чем то аналогичный, путь натянуть график на синусоиду, по аналогии с рэнко/рэнж  графиком. Обычно используют "условно линейно" изменяемый параметр тики, пункты, нарастание объема. В данном случае можно использовать "условно линейно" нарастающую фазу. Тогда вопрос по какому закону меняется период и следовательно дельта фазы может  отпасть.

 
Nikolai Semko:
Любые глумления над данными с фиксированным периодом бесперспективны. Было бы правильным следующим шагом начать эксперименты с динамическим периодом, в котором неизбежно приходишь в вопросу - по какому же закону менять этот самый период

Абсолютно верная постановка задачи.

Там что-то вроде синусоиды выходит... Аналитически не выводил, а графически через месяц посмотрю.

 
Alexander_K:

Абсолютно верная постановка задачи.

Там что-то вроде синусоиды выходит... Аналитически не выводил, а графически через месяц посмотрю.

конечно выходит

здесь прореживание точно к лицу и откинет флеты и прочую дребедень.

;)

 
Alexander_K:

Абсолютно верная постановка задачи.

Там что-то вроде синусоиды выходит... Аналитически не выводил, а графически через месяц посмотрю.

Синусоида везде будет и в погоде и на рынке, вопрос только направление и временной период.

 
Volodymyr Zubov:

Синусоида везде будет и в погоде и на рынке, вопрос только направление и временной период.

Временной период и должен быть что-то вроде синусоиды. Показать смогу только через месяц.

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