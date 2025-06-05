Разностное исчисление, примеры. - страница 23
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Реализация :-? Частицы чистой математики?
Вы, похоже, шутите? ))
реализация есть?
скрины например?
тогда что имеет отношение к расчету фазы?
https://dxdy.ru/post1085243.html#p1085243
Нет там рыбы от слова совсем.
)))
Рад видеть Ваше сообщение. )
)))
Рад видеть Ваше сообщение. )
Мое взаимное почтение, Алексей.
Согласен.
А еще один, в чем то аналогичный, путь натянуть график на синусоиду, по аналогии с рэнко/рэнж графиком. Обычно используют "условно линейно" изменяемый параметр тики, пункты, нарастание объема. В данном случае можно использовать "условно линейно" нарастающую фазу. Тогда вопрос по какому закону меняется период и следовательно дельта фазы может отпасть.
Абсолютно верная постановка задачи.
Там что-то вроде синусоиды выходит... Аналитически не выводил, а графически через месяц посмотрю.
Абсолютно верная постановка задачи.
Там что-то вроде синусоиды выходит... Аналитически не выводил, а графически через месяц посмотрю.
конечно выходит
здесь прореживание точно к лицу и откинет флеты и прочую дребедень.
;)
Абсолютно верная постановка задачи.
Там что-то вроде синусоиды выходит... Аналитически не выводил, а графически через месяц посмотрю.
Синусоида везде будет и в погоде и на рынке, вопрос только направление и временной период.
Синусоида везде будет и в погоде и на рынке, вопрос только направление и временной период.
Временной период и должен быть что-то вроде синусоиды. Показать смогу только через месяц.