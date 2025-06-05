Разностное исчисление, примеры. - страница 20
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Индикатор Pan PrizMA CD Phase Sin leverage 72 в базе кода.
Поскольку, индикатор построен на синусоиде, его можно двигать влево, вправо, просто меняя внешний параметр "leverage".
Хочу обратить внимание, что в индикаторе предусмотрены "костыли", которые позволяют отобразить первоначальные линии индикатора PanPrizMA Sin leverage 72.
Про сдвиг линий, назначение плеча в пол периода 72-73 меняет местами линии. По умолчанию плечо =1. Период синусоиды 145.
Индикатор для MT4 тоже в базе кода: Pan PrizMA CD Phase Sin leverage 72 .
Добавил к индикатору в базе кода, расчет амплитуды. Девятая оранжевая линия на массиве 8.
Подумал, надо в этой ветке зафиксировать. ))
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Прогноз будущего при помощи Преобразований Фурье
Dmitrii, 2008.04.25 15:47Ох уж этот Фурье.... А знаетели вы, что 0-я гармоника, равна простой средней ( SMA) за тот же период разложения (Т).
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Прогноз будущего при помощи Преобразований Фурье
keeper, 2008.04.25 15:58
само сабой, это матожидание
Похоже, коррелирует с:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Разностное исчисление, примеры.
Aleksey Panfilov, 2018.01.31 09:38
SMA от SMA это, на мой взгляд, "не в бровь, а в глаз" и кстати про Фурье. Может быть доберемся еще.
P/S 01.02.2018 Отличие я думаю тоже есть, попробуйте на этой линии повторить Ваш индикатор Banzai.mq4.
SMA по характеру это пила только очень мелкая, поэтому при взятии второй разности предполагаю пилообразную линию индикатора.
На графике выглядит так:
Сине-красная линия интерполяция (нахождение точки внутри интервала) полиномом 4 ой степени с плечом 72.
Тонкая синяя линия экстраполяция (нахождение точки вне интервала) полиномом 2 ой степени с плечом 78.
Красная, это линия построения полинома 4 ой степени. Она перерисовывается и опирается на точку открытия последнего бара.
С эквиобъемной ценой индикаторы синхронизируются лучше. )
График построен экспертом от Stanislav Korotky : https://www.mql5.com/en/blogs/post/719419