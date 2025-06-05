Разностное исчисление, примеры. - страница 20

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Индикатор Pan PrizMA CD Phase Sin leverage 72 в базе кода.


Поскольку, индикатор построен на синусоиде, его можно двигать влево, вправо,  просто меняя внешний параметр   "leverage".

Pan PrizMA CD Phase Sin leverage 72
Pan PrizMA CD Phase Sin leverage 72
  • www.mql5.com
Индикатор PanPrizMA Sin leverage 72 дает возможность рассчитать фазу. Что в некоторых случаях может быть  полезно. Усреднение полиномом второй-четвертой степени повышает гладкость линий, добавляет инерцию и соответственно ритмичность. Экстраполяция функцией синусоиды около константы позволяет регулировать запаздывание или опережение. Значение...
 

Хочу обратить внимание, что в индикаторе предусмотрены "костыли", которые позволяют отобразить первоначальные линии индикатора PanPrizMA Sin leverage 72

PanPrizMA Sin leverage 72
PanPrizMA Sin leverage 72
  • www.mql5.com
Индикатор строит скользящую линию на базе интерполяции полиномом 4 степени. Построенную линию  экстраполирует в виде участка заданной функции синусоидой и её осевой  около константы  line_power=2, или около наклонной прямой line_power=3 (перерисовывается для визуализации построения).  С построенных синусоиды и осевой снимается одно значение на...
 

Про сдвиг линий, назначение плеча в пол периода 72-73 меняет местами линии. По умолчанию плечо =1. Период синусоиды 145. 


 

Индикатор для MT4  тоже в базе кода: Pan PrizMA CD Phase Sin leverage 72 .


Pan PrizMA CD Phase Sin leverage 72
Pan PrizMA CD Phase Sin leverage 72
  • www.mql5.com
Этот индикатор построен на базе индикатора PanPrizMA Sin leverage 72 , особенности которого позволяют  посчитать фазу. Иногда это может быть  полезно. Фаза рассчитывается в градусах, принимает значения от 0 до 360 и отображена 5-ой, зеленой линией (снимается с массива 4). Противофаза так же  рассчитывается в градусах, принимает значения от -360...
 

Добавил к индикатору в базе кода, расчет амплитуды. Девятая оранжевая линия на массиве 8.


 

Подумал, надо в этой ветке зафиксировать. ))

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Прогноз будущего при помощи Преобразований Фурье

Dmitrii, 2008.04.25 15:47

Ох уж этот Фурье.... А знаетели вы, что 0-я гармоника, равна простой средней ( SMA) за тот же период разложения (Т).

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Прогноз будущего при помощи Преобразований Фурье

keeper, 2008.04.25 15:58

само сабой, это матожидание

Похоже, коррелирует с:

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Разностное исчисление, примеры.

Aleksey Panfilov, 2018.01.31 09:38

SMA  от  SMA это, на мой взгляд, "не в бровь, а в глаз" и кстати  про Фурье. Может быть доберемся еще.

P/S  01.02.2018    Отличие я думаю тоже есть, попробуйте на этой линии повторить Ваш индикатор Banzai.mq4.

SMA по характеру это пила только очень мелкая, поэтому при взятии второй разности предполагаю пилообразную линию индикатора.


 
Aleksey Panfilov:

На графике выглядит так:



Сине-красная линия интерполяция (нахождение точки внутри интервала) полиномом 4 ой степени с плечом 72.

Тонкая синяя линия  экстраполяция (нахождение точки вне интервала) полиномом 2 ой степени с плечом 78.

Красная, это линия построения полинома 4 ой степени. Она перерисовывается и опирается на точку открытия последнего бара.

По какому номеру можно к вам позвонить?
Я на пару минут, несколько вопросов 
 

С эквиобъемной ценой индикаторы синхронизируются лучше. )

График построен экспертом от Stanislav Korotky : https://www.mql5.com/en/blogs/post/719419&nbsp;


Equal volume and range charts in MetaTrader 5
Equal volume and range charts in MetaTrader 5
  • 2018.12.06
  • www.mql5.com
In equivolume (equal volume) charts horizontal axis comprises not specific timestamps, but an ordered sequence of bars, each of which contains the same volume. Neither MetaTrader 4 nor MetaTrader 5 provides equivolume charts out of the box. For MetaTrader 4 it's possible to generate such charts as offline charts. This method is described in the...
 
Как проверить эффективность сего метода, есть ли базовая стратегия?
 
Берете какой-нибудь интервал, например 1000 баров, считаете на  нем среднее значение, допустим для евро оно получилось 1.1123. Дальше вычитаете это значение из всех котировок интервала - получается некая осциллирующая около нуля кривулина.  Эту кривулину апроксимируете методом наименьших квадратов синусоидой, по трем параметрам фаза, амплитуда, частота. Эту синусоиду вычитаете из кривулины - получится новый осцилирующий остаток, на нем подгоняете следующую синусоиду - опять вычитаете и так раза 4-5. В результат получится допустим 5 синусод продлеваете их все например на 100 баров в будущее - суммируете, прибавляете среднее и вуаля - у вас как бы прогноз двихения котира на 100 баров вперед. На самом деле хрень полнейшая, посути тот же Фурье, и точность прогноза примерно та же - 50\50. Когда-то давнымдавно делал такую штуку - бессмыслица полная, да это вобщем то и так понятно.   
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