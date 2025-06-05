Разностное исчисление, примеры. - страница 14
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У меня есть опыт создания индикатора баланса, это приблизит к созданию гиперпараметра?
не уверен, если не будет взаимосвязи реальной то может не помочь.. по сути это вопрос, над которым все ломают голову в МО :)
не уверен, если не будет взаимосвязи реальной то может не помочь.. по сути это вопрос, над которым все ломают голову в МО :)
:)
На всякий случай картинка, индикатора баланса (нижнее окно).
Ровные ступеньки баланс, зеленая линия средства.
:)
На всякий случай картинка, индикатора баланса (нижнее окно).
Ровные ступеньки баланс, зеленая линия средства.
Оооо!
+
:)
На всякий случай картинка, индикатора баланса (нижнее окно).
Ровные ступеньки баланс, зеленая линия средства.
баланс нужен не в абсолютных значениях, а, например, профит фактор текущий.. т.е. как-то нормировать график
затем уже можно связать эту переменную с остальными как-нибудь, например через нечеткую логику или нейрон
R^2 будет отличным подспорьем
https://www.mql5.com/ru/articles/2358
Затем, добавить ваши индикаторы и R^2 как входные термы, затем лингвистически описать правила взаимодействия между переменными и уже на выходе получить сигнал
это как пример, можно использовать и нейрон (тоже есть статьи), но нечеткая логика видится мне более гибкой и интуитивной для данных задач, и ее также можно оптить как нейрон или ваши параметры, но инпутов будет меньше
https://www.mql5.com/ru/articles/3795
Спасибо за сообщения.
К сожалению, на данный момент, я не знаком с машинным обучением. И в ближайшее время не возьмусь его осваивать.
Индикатор баланса планировал использовать для быстрой сплошной оптимизации. К сожалению, под каждый эксперт, нужно делать свой аналог индикатора баланса, и скрипт перебора параметров. Думаю реально заложить эти алгоритмы в робота для автоматической оптимизации. В принципе, наверно это тоже машинное обучение, только на самопальном уровне.
Возможно тоже доберусь.
А пока, вдруг кому пригодиться, то что есть. Индикатор баланса для МТ4.
P/S. Буду признателен, если добавите в ветку примеры аналогичных индикаторов. Лучше вместе с экспертом, которого он копирует.
А без сленга? :))))))
ну рассчитывать по текущим параметрам график баланса на опр. глубину истории, и если он плохой то корректировать их в прямом эфире, и опять смотреть кривую.. до тех пор пока она не станет оптимальной, после этого трейдить до тех пор пока она не начнет опять ухудшаться, и снова перебирать параметры.. бэктэст конечно будет долгий в этом случае
Спасибо.
только там получится миллион хэндлов, придется все индикаторы переписывать в тело эксперта