Разностное исчисление, примеры. - страница 21
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Как проверить эффективность сего метода, есть ли базовая стратегия?
В целом развитие темы: https://www.mql5.com/ru/forum/224374/page15#comment_8349118. Сообщение 141 этой ветки.
Там была применена бинарная адаптация, а оцифровка должна позволить сделать её (адаптацию) непрерывно гладкой.
Кроме этого, думаю посмотреть как выглядит график натянутый на синусоиду, по аналогии с графиком равной цены или равного объема, тоже благодаря оцифровке. )
В целом развитие темы: https://www.mql5.com/ru/forum/224374/page15#comment_8349118. Сообщение 141 этой ветки.
Там была применена бинарная адаптация, а оцифровка должна позволить сделать её (адаптацию) непрерывно гладкой.
Кроме этого, думаю посмотреть как выглядит график натянутый на синусоиду, по аналогии с графиком равной цены или равного объема, тоже благодаря оцифровке. )
Вижу, что уже даже пробовал работать с этим индикатором - хорошо подгонялся под рынок :)
Что значит оцифровка? Почему её ещё не удалось сделать?
Вижу, что уже даже пробовал работать с этим индикатором - хорошо подгонялся под рынок :)
Что значит оцифровка? Почему её ещё не удалось сделать?
))
Расчет фазы, как раз и есть оцифровка. То есть, каждая точка линии имеет свое числовое значение фазы.
Уже рекомендовал эту тему ранее.
Рекомендую снова.
https://dxdy.ru/post1247421.html#p1247421
Хочу обратить внимание на сам номер сообщения в теме, он занятный: )))
Все приходит к математике, берите целые числа
Вы про то, что в предыдущем сообщение, этой же темы.
https://dxdy.ru/post1245166.html#p1245166
А про математику согласен на 100 %.
Вы про то, что в предыдущем сообщение, этой же темы.
https://dxdy.ru/post1245166.html#p1245166
А про математику согласен на 100 %.
я не про то, тут 100+ веток что после запятой не так, а попробуй на проце на ассемблере умножить. это только сложение и всеравно какой проц хоть Z80
я не про то, тут 100+ веток что после запятой не так, а попробуй на проце на ассемблере умножить. это только сложение и всеравно какой проц хоть Z80
Честно, не вкурил. :(
С ассемблером не на ТЫ.
Честно, не вкурил. :(
С ассемблером не на ТЫ.
на любом проце умножение делается сложением. минус (вычитание) сложение минус. и так остальное.
на любом проце умножение делается сложением. минус (вычитание) сложение минус. и так остальное.
Ты про то, что формула не, вполне, сработает на компе?