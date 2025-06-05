Разностное исчисление, примеры. - страница 21

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Aleksey Vyazmikin:
Как проверить эффективность сего метода, есть ли базовая стратегия?

 В целом развитие  темы: https://www.mql5.com/ru/forum/224374/page15#comment_8349118. Сообщение 141 этой ветки.

Там была применена бинарная адаптация, а оцифровка должна позволить сделать её  (адаптацию)   непрерывно гладкой.

Кроме этого, думаю посмотреть как выглядит график натянутый на синусоиду, по аналогии с графиком равной цены или равного объема, тоже благодаря оцифровке. )

Разностное исчисление, примеры.
Разностное исчисление, примеры.
  • 2018.08.11
  • www.mql5.com
Предлагаю собрать в эту ветку индикаторы и эксперты на разностном исчислении, в открытом коде...
 
Aleksey Panfilov:

 В целом развитие  темы: https://www.mql5.com/ru/forum/224374/page15#comment_8349118. Сообщение 141 этой ветки.

Там была применена бинарная адаптация, а оцифровка должна позволить сделать её  (адаптацию)   непрерывно гладкой.

Кроме этого, думаю посмотреть как выглядит график натянутый на синусоиду, по аналогии с графиком равной цены или равного объема, тоже благодаря оцифровке. )

Вижу, что уже даже пробовал работать с этим индикатором - хорошо подгонялся под рынок :)

Что значит оцифровка? Почему её ещё не удалось сделать?

 
Aleksey Vyazmikin:

Вижу, что уже даже пробовал работать с этим индикатором - хорошо подгонялся под рынок :)

Что значит оцифровка? Почему её ещё не удалось сделать?

))

Расчет фазы, как раз и есть оцифровка. То есть, каждая точка линии имеет свое числовое значение фазы.

 

Уже рекомендовал эту тему ранее.

Рекомендую снова.

https://dxdy.ru/post1247421.html#p1247421

Хочу обратить внимание на сам номер сообщения в теме, он занятный:   )))

 
Все приходит к математике, берите целые числа
 
Volodymyr Zubov:
Все приходит к математике, берите целые числа

Вы про то, что в предыдущем  сообщение, этой же темы.

https://dxdy.ru/post1245166.html#p1245166


А про математику согласен на 100 %. 

 
Aleksey Panfilov:

Вы про то, что в предыдущем  сообщение, этой же темы.

https://dxdy.ru/post1245166.html#p1245166


А про математику согласен на 100 %.

я не про то, тут 100+ веток что после запятой не так, а попробуй на проце на ассемблере умножить. это только сложение и всеравно какой проц хоть Z80

 
Volodymyr Zubov:

я не про то, тут 100+ веток что после запятой не так, а попробуй на проце на ассемблере умножить. это только сложение и всеравно какой проц хоть Z80

Честно, не вкурил. :(

С ассемблером не на ТЫ.

 
Aleksey Panfilov:

Честно, не вкурил. :(

С ассемблером не на ТЫ.

на любом проце умножение делается сложением. минус (вычитание) сложение минус. и так остальное.

 
Volodymyr Zubov:

на любом проце умножение делается сложением. минус (вычитание) сложение минус. и так остальное.

Ты про то, что формула не, вполне, сработает  на компе? 

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