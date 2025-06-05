Разностное исчисление, примеры. - страница 6
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Усреднение полиномом четвертой степени с плечом 72 (EMA четвертой степени) и экстраполяция на разное плечо при помощи кубической параболы (полинома третьей степени).
Первый рисунок - схема построения, на втором рисунке все не перерисовывающиеся линии выведены к последнему значению.
Индикаторы в подвале отличаются только заданным смещением линий.
Усреднение полиномом четвертой степени с плечом 72 (EMA четвертой степени) и экстраполяция на разное плечо при помощи полинома четвертой степени.
Первый рисунок - схема построения, на втором рисунке все не перерисовывающиеся линии выведены к последнему значению.
Индикаторы в подвале отличаются только заданным смещением линий.
Алексей, могу Вам дать бесплатный совет и наводку.
Я уже говорил, что применять сдвижку влево - это , как бы мягче сказать... - неблагодарное занятие. Получите только проклятья от тех, кто смотрит вашу ветку. Кстати, это одна из причин, почему Вы в собственной ветке оказались в гордом одиночестве.
Но сдвигать влево периодическую линию с одной точкой перегиба на одну полуволну (точнее если существует только одна точка перегиба между локальным минимумом и максимумом) без фактической сдвижки можно с помощью производной этой функции. Это правда не фактическая сдвижка, а по сути. Производная от функции - это угол касательной к линии. Вычисляется просто: buf[i]-buf[i+1]
Вот например первая и вторая производные синусоиды. Точки перегиба самой функции становятся локальными максимумами и минимумами ее производной.
Алексей, могу Вам дать бесплатный совет и наводку.
Я уже говорил, что применять сдвижку влево - это , как бы мягче сказать... - неблагодарное занятие. Получите только проклятья от тех, кто смотрит вашу ветку. Кстати, это одна из причин, почему Вы в собственной ветке оказались в гордом одиночестве.
Но сдвигать влево периодическую линию с одной точкой перегиба на одну полуволну (точнее если существует только одна точка перегиба между локальным минимумом и максимумом) без фактической сдвижки можно с помощью производной этой функции. Это правда не фактическая сдвижка, а по сути. Производная от функции - это угол касательной к линии. Вычисляется просто: buf[i]-buf[i+1]
Вот например первая и вторая производные синусоиды. Точки перегиба самой функции становятся локальными максимумами и минимумами ее производной.
Да Николай, полностью с Вами согласен, и конечно каждая производная сдвигает график синусоиды на четверть периода влево.
Поэтому когда речь зашла о сравнениях я устранил искусственную сдвижку линий. Это видно на вторых рисунках в последних постах. Все линии кроме тонкой серой, нарисованы на последнем баре и не перерисовываются. А некоторое смещение графика в лево происходит за счет экстраполяции.
А линии эти действительно еще можно продифференцировать, в нашем случае снять первую и/или вторую разность. Что и было в прототипе. :)))
Сдвиг влево был использован, чтобы связать все линии включая линии построения в цельную картину, и увидеть общую схему.
Да Николай, полностью с Вами согласен, конечно каждая производная сдвигает график синусоиды на четверть периода влево.
Именно поэтому когда речь зашла о сравнениях я устранил искусственную сдвижку линий. Это видно на вторых рисунках в последних постах. Все линии кроме тонкой серой, нарисованы на последнем баре и не перерисовываются. А некоторое смещение графика в лево происходит за счет экстраполяции.
Сдвиг влево был использован, чтобы связать все линии включая линии построения в цельную картину, и продемонстрировать общую схему.
На верхний график внимания можно даже не обращать, т.к. он сдвинут влево, а хвост перерисовывается. А нижний выглядит запаздывающим и буднично уныло. В чем смысл тогда всей этой суеты?
На верхний график внимания можно даже не обращать, т.к. он сдвинут влево, а хвост перерисовывается. А нижний выглядит запаздывающим и буднично уныло. В чем смысл тогда всех этой суеты?
))))
Посмотрим "по ходу пьесы".
Пока все по плану. ))
Алексей, могу Вам дать бесплатный совет и наводку.
Я уже говорил, что применять сдвижку влево - это , как бы мягче сказать... - неблагодарное занятие. Получите только проклятья от тех, кто смотрит вашу ветку. Кстати, это одна из причин, почему Вы в собственной ветке оказались в гордом одиночестве.
Но сдвигать влево периодическую линию с одной точкой перегиба на одну полуволну (точнее если существует только одна точка перегиба между локальным минимумом и максимумом) без фактической сдвижки можно с помощью производной этой функции. Это правда не фактическая сдвижка, а по сути. Производная от функции - это угол касательной к линии. Вычисляется просто: buf[i]-buf[i+1]
Вот например первая и вторая производные синусоиды. Точки перегиба самой функции становятся локальными максимумами и минимумами ее производной.
Вот одна из возможных реализаций такого подхода. Никакого перерисовывания и сдвигов. Это вторая производная от Вашей линии.
Иногда даже очень коррелирует и не запаздывает
Алексей, могу Вам дать бесплатный совет и наводку.
Я уже говорил, что применять сдвижку влево - это , как бы мягче сказать... - неблагодарное занятие. Получите только проклятья от тех, кто смотрит вашу ветку. Кстати, это одна из причин, почему Вы в собственной ветке оказались в гордом одиночестве.
Но сдвигать влево периодическую линию с одной точкой перегиба на одну полуволну (точнее если существует только одна точка перегиба между локальным минимумом и максимумом) без фактической сдвижки можно с помощью производной этой функции. Это правда не фактическая сдвижка, а по сути. Производная от функции - это угол касательной к линии. Вычисляется просто: buf[i]-buf[i+1]
Вот например первая и вторая производные синусоиды. Точки перегиба самой функции становятся локальными максимумами и минимумами ее производной.
Что-то я сегодня в благодушном настроении
Алг. на "сдвижке машек влево" (фига себе названьице получилось :) )
1. Берём по классике два SMA - быструю и медленную.
2. Сдивгаем влево на полпериода каждую (каждую на свой).
3. С удивлением видим что :
3.0 машки вьются вокруг друг-друга
3.1. быстрая перемекает медленную вверх ровно перед экстремумом (подчас значительно ДО)
3.2. пересечения "парные" (до экстремума вверх, после вниз)
4. Сдвигаем машки обратно в реальное время, но (в отличии от п2) на одинаковую величину. Одна будет заканчиваться в 0, другая выходить сильно вправо
5. Теперь увидив пересечение сих. машек смотрим где там прошедший экстремум и предыдущее пересечение. На основе чего можем отсеивать явные ложняки и делать весьма симпатичные входы.
Что-то я сегодня в благодушном настроении
Алг. на "сдвижке машек влево" (фига себе названьице получилось :) )
1. Берём по классике два SMA - быструю и медленную.
2. Сдивгаем влево на полпериода каждую (каждую на свой).
3. С удивлением видим что :
3.0 машки вьются вокруг друг-друга
3.1. быстрая перемекает медленную вверх ровно перед экстремумом (подчас значительно ДО)
3.2. пересечения "парные" (до экстремума вверх, после вниз)
4. Сдвигаем машки обратно в реальное время, но (в отличии от п2) на одинаковую величину. Одна будет заканчиваться в 0, другая выходить сильно вправо
5. Теперь увидив пересечение сих. машек смотрим где там прошедший экстремум и предыдущее пересечение. На основе чего можем отсеивать явные ложняки и делать весьма симпатичные входы.
Может быть в этом что-то и есть. Но это алгоритм не на сдвижке влево, а на сдвижке вправо.