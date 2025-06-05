Разностное исчисление, примеры. - страница 17
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я бы скорее всего подключился к этому эксперименту.
Там поле непаханое, и это несколько пугает. ))
«Безумству храбрых поем мы славу.
Безумство храбрых — вот мудрость жизни!
О смелый Сокол! В бою с врагами истек ты кровью...
Но будет время — и капли крови твоей горячей,
как искры, вспыхнут во мраке жизни и много смелых
сердец зажгут безумной жаждой свободы, света!
Пускай ты умер!.. Но в песне смелых и сильных
духом всегда ты будешь живым примером,
призывом гордым к свободе, к свету!
Безумству храбрых поем мы песню!..»
«Безумству храбрых поем мы славу.
Безумство храбрых — вот мудрость жизни!
О смелый Сокол! В бою с врагами истек ты кровью...
Но будет время — и капли крови твоей горячей,
как искры, вспыхнут во мраке жизни и много смелых
сердец зажгут безумной жаждой свободы, света!
Пускай ты умер!.. Но в песне смелых и сильных
духом всегда ты будешь живым примером,
призывом гордым к свободе, к свету!
Безумству храбрых поем мы песню!..»
Че сразу умер то... )))
Че сразу умер то... )))
Возрождение. Как Феникс из пепла...
«Безумству храбрых поем мы славу.http://www.stihi-rus.ru/1/gorkiy.htm
Безумство храбрых — вот мудрость жизни!»
Возрождение. Как Феникс из пепла...
«Безумству храбрых поем мы славу.http://www.stihi-rus.ru/1/gorkiy.htm
Безумство храбрых — вот мудрость жизни!»
Спасибо.
P/S. Хотел было, отшутиться типа: "еще и безумцем обозвали..."
Потом подумал, зачем на своем безумии акцентировать. :)
Экстраполяция синусоидой. Вторая и третья степени экстраполяции. Аналог для МТ 5 индикатора из сообщения 32.
Вторая степень синусоида около константы, третья степень синусоида около наклонной прямой.
Добавлена осевая синусоиды. Пригодиться, если будем в эту строну копать Фурье.
А так около параболы.
P/S. Подправил координаты
Спасибо.
P/S. Хотел было, отшутиться типа: "еще и безумцем обозвали..."
Потом подумал, зачем на своем безумии акцентировать. :)
Это нормально. А безумство это только с точки зрения ужей.
Экстраполяция синусоидой. Вторая и третья степени экстраполяции. Аналог для МТ 5 индикатора из сообщения 32.
Вторая степень синусоида около константы, третья степень синусоида около наклонной прямой.
Добавлена осевая синусоиды. Пригодиться, если будем в эту строну копать Фурье.
Добавил доработанные индикаторы в "Библиотеку исходных кодов". МТ5 , МТ4 .
Добавил доработанные индикаторы в "Библиотеку исходных кодов". МТ5 , МТ4 .
синяя линия - это судя по графику интерполяция ? как выбирались узлы ??
или просто взято всё доступное со средним квадратом
синяя линия - это судя по графику интерполяция ? как выбирались узлы ??
или просто взято всё доступное со средним квадратом
Красная широкая это скользящая линия построенная при помощи интерполяции параболой четвертой степени. Она не перерисовывается. (аналоги разбирали вначале ветки страницы до седьмой). Узлами, если я правильно понял, являются четыре ранее построенных значения и новая цена по которым подбирается парабола 4 степени и на ней строится пятое новое значение.
Кривая синяя линия (не перерисовывается можно считать следом прямой синей линии) это осевая линия каждая точка которой построенная по трем последним точкам на широкой скользящей из предположения, что они лежат на синусоиде определенного периода, также как каждая точка прямой синей линии построена по трем точкам на уже правильной экстраполированной синусоиде (серенькая).
Перерисовываются только экстраполированные участком серенькая синусоида и прямая синяя линии.
P/S.
Если Вы реализовали свою задумку выделить найти колебания,то должны были получить линию очень близкую к синусоиде с переменной амплитудой и переворотом (своеобразное квантование).
Как раз для такой линии исследовать экстраполяцию синусоидой актуально.