Разностное исчисление, примеры. - страница 10
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Тот же эксперт на М15.
Не обращайте внимания на ругательные на этом сайте слова "перерисовывается". Те индикаторы, которые перерисовываются имеют хоть какую-то предсказательную способность, а вот те, которые не перерисовывают обычно вообще не имеют предсказательной способности. А о предсказательной способности здесь обычно не рассуждают. Ваши индикаторы по своей сути заточены предсказывать (экстраполировать) в будущее и из этой заточенности можно что-то выжать.А перерисовываются они или нет - не имеет никакого значения.
По картинкам, то ценное по моему мнению
Мне очень нравится предыдущая зеленая картинка. Треугольник ровного зеленого цвета говорит о том, что имеется довольно широкое платО, которое соответствует параметрам, изменение которых в будущем на повлияет на результативность Вашего советника. Вот вторая картинка не говорит о таком чрезвычайно ценном свойстве советника
Тот же эксперт на М5. История короче примерно в два раза.
Не обращайте внимания на ругательные на этом сайте слова "перерисовывается". Те индикаторы, которые перерисовываются имеют хоть какую-то предсказательную способность, а вот те, которые не перерисовывают обычно вообще не имеют предсказательной способности. А о предсказательной способности здесь обычно не рассуждают. Ваши индикаторы по своей сути заточены предсказывать (экстраполировать) в будущее и из этой заточенности можно что-то выжать.А перерисовываются они или нет - не имеет никакого значения.
По картинкам, то ценное по моему мнению
Мне очень нравится предыдущая зеленая картинка. Треугольник ровного зеленого цвета говорит о том, что имеется довольно широкое платО, которое соответствует параметрам, изменение которых в будущем на повлияет на результативность Вашего советника. Вот вторая картинка не говорит о таком чрезвычайно ценном свойстве советника
Спасибо.
Согласен с Вами. Видимо на М30 и теперь еще на М5 индикатор лучше синхронизируется с поведением цены.
И конечно, пока это оценочный, очень "грубый" подход.
Хочу обратить внимание, что выделенное желтым ресурсосберегающее условие в приложенных индикаторах обнулено, чтобы не перерисовываемая линия отображалась на всем графике.
При тестировании, на сколько я понимаю, нулевой бар это тот, что последним нарисован тестером. Тогда при оптимизации разумно ограничить число полностью просчитываемых баров только последним.
Или определенным числом последних.
Но при этом индикатор при визуализации, на всем графике, не будет соответствовать просчитанному.
Добавил к индикатору возможность выбора степени экстраполяции:
И соответственно в эксперте.
Оптимизация на пересечение линией экстраполированной полиномом четвертой степени (при плече экстраполяции 72, это цена открытия бара), линии экстраполированной полиномом третей степени.
Просматривал ветку и обратил внимание, что не заслуженно погиб комментарий из сообщения 64. ))
Уважаемые модераторы, можно ли его восстановить, на прежнем месте в соответствующем контексте? Или открыть мне для редактирования ? (ниже, сам комментарий )
Да.
На прямую связано с биномом Ньютона. И треугольником Паскаля. Добавлено 30.01.2018
Для равноотстоящих точек справедливо:
1*Y1-2*Y2+1*Y3=0 - разностное уравнение прямой.
1*Y1-3*Y2+3*Y3-1*Y4 =0 - разностное уравнение параболы второй степени.
1*Y1-4*Y2+6*Y3-4*Y4 + 1*Y5 =0 - разностное уравнение параболы третьей степени.
Так же пересекается с темами:
https://www.mql5.com/ru/forum/61389/page48#comment_5633264
https://www.mql5.com/ru/forum/211220/page2#comment_5632736 .
1*Y1-5*Y2+10*Y3-10*Y4 + 5*Y5 -1*Y6=0 - разностное уравнение параболы четвертой степени.
1*Y1-6*Y2+15*Y3-20*Y4 + 15*Y5 -6*Y6 + 1*Y7=0 - разностное уравнение параболы пятой степени.
1*Y1-7*Y2+21*Y3-35*Y4 + 35*Y5 -21*Y6 + 7*Y7 -1*Y8=0 - разностное уравнение параболы шестой степени.
Непосредственно из уравнений для равноотстоящих точек вытекают интерполяционные формулы с плечом 1 интервал.
3*Y2 =1*Y1+3*Y3-1*Y4 - интерполяция параболой второй степени.
4*Y2 =1*Y1+6*Y3-4*Y4 + 1*Y5 - интерполяция параболой третьей степени.
5*Y2=1*Y1+10*Y3-10*Y4 + 5*Y5 -1*Y6 - интерполяция параболой четвертой степени.
6*Y2=1*Y1+15*Y3-20*Y4 + 15*Y5 -6*Y6 + 1*Y7 - интерполяция параболой пятой степени.
7*Y2=1*Y1+21*Y3-35*Y4 + 35*Y5 -21*Y6 + 7*Y7 -1*Y8 - интерполяция параболой шестой степени.
В виде кода:
На рисунке отображено начало графика.
И хорошо видно, что линии построенные полиномами 2-4 степеней (серая, синяя, зеленая) уверенно держаться около графика.
А линии построенные полиномами 5,6 степеней (красная, желтая), попадают в нечто похожее на резонанс или автоколебания, и постепенно накапливают амплитуду. Увеличение плеча для полиномов 5 и больше степеней не меняют ситуацию.
Интерполяция разностным уравнением функции, составленной из суммы синусоид заданных периодов, позволяет повысить "как бы степень полинома", например до 12 степени (это вроде 6 синусоид около константы).
И вместе стем, с подобной ситуацией (резонансом) можно столкнуться и интерполируя функцией одной синусоиды около константы (аналог полинома второй степени), при определенном сочетании плеча и периода.
Аналогия с полиномами проводится по числу минимально необходимых точек.
Оптимизация индикатора Nikolai Semko Banzai.mq4 из сообщения 57 этой ветки.
Эксперт тот же, оптимизируемый параметр сдвиг линии в право.
Результаты:
Оптимизация индикатора Nikolai Semko Banzai.mq4 из сообщения 57 этой ветки.
Тот же на М15:
На большинстве графиков оптимизации хорошо видна граница "реверса" сигнала (красная линия), и соответственно определенная "зеркальность" результатов (пример выделен желтой линией).