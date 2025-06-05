Разностное исчисление, примеры. - страница 16
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Да, у индикаторов явно есть потенциал, покрутил немного генетикой - это Si 2015-2018 года M1.
Благодарю за участие и оценку.
У меня одна из "зависших" "спортивных" целей:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Призыв к плодотворному сотрудничеству на обоюдных условиях
Aleksey Panfilov, 2017.01.31 08:02
Создать робота который на истории не менее 300 разнонаправленных сделок по каждой из двух любых пар валют, без мартингейла и с пересиживанием не более (1 или 2 или n) противоположных сигналов, дает профит фактор не менее например ТРЕХ.
Благодарю за участие и оценку.
У меня одна из "зависших" "спортивных" целей:
Чет не понял, на двух инструментах профит фактор 3 с одними и теми же настройками индикатора, или это о глобальном?
Чет не понял, на двух инструментах профит фактор 3 с одними и теми же настройками индикатора, или это о глобальном?
:)
Первый вариант.
P/S. Ссылка не открылась.
:)
Первый вариант.
P/S. Ссылка не открылась.
Так я и не понял, нужно при использовании одновременно двух инструментов получить профит фактор 3 или на каждом по отдельности?
А ссылка автоматическая, на справку MT5 - не в тему в общем.
Думаю, что для достижения Вашей цели надо применить МО и будет такой результат на тестах и даже лучше, но толку от этого не много на будущих данных.
Добавил в индикатор параметр interval. При его значении равном 1, индикатор полностью соответствует предыдущему.
Зато при увеличении этого параметра без пересчета коэффициентов мы увеличиваем плечо, и видим динамику индикатора на старших таймфреймах.
Кроме того, даже при пересчете коэффициентов, плечо не получается увеличивать существенно, из за очень быстрого их (коэффициентов) роста за пределы значности.
На рисунке два индикатора с интервалом 1 и интервалом 15.
Добавил в индикатор параметр interval. При его значении равном 1, индикатор полностью соответствует предыдущему.
Зато при увеличении этого параметра без пересчета коэффициентов мы увеличиваем плечо, и видим динамику индикатора на старших таймфреймах.
На рисунке два индикатора с интервалом 1 и интервалом 15.
Я вот все смотрю и смотрю на эти скрины...
Заштриховать весь чарт синусоидами от Фурье и дело в шляпе?
Я вот все смотрю и смотрю на эти скрины...
Заштриховать весь чарт синусоидами от Фурье и дело в шляпе?
)
Нескольких веток на форуме Фурье точно заслуживает. )
)
Нескольких веток на форуме Фурье точно заслуживает. )
В этих ветках не особо разобрались по моему и сделали не верные выводы
Никто не пытался сдвигать волны по времени
Если среднестатистический советник живет 3 месяца, то вышибает его не самой маленькой волной
Вот примерно из этих соображений...
В этих ветках не особо разобрались по моему и сделали не верные выводы
Никто не пытался сдвигать волны по времени
Если среднестатистический советник живет 3 месяца, то вышибает его не самой маленькой волной
Вот примерно из этих соображений...
Да, наверно нужно тоже поэкспериментировать.
Да, наверно нужно тоже поэкспериментировать.