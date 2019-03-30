Данный индикатор создан для демонстрации возможности создания цикла вычисления индикатора из самого себя любое количество раз.

for ( int i= 0 ;i<N;i++) handle= iMA ( _Symbol , _Period ,per2, 0 ,MaMethod,handle);

В этом варианте рассчитывается Moving Avarage с периодом Per2 от другого Moving Avarage с периодом Per1 любое количество повторений N.