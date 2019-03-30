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Индикаторы

MaFromMa - индикатор для MetaTrader 5

BeeXXI Corporation
BeeXXI Corporation

BeeXXI Corporation

5 (17)
12 продуктов 18 кодов 10 тем 4619 комментариев
Просмотров:
8374
Рейтинг:
(32)
Опубликован:
Обновлен:
MaFromMa.mq5 (5.24 KB) просмотр
MaFromMaVisual.mq5 (14.07 KB) просмотр
\MQL5\Include\Canvas\
iCanvas.mqh (47.67 KB) просмотр
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Данный индикатор создан для демонстрации возможности создания цикла вычисления индикатора из самого себя любое количество раз.

for(int i=0;i<N;i++) handle=iMA(_Symbol,_Period,per2,0,MaMethod,handle);

В этом варианте рассчитывается Moving Avarage с периодом Per2 от другого  Moving Avarage с периодом Per1 любое количество повторений N.

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    D1_Trend D1_Trend

    Торговая стратегия на основе свечи #1 таймфрейма D1