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MaFromMa - индикатор для MetaTrader 5
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Данный индикатор создан для демонстрации возможности создания цикла вычисления индикатора из самого себя любое количество раз.
for(int i=0;i<N;i++) handle=iMA(_Symbol,_Period,per2,0,MaMethod,handle);
В этом варианте рассчитывается Moving Avarage с периодом Per2 от другого Moving Avarage с периодом Per1 любое количество повторений N.
RSI Opening and Closing
Торговая стратегия по индикатору iRSI (Relative Strength Index, RSI). Для закрытия применяются особые условияTwo MA one StdDev EA
Торговая стратегия на двух iMA (Moving Average), одном iStdDev (Standard Deviation, StdDev) и отложенных Limit ордерах
SAR and Pending order
Торговая стратегия по индикатору iSAR (Parabolic SAR, SAR) и отложенным Limit ордерамD1_Trend
Торговая стратегия на основе свечи #1 таймфрейма D1