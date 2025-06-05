Разностное исчисление, примеры.
Что такое разностное исчисление?
Такое:
Δf (xk) = f (xk+1) — f (xk)
Предлагаю собрать в эту ветку индикаторы и эксперты на разностном исчислении, в открытом коде.
Для примера переписал индикатор в более наглядном варианте:
На графике выглядит так:
Сине-красная линия интерполяция (нахождение точки внутри интервала) полиномом 4 ой степени с плечом 72.
a1_Buffer[i]=((open[i] - Znach) +5061600*a1_Buffer[i+1 ]-7489800 *a1_Buffer[i+2 ]+4926624*a1_Buffer[i+3 ]-1215450*a1_Buffer[i+4 ])/1282975;
Тонкая синяя линия экстраполяция (нахождение точки вне интервала) полиномом 2 ой степени с плечом 78.
a2_Buffer[i]= 3160*a1_Buffer[i] -6240 *a1_Buffer[i+1 ] + 3081*a1_Buffer[i+2 ];
Красная, это линия построения полинома 4 ой степени. Она перерисовывается и опирается на точку открытия последнего бара.
a4_Buffer[i+92]=a1_Buffer[i]; if(i<=10) { for(z=92-1;z>=0;z--){ a4_Buffer[i+0+z]= 5*a4_Buffer[i+1+z] - 10*a4_Buffer[i+2+z] + 10*a4_Buffer[i+3+z] - 5*a4_Buffer[i+4+z] + 1*a4_Buffer[i+5+z]; }}
Что такое разностное исчисление?
Такое:
Δf (xk) = f (xk+1) — f (xk)
Да.
На прямую связано с биномом Ньютона.
Для равноотстоящих точек справедливо:
1*Y1-2*Y2+1*Y3=0 - разностное уравнение прямой.
1*Y1-3*Y2+3*Y3-1*Y4 =0 - разностное уравнение параболы второй степени.
1*Y1-4*Y2+6*Y3-4*Y4 + 1*Y5 =0 - разностное уравнение параболы третьей степени.
Так же пересекается с темами:
https://www.mql5.com/ru/forum/61389/page48#comment_5633264
https://www.mql5.com/ru/forum/211220/page2#comment_5632736 .
- 2017.07.20
- www.mql5.com
Да.
Такое все делали... писали...
Разве будущее зависит от прошлого?
Такое все делали... писали...
Разве будущее зависит от прошлого?
По каждому действию, в настоящем возникает след , который конечно влияет на будущее. :))))
Предлагаю в этой ветке без философии, давайте только математика, программирование, тестирование, оптимизация.
Да.
На прямую связано с биномом Ньютона.
Для равноотстоящих точек справедливо:
Y1-2*Y2+Y3=0 - разностное уравнение прямой.
Y1-3*Y2+3*Y3-Y4 =0 - разностное уравнение параболы второй степени.
Y1-4*Y2+6*Y3-4*Y4 + Y5 =0 - разностное уравнение параболы третьей степени.
Не пробовали по этой формуле?:
Y = a0 + a1X + a2X^2 + a3X^3 + a4X^4
где:
X - цена предыдущего бара;
Y - цена текущего бара.
Получается вот такая картина:
Не пробовали по этой формуле?:
Y = a + bX + cX^2 + dX^3 + eX^4
Конечно, в таком виде есть Х и У, а в рекуррентном уравнении только У и все коэффициенты ( a + bX + cX^2 + dX^3 + eX^4) сокращаются их заменяют пять значений самого У.
Посмотрел код, я правильно понял, это некий вариант фильтра с обратной связью? А откуда взялись коэффициенты 5061600, 4926624 и другие?
Вообще, откуда индюк, из тырнета? ))
1. Посмотрел код, я правильно понял, это некий вариант фильтра с обратной связью?
2.А откуда взялись коэффициенты 5061600, 4926624 и другие?
3. Вообще, откуда индюк, из тырнета? ))
1. Да. Этому фильтру лет 400 только истории с письменными источниками: Декарт, Ньютон, Паскаль, Тейлор, Лагранж.
2. Коэффициенты рассчитываются. Вроде на втором курсе знакомились с методами Лагранжа и Тейлора. Вариантов расчета коэффициентов похоже очень много.
3. Конкретно этот, сегодня нарисовал. :)))))
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Предлагаю собрать в эту ветку индикаторы и эксперты на разностном исчислении, в открытом коде.
Если будет интерес со временем соберем или нарисуем, что нибудь путное. :)
Для примера переписал индикатор в более наглядном варианте: