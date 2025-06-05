Разностное исчисление, примеры. - страница 15

Новый комментарий
 

Добавлена минимальная бинарная адаптация по ходу торговли, в виде переворота сигнала в зависимости от суммы двух предыдущих сигналов.

И открытие новых сделок только с конца понедельника по четверг.

Советник:2018_04_22_4P72_EA
Символ:EURUSD
Период:M1 (2014.02.14 - 2018.02.06)
Параметры:Lot=0.1
StopLoss=30000
TakeProfit=30000

Валюта:USD
Начальный депозит:100 000.00
Плечо:1:100
Бэктест
Качество истории:93%
Бары:1473084Тики:5855532Символы:1
Чистая прибыль:7 064.64Абсолютная просадка по балансу:39.68Абсолютная просадка по средствам:51.16
Общая прибыль:14 433.00Максимальная просадка по балансу:418.38 (0.39%)Максимальная просадка по средствам:466.49 (0.43%)
Общий убыток:-7 368.36Относительная просадка по балансу:0.39% (418.38)Относительная просадка по средствам:0.43% (466.49)
Прибыльность:1.96Матожидание выигрыша:9.76Уровень маржи:71535.24%
Фактор восстановления:15.14Коэффициент Шарпа:0.21Z-Счет:-0.01 (0.80%)
AHPR:1.0001 (0.01%)LR Correlation:0.98Результат OnTester:0
GHPR:1.0001 (0.01%)LR Standard Error:464.84
Всего трейдов:724Короткие трейды (% выигравших):344 (61.34%)Длинные трейды (% выигравших):380 (60.00%)
Всего сделок:1319Прибыльные трейды (% от всех):439 (60.64%)Убыточные трейды (% от всех):285 (39.36%)
Самый большой прибыльный трейд:377.19Самый большой убыточный трейд:-213.07
Средний прибыльный трейд:32.88Средний убыточный трейд:-25.85
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль):11 (638.68)Максимальное количество непрерывных проигрышей (убыток):10 (-316.04)
Макс. непрерывная прибыль (число выигрышей):638.68 (11)Макс. непрерывный убыток (число проигрышей):-316.04 (10)
Средний непрерывный выигрыш:3Средний непрерывный проигрыш:2
 
Aleksey Panfilov:

Добавлена минимальная бинарная адаптация по ходу торговли, в виде переворота сигнала в зависимости от суммы двух предыдущих сигналов.

И открытие новых сделок только с конца понедельника по четверг.


Собственно сам эксперт:

 
Aleksey Panfilov:


Собственно сам эксперт:

2018.11.25 17:29:52.257 Core 1  program file Indicators\2018_02_15_4P72.ex5 read error
2018.11.25 17:29:52.257 Core 1  loading of 2018_02_15_4P72.ex5 Si Splice,M1 failed [532]
2018.11.25 17:29:52.257 Core 1  2014.01.01 00:00:00   cannot load custom indicator '2018_02_15_4P72.ex5' [4802]
2018.11.25 17:29:52.257 Core 1  program file Indicators\2018_02_15_4P72_RED.ex5 read error
2018.11.25 17:29:52.257 Core 1  loading of 2018_02_15_4P72_RED.ex5 Si Splice,M1 failed [532]
2018.11.25 17:29:52.257 Core 1  2014.01.01 00:00:00   cannot load custom indicator '2018_02_15_4P72_RED.ex5' [4802]
2018.11.25 17:29:52.257 Core 1  program file Indicators\2018_02_15_4P72.ex5 read error
2018.11.25 17:29:52.257 Core 1  loading of 2018_02_15_4P72.ex5 Si Splice,M5 failed [532]
2018.11.25 17:29:52.257 Core 1  2014.01.01 00:00:00   cannot load custom indicator '2018_02_15_4P72.ex5' [4802]
2018.11.25 17:29:52.257 Core 1  program file Indicators\2018_02_15_4P72_RED.ex5 read error
2018.11.25 17:29:52.257 Core 1  loading of 2018_02_15_4P72_RED.ex5 Si Splice,M5 failed [532]
2018.11.25 17:29:52.257 Core 1  2014.01.01 00:00:00   cannot load custom indicator '2018_02_15_4P72_RED.ex5' [4802]
2018.11.25 17:29:52.257 Core 1  program file Indicators\2018_02_15_4P72.ex5 read error
2018.11.25 17:29:52.257 Core 1  loading of 2018_02_15_4P72.ex5 Si Splice,M30 failed [532]
2018.11.25 17:29:52.257 Core 1  2014.01.01 00:00:00   cannot load custom indicator '2018_02_15_4P72.ex5' [4802]
2018.11.25 17:29:52.257 Core 1  program file Indicators\2018_02_15_4P72_RED.ex5 read error
2018.11.25 17:29:52.257 Core 1  loading of 2018_02_15_4P72_RED.ex5 Si Splice,M30 failed [532]
2018.11.25 17:29:52.257 Core 1  2014.01.01 00:00:00   cannot load custom indicator '2018_02_15_4P72_RED.ex5' [4802]
2018.11.25 17:29:52.257 Core 1  2014.01.01 00:00:00   Alert: Error Creating Handles for indicators - error:4802!!
2018.11.25 17:29:52.257 Core 1  tester stopped because OnInit returns non-zero code
 
Aleksey Vyazmikin:
StopLoss=30000
TakeProfit=30000
L0_1_line_power=2
L0_1_leverage=62
L0_1_line1_SHIFT=42
L0_2_line1_SHIFT=110
SMA_Period_00=1
Porog_00=0
L1_1_line_power=2
L1_1_leverage=12
L1_1_line1_SHIFT=102
L1_2_line1_SHIFT=20
SMA_Period_01=1
Porog_01=160
L2_1_line_power=3
L2_1_leverage=52
L2_1_line1_SHIFT=102
L2_2_line1_SHIFT=90
SMA_Period_02=1
Porog_02=-10000
Start_Weekly_Hour=20
Period_Weekly_Hour=72
Start_Hour=0
Period_Hour=25
EA_Magic=12345
EA_Slippage=30


Извиняюсь. 

Думал уже выкладывал и разделенные по цвету индикаторы.

 
Aleksey Panfilov:


Извиняюсь. 

Думал уже выкладывал и разделенные по цвету индикаторы.

Теперь запускается!

Сбросьте сет для оптимизации - на Si льёт...

 

Поставил Ваши настройки - в 2018 году на Si получается плюс, за прошлые льёт.

Может ему нужна оптимизация - напишите, пожалуйста его приделы для оптимизатора - я покручу.

 
Aleksey Vyazmikin:

Поставил Ваши настройки - в 2018 году на Si получается плюс, за прошлые льёт.

Может ему нужна оптимизация - напишите, пожалуйста его приделы для оптимизатора - я покручу.

 Весной его оптимизировал, и вроде не очень системно. Постараюсь поискать, что осталось. 

А, что такое Si. Если на форуме нельзя объяснить, киньте в личку, пожалуйста.


P/S. Вроде нашел.

Файлы:
2018_06_07.zip  489 kb
2018_06_09.zip  2156 kb
 
Aleksey Panfilov:

 Весной его оптимизировал, и вроде не очень системно. Постараюсь поискать что осталось. 

А, что такое Si. Если на форуме нельзя объяснить, киньте в личку, пожалуйста.

Это фьючерс на бирже Moex на пару USDRUB_TOM

 
Aleksey Vyazmikin:

Это фьючерс на бирже Moex на пару USDRUB_TOM

Спасибо.

Эксперт оптимизировался только на EURUSD (это видно и по истории в ветке и в последних приложенных папках), и до универсальности ему пока далеко. Хотя иногда срабатывает.

 
Aleksey Panfilov:

Спасибо.

Эксперт оптимизировался только на EURUSD (это видно и по истории в ветке и в последних приложенных папках), и до универсальности ему пока далеко. Хотя иногда срабатывает.

Да, у индикаторов явно есть потенциал, покрутил немного генетикой - это Si 2015-2018 года M1.


1...8910111213141516171819202122...26
Новый комментарий