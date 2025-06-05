Разностное исчисление, примеры. - страница 15
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Добавлена минимальная бинарная адаптация по ходу торговли, в виде переворота сигнала в зависимости от суммы двух предыдущих сигналов.
И открытие новых сделок только с конца понедельника по четверг.
Добавлена минимальная бинарная адаптация по ходу торговли, в виде переворота сигнала в зависимости от суммы двух предыдущих сигналов.
И открытие новых сделок только с конца понедельника по четверг.
Собственно сам эксперт:
Собственно сам эксперт:
Извиняюсь.
Думал уже выкладывал и разделенные по цвету индикаторы.
Извиняюсь.
Думал уже выкладывал и разделенные по цвету индикаторы.
Теперь запускается!
Сбросьте сет для оптимизации - на Si льёт...
Поставил Ваши настройки - в 2018 году на Si получается плюс, за прошлые льёт.
Может ему нужна оптимизация - напишите, пожалуйста его приделы для оптимизатора - я покручу.
Поставил Ваши настройки - в 2018 году на Si получается плюс, за прошлые льёт.
Может ему нужна оптимизация - напишите, пожалуйста его приделы для оптимизатора - я покручу.
Весной его оптимизировал, и вроде не очень системно. Постараюсь поискать, что осталось.
А, что такое Si. Если на форуме нельзя объяснить, киньте в личку, пожалуйста.
P/S. Вроде нашел.
Весной его оптимизировал, и вроде не очень системно. Постараюсь поискать что осталось.
А, что такое Si. Если на форуме нельзя объяснить, киньте в личку, пожалуйста.
Это фьючерс на бирже Moex на пару USDRUB_TOM
Это фьючерс на бирже Moex на пару USDRUB_TOM
Спасибо.
Эксперт оптимизировался только на EURUSD (это видно и по истории в ветке и в последних приложенных папках), и до универсальности ему пока далеко. Хотя иногда срабатывает.
Спасибо.
Эксперт оптимизировался только на EURUSD (это видно и по истории в ветке и в последних приложенных папках), и до универсальности ему пока далеко. Хотя иногда срабатывает.
Да, у индикаторов явно есть потенциал, покрутил немного генетикой - это Si 2015-2018 года M1.