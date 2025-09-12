Валюты / NZDJPY
NZDJPY: New Zealand Dollar vs Yen
87.382 JPY 0.188 (0.21%)
Сектор: Валюта Базовая: New Zealand Dollar Валюта прибыли: Yen
Курс NZDJPY за сегодня изменился на -0.21%. При этом минимальная цена на торгах достигала 87.246 JPY за 1 NZD, а максимальная — 87.731 JPY.
Следите за динамикой валютной пары Новозеландский доллар против Японской иены. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Исторический график покажет, как изменялась цена на Новозеландский доллар в прошлом. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости NZDJPY
- NZD/USD: возможно прорыв выше 0,5990 - UOB Group
- NZD/USD Price Forecast: Maintains its bullish stance despite rejection at 0.5980
- NZD/USD Forecast 16/09: Grinds Higher Toward 0.60 (Chart)
- NZD/USD колеблется около 0,5970, инвесторы ожидают решения ФРС и данных по ВВП Новой Зеландии за 2 квартал
- NZD/USD poised for further gains as US Dollar flows falter
- NZD среди худших исполнителей G10 в 2025 году – Rabobank
- NZD/USD: возможно прорыв выше 0,599 - UOB Group
- NZD/USD поднимается к 0,5960 на фоне давления голубиных ожиданий ФРС на доллар США
- Прогноз по NZD/USD: быки нацеливаются на 0,6000 на фоне продолжающегося ослабления доллара США
- NZD/USD остается под давлением около 0,5950 после публикации индекса деловой активности Business NZ PSI, данные из Китая на радаре
- NZD/USD падает к 0,5950 после индекса PMI от Business NZ, ожидая индекса потребительских настроений UoM
- NZD/USD Forecast 12/09: Attempts to Rally Early (Video)
- AUD/USD, NZD/USD: Antipodean surge meets limits of Fed
- Новозеландский доллар теряет позиции ниже 0,5900 на фоне возобновившегося спроса на доллар США
Дневной диапазон
87.246 87.731
Годовой диапазон
79.787 92.456
- Предыдущее закрытие
- 87.57 0
- Open
- 87.50 9
- Bid
- 87.38 2
- Ask
- 87.41 2
- Low
- 87.24 6
- High
- 87.73 1
- Объем
- 13.466 K
- Дневное изменение
- -0.21%
- Месячное изменение
- 1.02%
- 6-месячное изменение
- 2.66%
- Годовое изменение
- -4.12%
17 сентября, среда
22:45
NZD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.0%
- Пред.
- 0.8%
22:45
NZD
- Акт.
-
- Прог.
- -0.8%
- Пред.
- -1.1%