NZDJPY: New Zealand Dollar vs Yen

87.382 JPY 0.188 (0.21%)
Сектор: Валюта Базовая: New Zealand Dollar Валюта прибыли: Yen

Курс NZDJPY за сегодня изменился на -0.21%. При этом минимальная цена на торгах достигала 87.246 JPY за 1 NZD, а максимальная — 87.731 JPY.

Следите за динамикой валютной пары Новозеландский доллар против Японской иены. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Исторический график покажет, как изменялась цена на Новозеландский доллар в прошлом. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Дневной диапазон
87.246 87.731
Годовой диапазон
79.787 92.456
Предыдущее закрытие
87.57 0
Open
87.50 9
Bid
87.38 2
Ask
87.41 2
Low
87.24 6
High
87.73 1
Объем
13.466 K
Дневное изменение
-0.21%
Месячное изменение
1.02%
6-месячное изменение
2.66%
Годовое изменение
-4.12%
17 сентября, среда
22:45
NZD
ВВП кв/кв
Акт.
Прог.
0.0%
Пред.
0.8%
22:45
NZD
Изменение годового ВВП
Акт.
Прог.
-0.8%
Пред.
-1.1%