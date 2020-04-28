Как подключиться к демо MOEX
вряд ли тут транслируются цены из реальности.
вероятно символы присутствуют просто для внутренних МК тестов
pivomoe, 2016.08.25 15:15
Начните делать демо счет mt5 в бкс. Вам придет письмо с ссылкой на дистрибутив. На этапе выбора сервера выбираете не демо сервер, а для реальных торгов. Создайте учетную запись с произвольными данными. Сделайте сертификат. Все у вас реальный счет с нулевым балансом с реальными котировками и историей.
Это реальные цены, задержанные на 15 минут.
Написано же, что реальные.
Демо контур биржи никакого отношения к рынку не имеет - это отладочный полигон исключительно для интеграторов и для тестирования шлюзов.
Спасибо за пояснения, просто название ветки вводит в заблуждение. Еще подскажите пожалуйста, стакан также транслируется?
Инструкция в картинках, как подключиться в демо-MOEX на торговом сервере MetaQuotes-Demo:
1. Меню "Файл" - "Открыть счёт ..."
2. Выбрать торговый сервер "MetaQuotes-Demo"
3. Выбрать "Открыть новый счёт"
4. Отключить хэдж, в выпадающем списке выбрать moex, DEMO
5. Окно "Обзор рынка" - "Символы"
все хорошо, но только почему-то торговля запрещена, вообще по всем символам... "New Order" - серый...
а котрировки идут красиво, ничего не скажешь...
А это что?
