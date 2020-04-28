Как подключиться к демо MOEX

Инструкция в картинках, как подключиться в демо-MOEX на торговом сервере MetaQuotes-Demo:

1. Меню "Файл" - "Открыть счёт ..."

2. Выбрать торговый сервер "MetaQuotes-Demo"

3. Выбрать "Открыть новый счёт"

4. Отключить хэдж, в выпадающем списке выбрать moex, DEMO

5. Окно "Обзор рынка" - "Символы"

вряд ли тут транслируются цены из реальности.

вероятно символы присутствуют просто для внутренних МК тестов

 

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Статистика проскальзываний лимитных ордеров на бирже

pivomoe, 2016.08.25 15:15

Начните делать демо счет mt5 в бкс. Вам придет письмо с ссылкой на дистрибутив. На этапе выбора сервера выбираете не демо сервер, а для реальных торгов. Создайте учетную запись с произвольными данными. Сделайте сертификат. Все у вас реальный счет с нулевым балансом с реальными котировками и историей.

 
Это реальные цены, задержанные на 15 минут.

Отлично подходят для анализа и тестирования в тестере торговых стратегий.

Цены без задержки транслировать не имеем права, так как они платные и они принадлежат бирже.
Renat Fatkhullin:
Это реальные цены, задержанные на 15 минут.

Отлично подходят для анализа и тестирования в тестере торговых стратегий.

Цены без задержки транслировать не имеем права, так как они платные и они принадлежат бирже.
У вас на демо реальные данные с задержкой или данные демо-контура биржи с задержкой?
 

Написано же, что реальные.

Демо контур биржи никакого отношения к рынку не имеет - это отладочный полигон исключительно для интеграторов и для тестирования шлюзов.

Renat Fatkhullin:

Написано же, что реальные.

Демо контур биржи никакого отношения к рынку не имеет - это отладочный полигон исключительно для интеграторов и для тестирования шлюзов.

Спасибо за пояснения, просто название ветки вводит в заблуждение. Еще подскажите пожалуйста, стакан также транслируется?
 
Alexey Kozitsyn:
Спасибо за пояснения, просто название ветки вводит в заблуждение. Еще подскажите пожалуйста, стакан также транслируется?
И не только стакан, но и лента сделок?
 

А то что сделки на чарте смещаются на 15 минут вперед это нормально? или это в у меня проблема с терминалом?

 

 
все хорошо, но только почему-то торговля запрещена, вообще по всем символам... "New Order" - серый...

а котрировки идут красиво, ничего не скажешь... 

 
Denis Sartakov:

все хорошо, но только почему-то торговля запрещена, вообще по всем символам... "New Order" - серый...

а котрировки идут красиво, ничего не скажешь... 

А это что?

 

